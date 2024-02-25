Совершите путешествие в ювелирную историю России! Мы подготовили для вас феерическое представление в музее Фаберже, где каждый предмет оживёт в рассказе опытного гида и перенесёт вас в сказочный мир роскоши и изысканности. Вы полюбуетесь коллекцией пасхальных яиц Фаберже, рассмотрите картины, изделия из эмали и фарфора. А также откроете секрет успеха знаменитого ювелира.

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Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по тщательно отреставрированным залам дворца: парадной анфиладе, галерее, кабинету и бывшей библиотеке графа Шувалова. Основное ядро экспозиции — ювелирные пасхальные сувениры, созданные для императорского двора Романовых в конце 19 и начале 20 веков — знаменитые шедевры мастеров фирмы Фаберже.

Помимо них, музей хранит около 4000 экспонатов, достойных восхищения. Серебро, эмаль, камнерезные изделия, украшения и предметы роскоши модниц прошлого века, картины и фарфор… Настоящая сказка!

Вы узнаете:

Что предшествовало появлению частного музея на набережной Фонтанки и почему его назвали именем ювелира Фаберже

Что носили модницы начала 20 века и что в эту эпоху стояло на письменном столе у деловых людей

Чем отличается французская техника эмали от русской и какой секрет хранил Фаберже

Какие художественные направления были в ювелирной моде на грани 19 и 20 веков

Почему из 50 пасхальных яиц, сделанных для императорской семьи Романовых, в России осталось лишь 10

Как Карлу Фаберже удалось создать целую империю и стать «министром ювелирного искусства»

Как патриотизм и любовь к камням соединились в ювелирном искусстве и какова роль уральцев в этом союзе

И на десерт: если вам повезёт, в кафе музея вы сможете попробовать нежнейший десерт по мотивам первого яйца «Курочка» от Фаберже.

Организационные детали