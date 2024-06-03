Пушкин и Павловск – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 14 экскурсий в категории «Пушкин и Павловск» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1380 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
105 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
Царское Село и Павловск за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
81 отзыв
Царское Село и Павловск за один день
От блистательных дней до трагических событий - экскурсия по двум императорским резиденциям
Начало: В городе Пушкин
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
9 500 за всё до 6 чел.
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000 за человека
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Групповая
8 часов
8 отзывов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250 за человека
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 300 за всё до 4 чел.
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Секреты Александровского парка
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Секреты Александровского парка
Как будущий император рыбу жарил и зачем парку Китайская деревня
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95256 668 за всё до 5 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Павловск: Павловский дворец и парк
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Интересная, четко организованная экскурсия! Дарья- большая умница! Рекомендую как саму экскурсию, так и организатора!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Несмотря на перемены в погоде с дождем, гид очень разумно организовал процесс эксурсионных мероприятий. Удалось и получить удовольствие и массу интересной информации. Спасибо, очень понравилось, забронировали у вас экскурсию на завтра. Очень довольны.
  • с
    сергей
    3 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
    Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
    Гид Ирина просто замечательный человек, было очень комфортно и интересно, провела по всему парку в Пушкино, всё рассказала и показала,
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    в Павлово тоже было интересно. В следующий раз - только с Ириной по экскурсиям поедем. Спасибо Ирине за интересный и очень насыщенный день!!!

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно
  • П
    Петрухина
    28 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Замечательный гид!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Добрый день. Были на экскурсии 25.05.24 всё очень понравилось. Спасибо году Светлане, очень интересно рассказывает. Всё чётко и во время. Рекомендую однозначно!!!!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
    Прекрасная экскурсия. Гид Станислав супер!!! Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
    Поездка в целом понравилась. Экскурсоводом у нашей небольшой(всего 8 человек) была Алла, очень приятная, доброжелательная, приветливая, а главное - отличный
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    рассказчик и профессионал. Экскурсия по парку прошла на отлично. Во дворце тоже экскурсия понравилась. Не хватило личного времени, чтобы еще погулять, купить сувениры. Ну, и мне хотелось бы еще какого-то рассказа на обратном пути. Хотя дочери, с которой мы ездили, наоборот было комфортно ехать в тишине😄 Спасибо организаторам за отлично проведенное в поездке время❤️ Спасибо Алле❤️

  • М
    Мельник
    23 мая 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Все прекрасно,только Царское село не понравилось,просто ужас,делать там нечего,народу тьма,Вас бегом поведут по трем комнатам,остановиться толком посмотреть нельзя,говорит местный экскурсовод тихо,без выражения,текст зачитала и все. Наш экскурсовод Дарья просто от бога.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пушкин и Павловск»

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  1. По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
  2. Из Петербурга в Царское Село и Павловск
  3. Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
  4. Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
  5. Царское Село и Павловск за один день
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  10. Исаакиевский собор
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