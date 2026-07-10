Павловск — одна из загородных резиденцией царских времен. Вы увидите увенчанный куполом Большой дворец на высоком берегу реки и осмотрите его внутренние интерьеры. Я покажу античные скульптуры, картины, коллекции фарфора и роскошную старинную мебель. Проведу вас по изумительному парку, поделюсь интересными фактами и легендами.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Дворцово-парковый ансамбль Павловска строился и совершенствовался целых 50 лет. Вы узнаете, почему изначально в качестве автора проекта выбрали иностранца — англичанина Камерона, — как после коронации Павла I решено было расширить сооружение и кому это поручили. Кроме того, я расскажу о царскосельской дороге, о блокаде Ленинграда, о «короле вальсов». И о том, как всё это связано с Павловском!

Прогулка по царским залам и старинному парку

В Большом дворце Павловска более 300 помещений. Мы посетим главные из них: Итальянский зал, Картинную галерею, Парадную спальню, Будуар, Библиотеку, Залы мира и войны. Спустимся в личные покои и оценим сохранившиеся предметы интерьера царских особ. А также вы погуляете по живописному Павловскому парку в долине реки Славянка. Рассмотрите мост Кентавров, храм Дружбы, Розовый павильон, птичник и услышите связанными с ними интересные истории.

Организационные детали