В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру

Посетить несколько парадных и узнать, как жили и живут люди в Петербурге

5
1 отзыв
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А вы хотели бы приехать в гости к бабушке в Петербург? Зайти в старинную парадную с витражами и печью, заглянуть в квартиру с лепными потолками и роскошными люстрами, выйти на балкон и насладиться атмосферой старого города… Всё это и не только будет на нашей экскурсии! Вы увидите доходные дома, дворы-колодцы и узнаете историю семьи, которая живет в Северной столице с 18 века.
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я частный гид и провожу небольшие индивидуальные экскурсии. Только в таком формате можно попасть за закрытые двери и познакомиться с повседневной жизнью города, которая скрыта от большинства наших гостей. Итак, в программе:

Парадные и не очень. Мы пройдёмся по улицам, где жил Достоевский, заглянем во дворы-колодцы, увидим доходный дом главного архитектора купцов Елисеевых и самый красивый завод в городе на Неве, который охраняет парочка милых медведей. В доме архитектора Барановского я покажу вам единственную металлическую лестницу в парадных Петербурга, помогу отыскать «световой фонарь», расскажу, почему лестница называлась «чёрной» и чем парадные отличаются от подъездов.

Дом с витражами и та самая квартира. Затем мы направимся в дом с уникальными витражами, сохранившимися в первозданном виде, что сегодня большая редкость. Именно здесь живёт бабушка, в гости к которой мы заглянем. Вы посмотрите, как сейчас устроен быт жителей Северной столицы, узнаете, что осталось от былой роскоши, какие вещи в семьях передаются из поколения в поколение и как владелец здания связан с гоп-культурой. Хозяйка будет вместе с нами в квартире, и вы сможете задать ей интересующие вопросы.

Организационные детали

  • Это эксклюзивный доступ в жилую квартиру, поэтому возможен только индивидуальный формат до 5 человек
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Евгений
6 авг 2023
Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.
А как здорово узнать то, чего ты раньше не знал и не видел! Парадная со стеклянным фонарём запомнилась больше всего.
У Натальи Григорьевны было так уютно сидеть, болтать и делиться историями из жизни.
Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.Прогулка по дворам и парадным была просто замечательной. Сергей удивительный рассказчик и знает интересные архитектурные подробности центра города.

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