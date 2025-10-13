Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы не просто увидите, а прочувствуете историю Санкт-Петербурга, посетив три аутентичные квартиры разных эпох! Вы откроете для себя Петербург, который обычно остается за фасадами
Описание экскурсииВы узнаете, как жили петербуржцы разных сословий в разные времена, окунетесь в их повседневные заботы и мечты. Предметы быта, мебель, детали интерьера – все это расскажет вам истории, которые не найти в учебниках. От изысканной роскоши дворянских особняков до функциональности советских квартир – вы увидите, как менялись вкусы, представления о красоте и удобстве на протяжении десятилетий. Гид не только покажет вам уникальные интерьеры, но и поведает увлекательные истории о семьях, живших в этих квартирах. Вы узнаете об их судьбах, увлечениях и вкладе в историю Петербурга. Эта экскурсия – возможность взглянуть на Петербург с необычной стороны, почувствовать его пульс и открыть для себя новые грани его многогранной истории.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Загородный проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
13 окт 2025
Интересно, необычно, не избито, прекрасная экскурсовод Мария, очень классно рассказала обо всем, супер рассказывает! Остались под приятным впечатлением
К
Криванова
31 авг 2025
Спасибо большое Владиславу за потрясающую экскурсию, подача информации, организация, он очень старался. Благодаря ему у меня осталось приятное впечатление от поездки. Понравились квартиры и почувствовала атмосферу Питерской интелегенции.
