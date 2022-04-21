Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вы осмотрите украшения, парадное серебро, драгоценную галантерею, интерьерные вещи и знаменитые пасхальные яйца, девять из которых были созданы Фаберже по заказам Александра III и Николая II для императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. Увидите вещи личного обихода дома Романовых и официальные «кабинетские» подарки, поднесенные выдающимся людям того времени от лица русского императора. А также полюбуетесь золотыми подносными коробками 18-19 веков, украшенными миниатюрными портретами Романовых, начиная с Петра Великого.
Кроме того, вы познакомитесь с коллекцией русских эмалей, созданных ведущими российскими ювелирными фирмами второй половины 19 — начала 20 века: Овчинникова, Хлебникова, Кузмичева, братьев Грачевых. И осмотрите крупнейшую, насчитывающую более 100 предметов, коллекцию изделий Федора Рюкерта — выдающегося московского мастера художественной эмали, сотрудничавшего с фирмой Фаберже.
— Музей Фаберже
— знаменитые пасхальные шедевры
— работы современников К. Фаберже