Советский союз

Найдено 4 экскурсии в категории «СССР» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бунтарский Петербург: город против системы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
144 отзыва
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
«Найдем местный Бродвей, легендарный «Ленинградский рок-клуб» и «Сайгон» — мекку подпольного рока в СССР»
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
4 авг в 15:00
800 за человека
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 600 за всё до 4 чел.
Петербург Балабанова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Петербург Балабанова
Взглянуть на город через образы картин, снятых культовым режиссером постсоветской России
Начало: В районе станции метро Приморская
9 июня в 13:30
10 июня в 09:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
О невероятных трансформациях церквей Петербурга в эпоху СССР
Начало: У Казанского собора
«Лютеранский, православный, протестантский храм: все они во времена СССР сменили свою функцию, и следы этих переделок можно найти и по сей день»
10 июня в 10:00
11 июня в 17:00
55004 950 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Петербург Балабанова
    Экскурсия нам очень понравилась. Никита очень интересно рассказывал про жизнь Балабанова и его фильмы. Маршрут составлен идеально. У нас уже стало традицией ходить на экскурсии Трипстера. Всегда интересно и познавательно. Так держать!!!
  • В
    Валерия
    9 апреля 2024
    Бунтарский Петербург: город против системы
    Нам все очень понравилось!!!
  • М
    Мила
    22 января 2024
    Бунтарский Петербург: город против системы
    Повезло быть на экскурсии одной, тк никто больше не записался. Причем цену не подняли, что вдвойне приятно. Гид умничка, так увлеченно
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    рассказывала, столько мест показала, в которые сам точно не зайдешь! Уже не первый раз в Петербурге, а столько нового узнала! Тема не банальная как и места, которые посетили, просто 10 из 10!

  • К
    Карина
    5 января 2024
    Петербург Балабанова
    Остались очень довольны экскурсией, несмотря на сильный мороз))) экскурсовод Никита прекрасно владеет темой и очень интересно рассказал и все показал! Спасибо ему огромное!!!!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2023
    Петербург Балабанова
    Большое спасибо Никите за уважительное отношение к творчеству Балабанова, за интересное времяпрепровождение и познавательные истории!
  • Н
    Надежда
    10 октября 2023
    Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
    Экскурсия была хорошая, интересная, познавательная. Экскурсовод - очень увлечённый человек, максимально учёл пожелания всех участников. Большое спасибо.
  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
    Замечательная экскурсия. Спасибо огромное Ярославу, он лучший. Поверьте нам есть с кем сравнивать. После посещения этой экскурсии решили заказать ещё две экскурсии с ним. Очень увлекательно, информационно и поэтично.
  • М
    Марина
    23 марта 2022
    Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
    Очень интересная, познавательная экскурсия, узнала для себя много нового. Огромное спасибо Ярославу, человек по-настоящему любит свой город и интересуется его историей. Обязательно прогуляюсь и по другим маршрутам, ведь в нашем городе так много интересных для посещения и изучения мест!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «СССР»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Бунтарский Петербург: город против системы
  2. Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
  3. Петербург Балабанова
  4. (Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "СССР" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 7 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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