Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Павловск — одна из загородных резиденцией царских времен.
Вы увидите увенчанный куполом Большой дворец на высоком берегу реки и осмотрите его внутренние интерьеры. Я покажу античные скульптуры, картины, коллекции фарфора и роскошную старинную мебель. Проведу вас по изумительному парку, поделюсь интересными фактами и легендами.
Дворцово-парковый ансамбль Павловска строился и совершенствовался целых 50 лет. Вы узнаете, почему изначально в качестве автора проекта выбрали иностранца — англичанина Камерона, — как после коронации Павла I решено было расширить сооружение и кому это поручили. Кроме того, я расскажу о царскосельской дороге, о блокаде Ленинграда, о «короле вальсов». И о том, как всё это связано с Павловском!
Прогулка по царским залам и старинному парку
В Большом дворце Павловска более 300 помещений. Мы посетим главные из них: Итальянский зал, Картинную галерею, Парадную спальню, Будуар, Библиотеку, Залы мира и войны. Спустимся в личные покои и оценим сохранившиеся предметы интерьера царских особ. А также вы погуляете по живописному Павловскому парку в долине реки Славянка. Рассмотрите мост Кентавров, храм Дружбы, Розовый павильон, птичник и услышите связанными с ними интересные истории.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк — 100 р., дворец — 600 р.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6678 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Прекрасная, легкая экскурсия, когда хочется красоты и ощутить дух истории и времени. Само по себе место - шикарное. А отсутствие людей во дворце и в парке, делают его просто великолепным. читать дальшеуменьшить
Очень легко представить обитателей дворца, вот тут они обедали, тут великие княжны учились танцам, а вот здесь императрица отдыхала) Юля, огромное спасибо за сегодняшний день! В наше быстрое время, вырваться из суеты не так то просто. А в Павловске время, будто бы, замедляется. Интересные рассказы, факты, нюансы сделали экскурсию еще более прекрасной 😊 для любителей прикоснуться к истории - чудесный выбор!
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Н
Наталья
Посетили прекрасный дворцово-парковый ансамбль Павловска. Замечательный с интересными деталями рассказ гида Юли оживил дворцовые залы, а великолепный парк еще раз подарил восхитительное настроение от прогулки. Спасибо огромное Юле за настроение, которое получили от посещения Павловского ансамбля.
+2
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О
Ольга
Все было идеально: экскурсия, погода, природа и интерьеры. Не первый раз выбираю экскурсию именно с Юлей: помимо интересного рассказа и исторических фактов можно ещё увидеть намного больше, чем во время стандартных эксеурсий: Юля очень мобильная. Организационно все очень чётко. Хорошее настроение гарантировано.
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Irina
Романтично,познавательно,красиво,недалеко от Питера,в общем ОТЛИЧНО!!!
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Инна
Огромное спасибо Юлии. Экскурсия великолепная!
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В
Василий
Экскурсия очень понравилась. Организация отличная, всё вовремя, всё успели посмотреть. Узнали много интересного. Юлия – прекрасный гид. Рекомендую.