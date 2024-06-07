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Билеты
2.5 часа
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Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
«Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
«Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750₽ за билет
Билеты
30 минут
Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
9 июня в 13:30
500₽ за билет
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
1 100₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
«Входные билеты в Эрмитаж без очереди включены в стоимость»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790₽ за билет
Билеты
1 час
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
790₽ за билет
Билеты
1 час
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Входные билеты в Русский музей включены в стоимость»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650₽ за билет
Билеты
30 минут
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Начало: Около Александровской колонны
«Входные билеты (+ билет для гида) оплачиваются дополнительно и приобретаются заранее на сайте Эрмитажа»
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе
Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 700₽ за билет
Билеты
2 часа
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
«Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500₽ за билет
Билеты
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
«- На один взрослый билет можно забронировать только два детских»
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 390₽ за билет
Билеты
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
от 6 000₽ за билет
Билеты
2 часа
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290₽ за билет
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет в Юсуповский дворец
Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи
«Организационные детали:Электронный билет необходимо предъявить при входе в Парадный двор Юсуповского дворца, на месте проверки билетов»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:25
от 1 300₽ за билет
Билеты
3 часа
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
3 часа
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390₽ за билет
Билеты
2 часа
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650₽ за билет
Билеты
1 час
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
«В связи с пандемией COVID-19 посещение музея преимущественно по онлайн-билетам»
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
500₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Оценить парадные залы Зимнего дворца и мировые шедевры
Начало: У Эрмитажа
«Входные билеты включены в стоимость»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 700₽ за билет
Билеты
2 часа
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Начало: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 390₽ за билет
Билеты
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Галерная ул., 20-22
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
900₽ за билет
Билеты
30 минут
Билет в Русский музей - Михайловский дворец
Исследуйте богатство русской культуры с билетом в Михайловский дворец, сердце Русского музея в Петербурге
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
700₽ за билет
Билеты
1 час
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
2 часа
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740₽ за билет
Билеты
3 часа
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях
Начало: Около входа в Нижний парк
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс соссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 390₽ за билет
Билеты
2 часа
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Популярное предложение
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи
Начало: Около входа в Эрмитаж
«После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с сокровищами музея, по которым у нас составлен отдельный маршрут: Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Билеты
2 часа
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Начало: Дворцовая площадь, 2
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Билеты
1 час
Музей Фаберже
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 21
«Прошу обратить внимание, что входные билеты приобретаются отдельно»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга
Начало: Около Итальянского моста
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 250₽ за билет
Билеты
2 часа
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Попасть на борт легендарного корабля и узнать о его героической истории - быстро и удобно
Начало: У крейсера «Аврора»
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
27 июня в 11:00
28 июня в 11:00
500₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с ранними течениями модернизма на примере 50 шедевров коллекции
Начало: На Дворцовой площади
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Без очереди попасть в удивительный мир искусства конца 19 - начала 21 веков быстро и удобно
Начало: У корпуса Бенуа Русского музея (ближайшие станции ...
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
700₽ за билет
Билеты
4 часа
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе
Начало: Около Большого Петергофского дворца
«Входные билеты в Нижний парк и дворец Петергофа включены в стоимость»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
12 июня в 10:30
14 июня в 10:30
4 200₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки
Начало: У входа в Эрмитаж
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Изучить интерьеры и выставки в легендарном замке Павла I - быстро и удобно
Начало: У Михайловского замка (ближайшие станции метро - "...
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
650₽ за билет
Билеты
1 час
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Посетить последнюю официальную резиденцию Николая II, где происходили поворотные моменты истории
Начало: Около Александровского дворца
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 290₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 июня 2024Были на экскурсии в мини-группе с экскурсоводом Нелли, очень понравилось, содержательно и интересно, 3 часа пролетели незаметно
- УУльяна7 июня 2024Экскурсия потрясающая. Нас было 4ч человека в группе, очень удобно. Гид Нина настоящий профессионал, моя благодарность. Тем, кто будет в Петербурге, настоятельно рекомендую посетить Эрмитаж!
- ООльга7 июня 2024Всё отлично!
- ЕЕлена7 июня 2024Светлана- оч профессиональна, интересно излагает материал, приятна в общении, внимательна. Рекомендую всем
- ППотапова7 июня 2024Спасибо за возможность без потери личного времени получить билет для посещения музея. Впредь буду пользоваться такой услугой. Спасибо
- ССараева7 июня 2024Огромное спасибо!)
- ННаталья6 июня 2024Замечательная ознакомительная экскурсия для тех, кто первый раз в Эрмитаже. В то же время экскурсовод Диляра по желанию туристов показала
- ЛЛюбовь6 июня 2024Все было просто замечательно! Как всегда с Tripsret) спасибо большое!
- ААнна6 июня 2024Отличная обзорная экскурсия по Эрмитажу! Увидели все, остановились на самых важных и интересных экспонатах. Прекрасная подача материала, интересные факты. Очень благодарны экскурсоводу Валентине!!!
- ДДмитрий6 июня 2024Сначала не понял, что это за главный штаб. Вдруг вручат повестку на сборы? Оказалось это расширение Эрмитажа, и это великолепно! Шедевры экспрессионистов, много места, мало людей - просто мечта туриста
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты»
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