Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Поразиться уникальной коллекции русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств 19-20 вв
Музей Фаберже — первый частный музей России с собранием национального и мирового значения. Вы отправитесь в путешествие по крупнейшей в мире коллекции изделий дома Фаберже. Рассмотрите легендарные пасхальные яйца и другие произведения искусства ювелира Его Величества. А также познакомитесь с шедеврами художественной эмали. И все это — с помощью заранее установленного приложения на вашем смартфоне.
Вы осмотрите украшения, парадное серебро, драгоценную галантерею, интерьерные вещи и знаменитые пасхальные яйца, девять из которых были созданы Фаберже по заказам Александра III и Николая II для императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. Увидите вещи личного обихода дома Романовых и официальные «кабинетские» подарки, поднесенные выдающимся людям того времени от лица русского императора. А также полюбуетесь золотыми подносными коробками 18-19 веков, украшенными миниатюрными портретами Романовых, начиная с Петра Великого.
Кроме того, вы познакомитесь с коллекцией русских эмалей, созданных ведущими российскими ювелирными фирмами второй половины 19 — начала 20 века: Овчинникова, Хлебникова, Кузмичева, братьев Грачевых. И осмотрите крупнейшую, насчитывающую более 100 предметов, коллекцию изделий Федора Рюкерта — выдающегося московского мастера художественной эмали, сотрудничавшего с фирмой Фаберже.
Маршрут
— Музей Фаберже — знаменитые пасхальные шедевры — работы современников К. Фаберже
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет в Музей Фаберже
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Взрослый: билет + аудиотур
1460 ₽
Пенсионеры (граждане россии и беларуси): билет + аудиотур
725 ₽
Школьники: билет + аудиотур
725 ₽
Студенты: билет + аудиотур
725 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Музей Фаберже
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19071 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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1
Петрова
Сам музей просто космос! Такая красота) но аудиогид так и не загрузился из 4-х человек, пришлось купить аудиогид дополнительно на месте в музее 300 руб с человека, очень жаль в этом плане…
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И
Ирина
Посещение музея Фаберже оставило очень приятные впечатления. Экскурсия с аудиогидом понравилась. очень удобно. Много интересной информации. Можно спокойно, не торопясь передвигаться из зала в зал.
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Ольга
Спасибо, интересная экскурсия. Подключили аудиогида. Музей маленький, но большое количество ценных экспонатов. К каждой витрине подходили и ахали от такой красоты. Спасибо!
+2
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо вам за позитивный отзыв! Нам очень ценно слышать, что вам понравилось экскурсия в нашем приложении.
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И
Ирина
Рекомендую для посещения. Два в одном, вы сможете побывать в Шуваловском дворце и посмотреть потрясающие по красоте работы, в залах представлены не только работы Фаберже. Поражает ювелирная работа мастеров того времени.
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Ася
Очень понравилась экскурсия. Не утомительно, рассказы короткие. Информации достаточно. Лучше приходить утром, потом много посетителей
+1
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О
Оксана
Спасибо за экскурсию. Очень приятный экскурсовод. Много интересной информации. Прекрасно проведённое время.
+1
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