Описание экскурсии

Открытие Музея Фаберже

Музей Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки, является настоящей жемчужиной Санкт-Петербурга. Он открыл свои двери для посетителей в 2013 году и с тех пор стал популярным местом для любителей искусства и истории.

Ювелирные шедевры

В этом великолепно отреставрированном музее вы сможете увидеть потрясающие произведения ювелирного искусства. Особенно стоит отметить уникальную коллекцию из девяти пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров. Эти яйца не только удивляют своим дизайном, но и хранят в себе множество историй и тайн.

Что вас ждёт на экскурсии?

Уникальные экспонаты, которые поражают своим мастерством и изяществом.

Интересные факты о жизни и творчестве Карла Фаберже.

Захватывающие истории о русских императорах и их увлечении ювелирным искусством.

Я с радостью поделюсь с вами всеми этими увлекательными деталями во время экскурсии. Приходите и погрузитесь в мир великолепия и искусства!