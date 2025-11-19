Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Увидеть знаменитые яйца Фаберже, узнать как они связаны с Малкольмом Форбсом и при чем тут колода игральных карт

Описание экскурсии Сколько всего яиц было изготовлено Фаберже? Сколько сохранилось до наших дней? Какие материалы и драгоценные камни использовались для их изготовления? Сколько стоило одно яйцо? Какие еще предметы изготавливались ювелирным домом Фаберже? Все это вы узнаете на экскурсии в Музее Фаберже. А ведь знаменитых на весь мир пасхальных яиц Фаберже могло и не быть, если бы не случайность… Что вас ждет на экскурсии: - Увидите самую большую в мире коллекцию пасхальных яиц Фаберже - Узнаете историю невероятного успеха русского ювелирного дома и какие изделия на самом деле были визитной карточкой Фаберже - Оцените интерьеры Шуваловского дворца Сборная экскурсия в мини-группе до 10 человек с аккредитованным гидом Входной билет в музей приобретается отдельно непосредственно в музее перед экскурсией. Стоимость 1300 руб

