Посетите знаменитый музей 🖼 Фаберже, ставший первым в России негосударственным музеем, чье собрание имеет национальное и мировое значение.

В музее собрана крупнейшая в мире коллекция из 1000 изделий фирмы Фаберже, среди которых фантазийные предметы, ювелирные украшения и аксессуары, парадное серебро, драгоценная галантерея и интерьерные вещи.

На экскурсии 🧭 у вас будет возможность осмотреть уникальные пасхальные яйца, девять из которых были созданы Фаберже по заказам Александра III и Николая II для императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. Вы увидите вещи личного обихода Дома Романовых и официальные «кабинетские» подарки, поднесенные выдающимся людям того времени от лица русского императора, золотые подносные коробки XVIII–XIX веков, украшенные миниатюрными портретами Романовых, начиная с Петра Великого.

В музее также представлена коллекция русских эмалей, созданных ведущими русскими ювелирными фирмами второй половины XIX–начала XX века — П. Овчинникова, И. Хлебникова, А. Кузмичёва, братьев Грачёвых и многими другими. Мы покажем вам крупнейшую, насчитывающая более 100 предметов, музейную коллекцию изделий Федора Рюкерта — выдающегося московского мастера художественной эмали, сотрудничавшего с фирмой Фаберже.

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