Описание экскурсии

Что вас ждет Ни один ювелир не смог повторить путь Карла Фаберже: не смог создать 144 оттенка гильоше-эмали, не стал ювелиром королей, не создал богатейшую коллекцию пасхальных яиц, кабинетских подарков, фантазийных предметов,украшений и даже предметов быта. В музее представлена не только коллекция Фаберже, но и творчество его современников. Во время экскурсии опытный гид обратит внимание на роскошь всей коллекции музея, расскажет историю жизни ювелира, оставившего след в истории ювелирного искусства. Вы увидите Шуваловский дворец, отреставрированный и арендованный под коллекцию частного музея Фаберже: парадную лестницу, парадную анфиладу, кабинет и библиотеку графа Шувалова. Ядром коллекции является коллекция пасхальных яиц Фаберже в Синей гостиной, но наш путь пройдет также через Рыцарский зал, где вы узнаете про развитие ювелирного искусства еще с Петровских времен. В Золотой гостиной представлены образцы имитационной техники, популярной в XIX-XX веках, и изделия фирмы Фаберже и его видение на современные тенденции в ювелирном творчестве. Вы узнаете, как Карл Фаберже шел в ногу со временем и знал, как не только создать изделия, но и продать. Познакомимся с современниками Фаберже и его партнерами по работе.