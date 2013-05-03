Строгановский дворец

Строгановский дворец был возведен в 1753-1754 гг. архитектором Франческо Бартоломео Растрелли на пересечении реки Мойки с Невским проспектом. Существовавшие на этом месте дома, принадлежащие Строгановым, архитектор объединил в единое целое общим фасадом, относящимся к стилю барокко. В этом же стиле были выполнены главные интерьеры дворца. На протяжении почти двухвековой истории 📖 Строгановского дворца его интерьеры неоднократно переделывались в соответствии с меняющейся модой и потребностями владельцев. В их создании принимали участие более десятка архитекторов, среди которых, помимо Растрелли, Воронихина и Садовникова, были Иван Колодин, Карл Росси и другие петербургские мастера.

Главной достопримечательностью 🏛️ зала является огромный живописный плафон, занимающий всю поверхность потолка. Он выполнен в 1750-е гг. известным итальянским художником Джузеппе Валериани на тринадцати отдельных холстах, укрепленных на подрамниках. Композиция плафона представляет собой многофигурную центральную часть, обрамленную роскошной архитектурной рамой из колоннад с нишами, балюстрадой, скульптурами. В центре композиции — богиня мудрости Минерва, поражающая пороки, справа от нее представлены аллегории искусств, которым покровительствовали Строгановы, слева — добродетели.

К постоянным выставкам и экспозициям дворца относятся: Русский ампир. Декоративно-прикладное искусство времени царствования императора Александра I (1801–1825) и Минералогический кабинет.