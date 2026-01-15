Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Вас ждет атмосфера дореволюционного Петербурга в необычном доме Бака, попасть куда непросто. Вы исследуете детали парадной, прогуляетесь по старинной лестнице с витражами, а в одной из квартир осмотрите старинный бальный зал. Мы сделаем ваши портреты в старинном интерьере и расскажем об интересных жильцах, архитектуре дома и бытовом укладе в прошлые времена.

Описание фото-прогулки

Дом-памятник культуры

Старинные витражи, мозаика и лепнина, оригинальные двери, пятиметровые потолки, кованые балконы и окна причудливой формы — все это вы увидите на нашей экскурсии. Мы поднимемся по белоснежным мраморным лестницам мимо «воздушных» галерей, соединяющих две части дома: этот уникальный элемент пришел к нам из Венеции. Любуясь этой красотой, вы узнаете об истории доходных домов и дома Бака, а также разберетесь в архитектурных особенностях здания.

Как жили состоятельные петербуржцы

Мы также осмотрим одну из квартир: здесь хозяева оставили нетронутыми бальный зал — наш профессиональный фотограф запечатлит вас в этих винтажных интерьерах. А затем расскажет, кто и как здесь квартировал раньше и как вообще живется в самом роскошном доходном доме Санкт-Петербурга.

Организационные детали