Описание экскурсииСколько всего яиц было изготовлено Фаберже? Сколько сохранилось до наших дней? Какие материалы и драгоценные камни использовались для их изготовления? Сколько стоило одно яйцо? Какие еще предметы изготавливались ювелирным домом Фаберже? Все это вы узнаете на экскурсии в Музее Фаберже. А ведь знаменитых на весь мир пасхальных яиц Фаберже могло и не быть, если бы не случайность… Что вас ждет на экскурсии: - Увидите самую большую в мире коллекцию пасхальных яиц Фаберже - Узнаете историю невероятного успеха русского ювелирного дома и какие изделия на самом деле были визитной карточкой Фаберже - Оцените интерьеры Шуваловского дворца Сборная экскурсия в мини-группе до 10 человек с аккредитованным гидом Входной билет в музей приобретается отдельно непосредственно в музее перед экскурсией. Стоимость 1300 руб
Вторник, четверг в 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия с аккредитованным гидом
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
