Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже

4.5
8 отзывов
WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Как ни странно, в Музее Фаберже находится самая большая коллекция работ Фаберже.

Также здесь представлены работы из эмали лучших мастеров.

Пасхальные яйца, парадное серебро, фантазийные предметы.

Если вы хотите все это увидеть — присоединяйтесь к нашей экскурсии 🧭.

Для этого вам нужно всего лишь скачать наше приложение на телефон.

Аудиогид проведет вас по залам музея и расскажет все о коллекции.

Вам не надо ждать группу — вы сами определяете свой маршрут.
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Билеты

990 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже

Что вы увидите

  • Музей Фаберже
  • Знаменитые пасхальные шедевры
  • Работы современников К. Фаберже
Посетите знаменитый музей 🖼 Фаберже, ставший первым в России негосударственным музеем, чье собрание имеет национальное и мировое значение.
В музее собрана крупнейшая в мире коллекция из 1000 изделий фирмы Фаберже, среди которых фантазийные предметы, ювелирные украшения и аксессуары, парадное серебро, драгоценная галантерея и интерьерные вещи.
На экскурсии 🧭 у вас будет возможность осмотреть уникальные пасхальные яйца, девять из которых были созданы Фаберже по заказам Александра III и Николая II для императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. Вы увидите вещи личного обихода Дома Романовых и официальные «кабинетские» подарки, поднесенные выдающимся людям того времени от лица русского императора, золотые подносные коробки XVIII–XIX веков, украшенные миниатюрными портретами Романовых, начиная с Петра Великого.
В музее также представлена коллекция русских эмалей, созданных ведущими русскими ювелирными фирмами второй половины XIX–начала XX века — П. Овчинникова, И. Хлебникова, А. Кузмичёва, братьев Грачёвых и многими другими. Мы покажем вам крупнейшую, насчитывающая более 100 предметов, музейную коллекцию изделий Федора Рюкерта — выдающегося московского мастера художественной эмали, сотрудничавшего с фирмой Фаберже.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
+Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Билеты в Музей Фаберже
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Место завершения
🏁 Набережная реки Фонтанки, 21
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже

Доступно Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 20:45

  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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