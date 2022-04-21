Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия

Поразиться уникальной коллекции русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств 19-20 вв

Мини-группа
Музей Фаберже — первый частный музей России с собранием национального и мирового значения.

Вы отправитесь в путешествие по крупнейшей в мире коллекции изделий дома Фаберже.

Рассмотрите легендарные пасхальные яйца и другие произведения искусства ювелира Его Величества.

А также познакомитесь с шедеврами художественной эмали.

И все это — с помощью заранее установленного приложения на вашем смартфоне.
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы осмотрите украшения, парадное серебро, драгоценную галантерею, интерьерные вещи и знаменитые пасхальные яйца, девять из которых были созданы Фаберже по заказам Александра III и Николая II для императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. Увидите вещи личного обихода дома Романовых и официальные «кабинетские» подарки, поднесенные выдающимся людям того времени от лица русского императора. А также полюбуетесь золотыми подносными коробками 18-19 веков, украшенными миниатюрными портретами Романовых, начиная с Петра Великого.

Кроме того, вы познакомитесь с коллекцией русских эмалей, созданных ведущими российскими ювелирными фирмами второй половины 19 — начала 20 века: Овчинникова, Хлебникова, Кузмичева, братьев Грачевых. И осмотрите крупнейшую, насчитывающую более 100 предметов, коллекцию изделий Федора Рюкерта — выдающегося московского мастера художественной эмали, сотрудничавшего с фирмой Фаберже.

Маршрут

— Музей Фаберже
— знаменитые пасхальные шедевры
— работы современников К. Фаберже

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в музей Фаберже
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей Фаберже
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник и вторник в 10:30, 11:30, 11:55, 12:30, 14:50 и 18:30, в среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 11:30, 11:45, 12:30, 14:50 и 18:30, в воскресенье в 10:30, 11:30, 12:30, 14:50, 18:30 и 18:45
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник и вторник в 10:30, 11:30, 11:55, 12:30, 14:50 и 18:30, в среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 11:30, 11:45, 12:30, 14:50 и 18:30, в воскресенье в 10:30, 11:30, 12:30, 14:50, 18:30 и 18:45

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