Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Дом-памятник культуры

Старинные витражи, мозаика и лепнина, оригинальные двери, пятиметровые потолки, кованые балконы и окна причудливой формы — все это вы увидите на нашей экскурсии 🧭. Мы поднимемся по белоснежным мраморным лестницам к «воздушным» галереям, соединяющим две части дома: этот уникальный элемент пришел к нам из Венеции. Любуясь этой красотой, вы узнаете об истории 📖 доходных домов и дома Бака, а также разберетесь в архитектурных особенностях здания.

Как жили состоятельные петербуржцы

Мы также осмотрим одну из квартир: здесь хозяева оставили нетронутыми бальный зал — наш профессиональный фотограф запечатлит вас в этих винтажных интерьерах. А затем напоит чаем по-петербуржски, рассказывая, кто здесь квартировал раньше и как вообще живется в самом роскошном доходном доме Санкт-Петербурга.

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