Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Дом-памятник культуры Старинные витражи, мозаика и лепнина, оригинальные двери, пятиметровые потолки, кованые балконы и окна причудливой формы — все это вы увидите на нашей экскурсии 🧭. Мы поднимемся по белоснежным мраморным лестницам к «воздушным» галереям, соединяющим две части дома: этот уникальный элемент пришел к нам из Венеции. Любуясь этой красотой, вы узнаете об истории 📖 доходных домов и дома Бака, а также разберетесь в архитектурных особенностях здания.
Как жили состоятельные петербуржцы Мы также осмотрим одну из квартир: здесь хозяева оставили нетронутыми бальный зал — наш профессиональный фотограф запечатлит вас в этих винтажных интерьерах. А затем напоит чаем по-петербуржски, рассказывая, кто здесь квартировал раньше и как вообще живется в самом роскошном доходном доме Санкт-Петербурга.
Организационные детали
С вами будет один из наших профессиональных гидов-фотографов
Экскурсия идеально подходит для осенней и зимней погоды, приглашаем путешественников любого возраста
Советуем выбирать удобную, подходящую для фотосессии одежду
По вашему желанию можно провести только экскурсию ⛳ или фотосессию
Начало и место завершения
🚩 Выход из метро Чернышевская
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.