Посетить несколько парадных и узнать, как жили и живут люди в Петербурге
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Описание
Что вас ожидает
Я частный гид и провожу небольшие индивидуальные экскурсии. Только в таком формате можно попасть за закрытые двери и познакомиться с повседневной жизнью города, которая скрыта от большинства наших гостей. Итак, в программе:
Парадные и не очень. Мы пройдёмся по улицам, где жил Достоевский, заглянем во дворы-колодцы, увидим доходный дом главного архитектора купцов Елисеевых и самый красивый завод в городе на Неве, который охраняет парочка милых медведей. В доме архитектора Барановского я покажу вам единственную металлическую лестницу в парадных Петербурга, помогу отыскать «световой фонарь», расскажу, почему лестница называлась «чёрной» и чем парадные отличаются от подъездов.
Дом с витражами и та самая квартира. Затем мы направимся в дом с уникальными витражами, сохранившимися в первозданном виде, что сегодня большая редкость. Именно здесь живёт бабушка, в гости к которой мы заглянем. Вы посмотрите, как сейчас устроен быт жителей Северной столицы, узнаете, что осталось от былой роскоши, какие вещи в семьях передаются из поколения в поколение и как владелец здания связан с гоп-культурой. Хозяйка будет вместе с нами в квартире, и вы сможете задать ей интересующие вопросы.
Организационные детали
- Это эксклюзивный доступ в жилую квартиру, поэтому возможен только индивидуальный формат до 5 человек
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Владимирская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
А как здорово узнать то, чего ты раньше не знал и не видел! Парадная со стеклянным фонарём запомнилась больше всего.
У Натальи Григорьевны было так уютно сидеть, болтать и делиться историями из жизни.