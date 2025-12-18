Вы побываете не просто в музее — вы отправитесь в конспиративную квартиру в историческом районе Пески, где когда-то Сталин и Ленин скрывались от ареста. Узнаете о трагических судьбах маленьких людей на фоне разворачивающейся большой политики. И конечно, проникнетесь повседневным бытом квалифицированного рабочего до революции.
Описание экскурсииДух революционного Петербурга Вместе мы посетим квартиру Аллилуевых — семьи первой жены Сталина Светланы. Изучим сохранившиеся интерьеры и осмотрим памятные вещи той эпохи: камины и печи, чайники и столовые приборы, кровать, на которой ночевал Ленин. На экскурсии вы узнаете:
- о доходных дома в Петербурге, их устройстве и быте, • семье Аллилуевых, • исторических событиях 1917 года, происходивших непосредственно в этой квартире, • исторических личностях Ленина, Зиновьева, Сталина. Важная информация:.
- Входные билеты в музей включены в стоимость экскурсии.
- За доплату по желанию после экскурсии можно заказать чаепитие с морковным чаем — излюбленным напитком вождя мирового пролетариата.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Услуги гида
- Билеты в музей
- Личные расходы
10-я Советская ул., 17, 6 этаж, квартира 20
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
