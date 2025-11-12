Мои заказы

Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже

Увидеть знаменитые яйца Фаберже, узнать как они связаны с Малкольмом Форбсом и при чем тут колода игральных карт
Описание экскурсии

Сколько всего яиц было изготовлено Фаберже? Сколько сохранилось до наших дней? Какие материалы и драгоценные камни использовались для их изготовления? Сколько стоило одно яйцо? Какие еще предметы изготавливались ювелирным домом Фаберже? Все это вы узнаете на экскурсии в Музее Фаберже. А ведь знаменитых на весь мир пасхальных яиц Фаберже могло и не быть, если бы не случайность… Что вас ждет на экскурсии: - Увидите самую большую в мире коллекцию пасхальных яиц Фаберже - Узнаете историю невероятного успеха русского ювелирного дома и какие изделия на самом деле были визитной карточкой Фаберже - Оцените интерьеры Шуваловского дворца Индивидуальная экскурсия от 1 до 10 человек с аккредитованным гидом Входной билет в музей приобретается отдельно непосредственно в музее перед экскурсией. Стоимость 1300 руб

С понедельника по пятницу в 15:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия с аккредитованным гидом
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Н
Нина
12 ноя 2025
16.10.2025 «Дэли-Гид»провела для нас экскурсию в Музей Фаберже. Мы в первый раз посетили этот музейи поэтому нам хотелось воспользоваться услугами квалифицированного гида,которым, по счастью, Дэли и оказалась. Началась экскурсия уже
читать дальше

в вестибюле, гденас ознакомили с историей дворца, апозднее рассказали о Фонде, благодаря которому он восстановлен, и широкомукругу туристов стали доступны для осмотра возвращенные в Россию сокровищаювелирного искусства Фаберже. Надо отметить, что экскурсия была выстроена почеткому плану: в хронологическом порядке была изложена история становления ювелирногодома Фаберже и рассказана история множества экспонатов. На примере каждого экспонатабыло продемонстрировано развитие уникальной техники ювелиров. Кроме того, Дэлипридавала большое значение рассказу о людях, которым предназначались изделияФаберже, подчеркивавшие их индивидуальность, тонкий вкус и чисто человеческиеособенности, а также исторический контекст их возникновения. Надо отметить, чтоэкскурсия не свелась к пассивному прослушиванию информации, но включалаинтересное общение с экскурсоводом с обсуждением увиденных экспонатов, не доконца разрешенных исторических загадок, связанных с ними. Стало понятно, чтобез такого познавательного интерактивного сопровождения просто разглядываниеэкспонатов не произвело бы такого сильного впечатления, которое осталось послеэтой экскурсии, проведенной Дэли. Было настолько интересно, что 2.5 часаэкскурсии пролетели на одном дыхании. Всем рекомендуем Дэли-Гид

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

