Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире

Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки

Арсений и Оля
Арсений и Оля – представитель из Санкт-Петербурга
Вас ждет атмосфера дореволюционного Петербурга в необычном доме Бака, попасть куда непросто.

Вы исследуете детали парадной, прогуляетесь 👣 по парящим галереям, а в одной из квартир осмотрите бальный зал.

Мы сделаем ваши портреты в старинном интерьере, а после за чаем расскажем об интересных жильцах, архитектуре дома и бытовом укладе в прошлые времена.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 40001 200 ₽ за экскурсиюскидка70%

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Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире

Что вас ожидает

Дом-памятник культуры
Старинные витражи, мозаика и лепнина, оригинальные двери, пятиметровые потолки, кованые балконы и окна причудливой формы — все это вы увидите на нашей экскурсии 🧭. Мы поднимемся по белоснежным мраморным лестницам к «воздушным» галереям, соединяющим две части дома: этот уникальный элемент пришел к нам из Венеции. Любуясь этой красотой, вы узнаете об истории 📖 доходных домов и дома Бака, а также разберетесь в архитектурных особенностях здания.

Как жили состоятельные петербуржцы
Мы также осмотрим одну из квартир: здесь хозяева оставили нетронутыми бальный зал — наш профессиональный фотограф запечатлит вас в этих винтажных интерьерах. А затем напоит чаем по-петербуржски, рассказывая, кто здесь квартировал раньше и как вообще живется в самом роскошном доходном доме Санкт-Петербурга.

Организационные детали

  • С вами будет один из наших профессиональных гидов-фотографов
  • Экскурсия идеально подходит для осенней и зимней погоды, приглашаем путешественников любого возраста
  • Советуем выбирать удобную, подходящую для фотосессии одежду
  • По вашему желанию можно провести только экскурсию ⛳ или фотосессию
Начало и место завершения
🚩 Выход из метро Чернышевская
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире
Дом Бака: фото-экскурсия в купеческой квартире

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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