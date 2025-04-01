Музей Фаберже никого не оставит равнодушными. Ювелирные изделия русских мастеров — это настоящее произведение искусства!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Открытие Музея Фаберже
Музей Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки, является настоящей жемчужиной Санкт-Петербурга. Он открыл свои двери для посетителей в 2013 году и с тех пор стал популярным местом для любителей искусства и истории.
Ювелирные шедевры
В этом великолепно отреставрированном музее вы сможете увидеть потрясающие произведения ювелирного искусства. Особенно стоит отметить уникальную коллекцию из девяти пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров. Эти яйца не только удивляют своим дизайном, но и хранят в себе множество историй и тайн.
Что вас ждёт на экскурсии?
- Уникальные экспонаты, которые поражают своим мастерством и изяществом.
- Интересные факты о жизни и творчестве Карла Фаберже.
- Захватывающие истории о русских императорах и их увлечении ювелирным искусством.
Я с радостью поделюсь с вами всеми этими увлекательными деталями во время экскурсии. Приходите и погрузитесь в мир великолепия и искусства!
Экскурсия в музей Фаберже проводится с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы Шуваловского дворца
- Где выставлены предметы ювелирного искусства
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билет в музей - 1000 руб/чел
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в музей Фаберже проводится с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Отдельно оплачивается билет в музей. Стоимость каждого билеты с возможностью прослушивания экскурсии составляет 1000 рублей на человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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