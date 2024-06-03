1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Царское Село и Павловск за один день
От блистательных дней до трагических событий - экскурсия по двум императорским резиденциям
Начало: В городе Пушкин
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Секреты Александровского парка
Как будущий император рыбу жарил и зачем парку Китайская деревня
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95256 668₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июня 2024Интересная, четко организованная экскурсия! Дарья- большая умница! Рекомендую как саму экскурсию, так и организатора!
- ТТатьяна3 июня 2024Несмотря на перемены в погоде с дождем, гид очень разумно организовал процесс эксурсионных мероприятий. Удалось и получить удовольствие и массу интересной информации. Спасибо, очень понравилось, забронировали у вас экскурсию на завтра. Очень довольны.
- ссергей3 июня 2024Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
- ГГалина28 мая 2024Гид Ирина просто замечательный человек, было очень комфортно и интересно, провела по всему парку в Пушкино, всё рассказала и показала,
- ССергей28 мая 2024Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно
- ППетрухина28 мая 2024Замечательный гид!
- ЮЮлия27 мая 2024Добрый день. Были на экскурсии 25.05.24 всё очень понравилось. Спасибо году Светлане, очень интересно рассказывает. Всё чётко и во время. Рекомендую однозначно!!!!
- ТТатьяна27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Гид Станислав супер!!! Рекомендуем.
- ТТатьяна27 мая 2024Поездка в целом понравилась. Экскурсоводом у нашей небольшой(всего 8 человек) была Алла, очень приятная, доброжелательная, приветливая, а главное - отличный
- ММельник23 мая 2024Все прекрасно,только Царское село не понравилось,просто ужас,делать там нечего,народу тьма,Вас бегом поведут по трем комнатам,остановиться толком посмотреть нельзя,говорит местный экскурсовод тихо,без выражения,текст зачитала и все. Наш экскурсовод Дарья просто от бога.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пушкин и Павловск»
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