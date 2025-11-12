Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Увидеть знаменитые яйца Фаберже, узнать как они связаны с Малкольмом Форбсом и при чем тут колода игральных карт

Описание экскурсии Сколько всего яиц было изготовлено Фаберже? Сколько сохранилось до наших дней? Какие материалы и драгоценные камни использовались для их изготовления? Сколько стоило одно яйцо? Какие еще предметы изготавливались ювелирным домом Фаберже? Все это вы узнаете на экскурсии в Музее Фаберже. А ведь знаменитых на весь мир пасхальных яиц Фаберже могло и не быть, если бы не случайность… Что вас ждет на экскурсии: - Увидите самую большую в мире коллекцию пасхальных яиц Фаберже - Узнаете историю невероятного успеха русского ювелирного дома и какие изделия на самом деле были визитной карточкой Фаберже - Оцените интерьеры Шуваловского дворца Индивидуальная экскурсия от 1 до 10 человек с аккредитованным гидом Входной билет в музей приобретается отдельно непосредственно в музее перед экскурсией. Стоимость 1300 руб

Что включено Экскурсия с аккредитованным гидом Что не входит в цену Входные билеты в музей Место начала и завершения? Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 21 Когда и сколько длится? Когда: С понедельника по пятницу в 15:00 Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.