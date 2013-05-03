Экскурсия в Строгановский дворец (входная плата включена)

4.4
5 отзывов
Спутник С.
Спутник С. – Гид из Санкт-Петербурга
Строгановский шедевр — настоящее чудо архитектуры.

Он был построен знаменитым архитектором Растрелли.

Дворец был резиденцией 7 поколений семьи Строгановых.

К счастью, здание дошло до наших дней и у вас есть возможность прогуляться 👣 по залам.

Вы рассмотрите интерьеры вблизи, посетите постоянные выставки и узнаете все жизни аристократии пару веков назад.
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Билеты

850 ₽ за человека

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Экскурсия в Строгановский дворец (входная плата включена)
Экскурсия в Строгановский дворец (входная плата включена)

Что вы увидите 🤩

  • Строгановский дворец
Строгановский дворец
Строгановский дворец был возведен в 1753-1754 гг. архитектором Франческо Бартоломео Растрелли на пересечении реки Мойки с Невским проспектом. Существовавшие на этом месте дома, принадлежащие Строгановым, архитектор объединил в единое целое общим фасадом, относящимся к стилю барокко. В этом же стиле были выполнены главные интерьеры дворца. На протяжении почти двухвековой истории 📖 Строгановского дворца его интерьеры неоднократно переделывались в соответствии с меняющейся модой и потребностями владельцев. В их создании принимали участие более десятка архитекторов, среди которых, помимо Растрелли, Воронихина и Садовникова, были Иван Колодин, Карл Росси и другие петербургские мастера.
Главной достопримечательностью 🏛️ зала является огромный живописный плафон, занимающий всю поверхность потолка. Он выполнен в 1750-е гг. известным итальянским художником Джузеппе Валериани на тринадцати отдельных холстах, укрепленных на подрамниках. Композиция плафона представляет собой многофигурную центральную часть, обрамленную роскошной архитектурной рамой из колоннад с нишами, балюстрадой, скульптурами. В центре композиции — богиня мудрости Минерва, поражающая пороки, справа от нее представлены аллегории искусств, которым покровительствовали Строгановы, слева — добродетели.
К постоянным выставкам и экспозициям дворца относятся: Русский ампир. Декоративно-прикладное искусство времени царствования императора Александра I (1801–1825) и Минералогический кабинет.
🚩 Начало и место завершения: Невский пр. , 17, Санкт-Петербург
Что входит
  • Экскурсия
  • Входной билет.
Что не входит
  • Сувениры
Важная информация
  • В музей не допускаются:
  • Посетители с повышенной температурой тела
  • Посетители без защитных масок
  • Посетители с электронным билетом на сеанс, не соответствующий времени, в которое пришел посетитель
  • Посетители с льготным или бесплатным билетом без подтверждающих документов или не соответствующим категории посетителя
  • Посетители с огнестрельным, травматическим и холодным оружием, а также муляжами (сувенирными образцами) огнестрельного, травматического и холодного оружия
  • Посетители в верхней одежде (кроме Домика Петра I и Летнего дворца Петра I)
  • Посетители в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также каким-либо образом нарушающие общественный порядок
  • Посетители с чемоданами и дорожными сумками (размер не должен превышать 40х40х20 см), рюкзаками, крупногабаритным спортивным инвентарем (велосипед, роликовые коньки, борды, самокаты, коньки, санки, лыжи, палки для спортивной ходьбы и пр. ), зонтами, музыкальными инструментами
  • С колющими, легкобьющимися, легковоспламеняющимися, взрывчатыми, отравляющими, ядовитыми веществами и пачкающими предметами
  • Посетители с любыми животными и птицами.
Экскурсия в Строгановский дворец (входная плата включена)
Экскурсия в Строгановский дворец (входная плата включена)
Экскурсия в Строгановский дворец (входная плата включена)
Экскурсия в Строгановский дворец (входная плата включена)
Экскурсия в Строгановский дворец (входная плата включена)
Когда: Смотрите свободные даты
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник С.
Спутник С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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