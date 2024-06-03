В музее Фаберже представлена не только коллекция самого Фаберже, но и творчество его современников.
Во время экскурсии опытный гид расскажет историю жизни ювелира, оставившего след в истории ювелирного искусства.
Вы оцените роскошь всей коллекции музея, а также увидите Шуваловский дворец, отреставрированный и арендованный под коллекцию частного музея Фаберже.
Во время экскурсии опытный гид расскажет историю жизни ювелира, оставившего след в истории ювелирного искусства.
Вы оцените роскошь всей коллекции музея, а также увидите Шуваловский дворец, отреставрированный и арендованный под коллекцию частного музея Фаберже.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ждетНи один ювелир не смог повторить путь Карла Фаберже: не смог создать 144 оттенка гильоше-эмали, не стал ювелиром королей, не создал богатейшую коллекцию пасхальных яиц, кабинетских подарков, фантазийных предметов,украшений и даже предметов быта. В музее представлена не только коллекция Фаберже, но и творчество его современников. Во время экскурсии опытный гид обратит внимание на роскошь всей коллекции музея, расскажет историю жизни ювелира, оставившего след в истории ювелирного искусства. Вы увидите Шуваловский дворец, отреставрированный и арендованный под коллекцию частного музея Фаберже: парадную лестницу, парадную анфиладу, кабинет и библиотеку графа Шувалова. Ядром коллекции является коллекция пасхальных яиц Фаберже в Синей гостиной, но наш путь пройдет также через Рыцарский зал, где вы узнаете про развитие ювелирного искусства еще с Петровских времен. В Золотой гостиной представлены образцы имитационной техники, популярной в XIX-XX веках, и изделия фирмы Фаберже и его видение на современные тенденции в ювелирном творчестве. Вы узнаете, как Карл Фаберже шел в ногу со временем и знал, как не только создать изделия, но и продать. Познакомимся с современниками Фаберже и его партнерами по работе.
Вторник,воскресенье в 14:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей - 900 руб. для всех категорий посетителей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский пр., 66, на углу с наб. Фонтанки
Завершение: Наб. реки Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник,воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- 900 рублей-за входной билет в музей для всех категорий посетителей
- Индивидуальная экскурсия до 5 человек стоит 4500, в этом случае входной билет в музей стоит 1000 рублей/чел
- Экскурсию в музее проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 июн 2024
Хорошая подача, претензий нет. Как бонус, приятная улыбка экскурсовода Ирины. Из пожеланий. Хочется пожелать ей удачи. Нести людям прекрасное с любовью, что может быть лучше:-)
Т
Татьяна
8 мая 2024
Очень впечатлительно, воскопррофессиоеально, интересно провела экскурсию наш гид Евгения! Спасибо большое! Получила неимоверное удовольствие!
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