Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест

Павловск — одна из загородных резиденцией царских времен.

Вы увидите увенчанный куполом Большой дворец на высоком берегу реки и осмотрите его внутренние интерьеры.

Я покажу античные скульптуры, картины, коллекции фарфора и роскошную старинную мебель.

Проведу вас по изумительному парку, поделюсь интересными фактами и легендами.
Идиллический Павловск
Идиллический Павловск
Идиллический Павловск
Идиллический Павловск
Идиллический Павловск
Идиллический Павловск
Идиллический Павловск
Идиллический Павловск

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Дворцово-парковый ансамбль Павловска строился и совершенствовался целых 50 лет. Вы узнаете, почему изначально в качестве автора проекта выбрали иностранца — англичанина Камерона, — как после коронации Павла I решено было расширить сооружение и кому это поручили. Кроме того, я расскажу о царскосельской дороге, о блокаде Ленинграда, о «короле вальсов». И о том, как всё это связано с Павловском!

Прогулка по царским залам и старинному парку

В Большом дворце Павловска более 300 помещений. Мы посетим главные из них: Итальянский зал, Картинную галерею, Парадную спальню, Будуар, Библиотеку, Залы мира и войны. Спустимся в личные покои и оценим сохранившиеся предметы интерьера царских особ. А также вы погуляете по живописному Павловскому парку в долине реки Славянка. Рассмотрите мост Кентавров, храм Дружбы, Розовый павильон, птичник и услышите связанными с ними интересные истории.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк — 100 р., дворец — 600 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших… С удовольствием поделюсь с вами!
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