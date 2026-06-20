Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Музей Фаберже — первый частный музей России с собранием национального и мирового значения. Вы отправитесь в путешествие по крупнейшей в мире коллекции изделий дома Фаберже. Рассмотрите легендарные пасхальные яйца и другие произведения искусства ювелира Его Величества. А также познакомитесь с шедеврами художественной эмали. И все это — с помощью заранее установленного приложения на вашем смартфоне.

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Описание билета

Вы осмотрите украшения, парадное серебро, драгоценную галантерею, интерьерные вещи и знаменитые пасхальные яйца, девять из которых были созданы Фаберже по заказам Александра III и Николая II для императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. Увидите вещи личного обихода дома Романовых и официальные «кабинетские» подарки, поднесенные выдающимся людям того времени от лица русского императора. А также полюбуетесь золотыми подносными коробками 18-19 веков, украшенными миниатюрными портретами Романовых, начиная с Петра Великого.

Кроме того, вы познакомитесь с коллекцией русских эмалей, созданных ведущими российскими ювелирными фирмами второй половины 19 — начала 20 века: Овчинникова, Хлебникова, Кузмичева, братьев Грачевых. И осмотрите крупнейшую, насчитывающую более 100 предметов, коллекцию изделий Федора Рюкерта — выдающегося московского мастера художественной эмали, сотрудничавшего с фирмой Фаберже.

Маршрут

— Музей Фаберже

— знаменитые пасхальные шедевры

— работы современников К. Фаберже

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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