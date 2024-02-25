Ювелирная сказка в музее Фаберже
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Оценить богатую коллекцию и раскрыть тайны «министра ювелирного искусства» в мини-группе

Совершите путешествие в ювелирную историю России! Мы подготовили для вас феерическое представление в музее Фаберже, где каждый предмет оживёт в рассказе опытного гида и перенесёт вас в сказочный мир роскоши и изысканности. Вы полюбуетесь коллекцией пасхальных яиц Фаберже, рассмотрите картины, изделия из эмали и фарфора. А также откроете секрет успеха знаменитого ювелира.
Ювелирная сказка в музее Фаберже
Ювелирная сказка в музее Фаберже
Ювелирная сказка в музее Фаберже
Ближайшие даты:
25
фев
27
фев
3
мар
5
мар
10
мар
12
мар
17
мар
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по тщательно отреставрированным залам дворца: парадной анфиладе, галерее, кабинету и бывшей библиотеке графа Шувалова. Основное ядро экспозиции — ювелирные пасхальные сувениры, созданные для императорского двора Романовых в конце 19 и начале 20 веков — знаменитые шедевры мастеров фирмы Фаберже.

Помимо них, музей хранит около 4000 экспонатов, достойных восхищения. Серебро, эмаль, камнерезные изделия, украшения и предметы роскоши модниц прошлого века, картины и фарфор… Настоящая сказка!

Вы узнаете:

  • Что предшествовало появлению частного музея на набережной Фонтанки и почему его назвали именем ювелира Фаберже
  • Что носили модницы начала 20 века и что в эту эпоху стояло на письменном столе у деловых людей
  • Чем отличается французская техника эмали от русской и какой секрет хранил Фаберже
  • Какие художественные направления были в ювелирной моде на грани 19 и 20 веков
  • Почему из 50 пасхальных яиц, сделанных для императорской семьи Романовых, в России осталось лишь 10
  • Как Карлу Фаберже удалось создать целую империю и стать «министром ювелирного искусства»
  • Как патриотизм и любовь к камням соединились в ювелирном искусстве и какова роль уральцев в этом союзе

И на десерт: если вам повезёт, в кафе музея вы сможете попробовать нежнейший десерт по мотивам первого яйца «Курочка» от Фаберже.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — 900 руб. за входной билет в музей для всех категорий посетителей и еда в кафе (по желанию)
  • Можно заказать эту экскурсию в индивидуальном формате для компании до 5 человек за 4488 руб. В этом случае дополнительно оплачиваются входные билеты по 1000 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из моей команды

во вторник и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Невский пр., д. 66, угол с Фонтанкой
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровМузеиЛетниеМузей ФабержеПопулярные местаИскусство и музеиДля студентовСамое главноеИскусство

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Сверкающий мир Фаберже
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Сверкающий мир Фаберже
Познакомиться с ювелирными шедеврами музея и пройти по залам Шуваловского дворца
Наб. Фонтанки,21
23 фев
24 фев
25 фев
26 фев
5 850 за всё до 10 чел.
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Не просто увидеть шедевры музея и убранство храма, но и узнать о них любопытные факты
у входа в музей Фаберже
22 фев
23 фев
24 фев
26 фев
7 500 за всё до 2 чел.
Музей Фаберже для детей и их родителей
Индивидуальная
1.5 часа
82 отзыва
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
в музее Фаберже
Завтра
22 фев
23 фев
24 фев
от 6 000 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM