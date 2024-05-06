1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
«Найдем местный Бродвей, легендарный «Ленинградский рок-клуб» и «Сайгон» — мекку подпольного рока в СССР»
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
4 авг в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург Балабанова
Взглянуть на город через образы картин, снятых культовым режиссером постсоветской России
Начало: В районе станции метро Приморская
9 июня в 13:30
10 июня в 09:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
(Не) церкви: авторская прогулка с искусствоведом
О невероятных трансформациях церквей Петербурга в эпоху СССР
Начало: У Казанского собора
«Лютеранский, православный, протестантский храм: все они во времена СССР сменили свою функцию, и следы этих переделок можно найти и по сей день»
10 июня в 10:00
11 июня в 17:00
55004 950₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась. Никита очень интересно рассказывал про жизнь Балабанова и его фильмы. Маршрут составлен идеально. У нас уже стало традицией ходить на экскурсии Трипстера. Всегда интересно и познавательно. Так держать!!!
- ВВалерия9 апреля 2024Нам все очень понравилось!!!
- ММила22 января 2024Повезло быть на экскурсии одной, тк никто больше не записался. Причем цену не подняли, что вдвойне приятно. Гид умничка, так увлеченно
- ККарина5 января 2024Остались очень довольны экскурсией, несмотря на сильный мороз))) экскурсовод Никита прекрасно владеет темой и очень интересно рассказал и все показал! Спасибо ему огромное!!!!
- ИИрина4 ноября 2023Большое спасибо Никите за уважительное отношение к творчеству Балабанова, за интересное времяпрепровождение и познавательные истории!
- ННадежда10 октября 2023Экскурсия была хорошая, интересная, познавательная. Экскурсовод - очень увлечённый человек, максимально учёл пожелания всех участников. Большое спасибо.
- ЕЕлена22 июля 2023Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцыЗамечательная экскурсия. Спасибо огромное Ярославу, он лучший. Поверьте нам есть с кем сравнивать. После посещения этой экскурсии решили заказать ещё две экскурсии с ним. Очень увлекательно, информационно и поэтично.
- ММарина23 марта 2022Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцыОчень интересная, познавательная экскурсия, узнала для себя много нового. Огромное спасибо Ярославу, человек по-настоящему любит свой город и интересуется его историей. Обязательно прогуляюсь и по другим маршрутам, ведь в нашем городе так много интересных для посещения и изучения мест!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «СССР»
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