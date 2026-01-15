Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Вас ждет атмосфера дореволюционного Петербурга в необычном доме Бака, попасть куда непросто.
Вы исследуете детали парадной, прогуляетесь по старинной лестнице с витражами, а в одной из квартир осмотрите старинный бальный зал.
Мы сделаем ваши портреты в старинном интерьере и расскажем об интересных жильцах, архитектуре дома и бытовом укладе в прошлые времена.
Вы исследуете детали парадной, прогуляетесь по старинной лестнице с витражами, а в одной из квартир осмотрите старинный бальный зал.
Мы сделаем ваши портреты в старинном интерьере и расскажем об интересных жильцах, архитектуре дома и бытовом укладе в прошлые времена.
Описание фото-прогулки
Дом-памятник культуры
Старинные витражи, мозаика и лепнина, оригинальные двери, пятиметровые потолки, кованые балконы и окна причудливой формы — все это вы увидите на нашей экскурсии. Мы поднимемся по белоснежным мраморным лестницам мимо «воздушных» галерей, соединяющих две части дома: этот уникальный элемент пришел к нам из Венеции. Любуясь этой красотой, вы узнаете об истории доходных домов и дома Бака, а также разберетесь в архитектурных особенностях здания.
Как жили состоятельные петербуржцы
Мы также осмотрим одну из квартир: здесь хозяева оставили нетронутыми бальный зал — наш профессиональный фотограф запечатлит вас в этих винтажных интерьерах. А затем расскажет, кто и как здесь квартировал раньше и как вообще живется в самом роскошном доходном доме Санкт-Петербурга.
Организационные детали
- С вами будет один из наших профессиональных гидов-фотографов
- Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
- Экскурсия идеально подходит для осенней и зимней погоды, приглашаем путешественников любого возраста
- Советуем выбирать удобную, подходящую для фотосессии одежду
- По вашему желанию можно провести только экскурсию или фотосессию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Выход из метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 62615 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поделиться своими впечатлениями о потрясающей фотоэкскурсии в атмосфере старинной дворянской квартиры. Особенно хочу поблагодарить Алексея за его профессионализм и внимательное отношение к каждому участнику.
Экскурсия превзошла мои ожидания! Атмосфера старинного
Экскурсия превзошла мои ожидания! Атмосфера старинного
+2
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Е
15 ноября были на фотоэкскурсии с Алексеем. Было ощущение, что мы знакомы много лет, на столько расположил к себе Алексей, как профессионал, так и хороший человек. К фотосъёмке подходил очень ответственно, давал советы и предлагал идеи, продемонстрировав вовлечённость в процесс и уважение к чужому празднику! Следующий приезд в Спб обязательно встретимся снова. Спасибо!
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Е
Данную экскурсию выбрала, надеясь получить в день рождения новые впечатления и фото в красивых интерьерах. Ожидания не совсем оправдались: впечатления - да, а вот интерьеры были далеки от парадных). Возможно,
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Если хочется изучать Петербург в необычном формате, рекомендую! Бонусом мы получили отличные фотокарточки от Рамилы.
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Ребят, вы такие классные!!! Я приобретала эту экскурсию в подарок для сестры и моей племянницы, и конечно, переживала. Но все сложилось как нельзя лучше, Космос настоящий! Они попали в непередаваемую
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Огромное спасибо Рамиле за проведенную фотосессию, где сложилась очень дружелюбная и творческая атмосфера! Наше видение, какими должны быть фотографии, идеально совпали. Рамила точно поняла, что мы хотим. Фото получились потрясающие, атмосферные, запоминающиеся! Эта квартира просто создана для экскурсий и фотографий, обязательно рекомендуем к посещению.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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