М Мария Петербург Балабанова Экскурсия нам очень понравилась. Никита очень интересно рассказывал про жизнь Балабанова и его фильмы. Маршрут составлен идеально. У нас уже стало традицией ходить на экскурсии Трипстера. Всегда интересно и познавательно. Так держать!!!

В Валерия Бунтарский Петербург: город против системы Нам все очень понравилось!!!

М Мила Бунтарский Петербург: город против системы читать дальше рассказывала, столько мест показала, в которые сам точно не зайдешь! Уже не первый раз в Петербурге, а столько нового узнала! Тема не банальная как и места, которые посетили, просто 10 из 10! Повезло быть на экскурсии одной, тк никто больше не записался. Причем цену не подняли, что вдвойне приятно. Гид умничка, так увлеченно

К Карина Петербург Балабанова Остались очень довольны экскурсией, несмотря на сильный мороз))) экскурсовод Никита прекрасно владеет темой и очень интересно рассказал и все показал! Спасибо ему огромное!!!!

И Ирина Петербург Балабанова Большое спасибо Никите за уважительное отношение к творчеству Балабанова, за интересное времяпрепровождение и познавательные истории!

Н Надежда Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей Экскурсия была хорошая, интересная, познавательная. Экскурсовод - очень увлечённый человек, максимально учёл пожелания всех участников. Большое спасибо.

Е Елена Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы Замечательная экскурсия. Спасибо огромное Ярославу, он лучший. Поверьте нам есть с кем сравнивать. После посещения этой экскурсии решили заказать ещё две экскурсии с ним. Очень увлекательно, информационно и поэтично.