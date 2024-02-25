Оценить богатую коллекцию и раскрыть тайны «министра ювелирного искусства» в мини-группе
Совершите путешествие в ювелирную историю России! Мы подготовили для вас феерическое представление в музее Фаберже, где каждый предмет оживёт в рассказе опытного гида и перенесёт вас в сказочный мир роскоши и изысканности. Вы полюбуетесь коллекцией пасхальных яиц Фаберже, рассмотрите картины, изделия из эмали и фарфора. А также откроете секрет успеха знаменитого ювелира.
Ближайшие даты:
25
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по тщательно отреставрированным залам дворца: парадной анфиладе, галерее, кабинету и бывшей библиотеке графа Шувалова. Основное ядро экспозиции — ювелирные пасхальные сувениры, созданные для императорского двора Романовых в конце 19 и начале 20 веков — знаменитые шедевры мастеров фирмы Фаберже.
Помимо них, музей хранит около 4000 экспонатов, достойных восхищения. Серебро, эмаль, камнерезные изделия, украшения и предметы роскоши модниц прошлого века, картины и фарфор… Настоящая сказка!
Вы узнаете:
- Что предшествовало появлению частного музея на набережной Фонтанки и почему его назвали именем ювелира Фаберже
- Что носили модницы начала 20 века и что в эту эпоху стояло на письменном столе у деловых людей
- Чем отличается французская техника эмали от русской и какой секрет хранил Фаберже
- Какие художественные направления были в ювелирной моде на грани 19 и 20 веков
- Почему из 50 пасхальных яиц, сделанных для императорской семьи Романовых, в России осталось лишь 10
- Как Карлу Фаберже удалось создать целую империю и стать «министром ювелирного искусства»
- Как патриотизм и любовь к камням соединились в ювелирном искусстве и какова роль уральцев в этом союзе
И на десерт: если вам повезёт, в кафе музея вы сможете попробовать нежнейший десерт по мотивам первого яйца «Курочка» от Фаберже.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — 900 руб. за входной билет в музей для всех категорий посетителей и еда в кафе (по желанию)
- Можно заказать эту экскурсию в индивидуальном формате для компании до 5 человек за 4488 руб. В этом случае дополнительно оплачиваются входные билеты по 1000 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из моей команды
во вторник и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Невский пр., д. 66, угол с Фонтанкой
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 589 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их по нетуристическим маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно:) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство! Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
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