Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше парадных дворцов и шумных проспектов. Мы перенесемся в три разные эпохи, исследуя квартиры, которые бережно хранят память о прошлом.



Каждая из них – это отдельная глава истории города, раскрывающая быт, культуру и дух своего времени. Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы не просто увидите, а прочувствуете историю Санкт-Петербурга, посетив три аутентичные квартиры разных эпох! Вы откроете для себя Петербург, который обычно остается за фасадами 4.5 2 отзыва

PiterGuide Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек 28% Скидка на заказ 1800 выгода 500 ₽ 1300 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вы узнаете, как жили петербуржцы разных сословий в разные времена, окунетесь в их повседневные заботы и мечты. Предметы быта, мебель, детали интерьера – все это расскажет вам истории, которые не найти в учебниках. От изысканной роскоши дворянских особняков до функциональности советских квартир – вы увидите, как менялись вкусы, представления о красоте и удобстве на протяжении десятилетий. Гид не только покажет вам уникальные интерьеры, но и поведает увлекательные истории о семьях, живших в этих квартирах. Вы узнаете об их судьбах, увлечениях и вкладе в историю Петербурга. Эта экскурсия – возможность взглянуть на Петербург с необычной стороны, почувствовать его пульс и открыть для себя новые грани его многогранной истории.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Загородный проспект Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.