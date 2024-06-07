Билеты онлайн без очередей в Санкт-Петербурге

Найдено 63 экскурсии в категории «Билеты» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
1836 отзывов
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
«Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850 за билет
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
28 отзывов
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
«Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750 за билет
Услуга по покупке билета в Эрмитаж
Билеты
30 минут
2229 отзывов
Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
9 июня в 13:30
500 за билет
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Билеты
3 часа
26 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
1 100 за билет
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390 за билет
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
154 отзыва
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
«Входные билеты в Эрмитаж без очереди включены в стоимость»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790 за билет
Экскурсия по дворцу Меншикова
🚶 Пешая
Билеты
1 час
304 отзыва
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
790 за билет
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
55 отзывов
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Входные билеты в Русский музей включены в стоимость»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650 за билет
Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
Билеты
30 минут
174 отзыва
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500 за билет
Эрмитаж с лицензированным гидом
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Начало: Около Александровской колонны
«Входные билеты (+ билет для гида) оплачиваются дополнительно и приобретаются заранее на сайте Эрмитажа»
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 2 чел.
Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1315 отзывов
Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе
Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 700 за билет
Академия искусств для младших школьников (билеты включены)
Билеты
2 часа
22 отзыва
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
«Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500 за билет
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Билеты
1087 отзывов
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
«- На один взрослый билет можно забронировать только два детских»
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 390 за билет
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
466 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
от 6 000 за билет
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
58 отзывов
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290 за билет
Экскурсии в Юсуповский дворец
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
125 отзывов
Экскурсионный билет в Юсуповский дворец
Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи
«Организационные детали:Электронный билет необходимо предъявить при входе в Парадный двор Юсуповского дворца, на месте проверки билетов»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:25
от 1 300 за билет
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
95 отзывов
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
104 отзыва
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390 за билет
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
67 отзывов
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650 за билет
Билеты в Музей Фаберже
Билеты
1 час
357 отзывов
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
«В связи с пандемией COVID-19 посещение музея преимущественно по онлайн-билетам»
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
500 за билет
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2 часа
168 отзывов
Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
Оценить парадные залы Зимнего дворца и мировые шедевры
Начало: У Эрмитажа
«Входные билеты включены в стоимость»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 700 за билет
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
134 отзыва
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Начало: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 390 за билет
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
8 отзывов
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Галерная ул., 20-22
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
900 за билет
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (будни)
Билеты
30 минут
58 отзывов
Билет в Русский музей - Михайловский дворец
Исследуйте богатство русской культуры с билетом в Михайловский дворец, сердце Русского музея в Петербурге
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
700 за билет
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
🚶 Пешая
Билеты
1 час
59 отзывов
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
6 отзывов
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740 за билет
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
15 отзывов
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях
Начало: Около входа в Нижний парк
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс соссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 390 за билет
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990 за билет
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи
Начало: Около входа в Эрмитаж
«После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с сокровищами музея, по которым у нас составлен отдельный маршрут: Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
13 отзывов
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190 за билет
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
15 отзывов
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Начало: Дворцовая площадь, 2
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190 за билет
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Музей Фаберже
Билеты
1 час
1 отзыв
Музей Фаберже
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 21
«Прошу обратить внимание, что входные билеты приобретаются отдельно»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
7 отзывов
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга
Начало: Около Итальянского моста
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 250 за билет
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Билеты
30 минут
32 отзыва
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Попасть на борт легендарного корабля и узнать о его героической истории - быстро и удобно
Начало: У крейсера «Аврора»
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
27 июня в 11:00
28 июня в 11:00
500 за билет
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
19 отзывов
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с ранними течениями модернизма на примере 50 шедевров коллекции
Начало: На Дворцовой площади
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Билеты
3 часа
10 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Без очереди попасть в удивительный мир искусства конца 19 - начала 21 веков быстро и удобно
Начало: У корпуса Бенуа Русского музея (ближайшие станции ...
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
700 за билет
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
47 отзывов
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе
Начало: Около Большого Петергофского дворца
«Входные билеты в Нижний парк и дворец Петергофа включены в стоимость»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
12 июня в 10:30
14 июня в 10:30
4 200 за билет
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1.5 часа
4 отзыва
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки
Начало: У входа в Эрмитаж
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Билеты
3 часа
32 отзыва
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Изучить интерьеры и выставки в легендарном замке Павла I - быстро и удобно
Начало: У Михайловского замка (ближайшие станции метро - "...
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
650 за билет
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
2 отзыва
Александровский дворец: билет и аудиоэкскурсия
Посетить последнюю официальную резиденцию Николая II, где происходили поворотные моменты истории
Начало: Около Александровского дворца
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 290 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
  2. Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
  3. Услуга по покупке билета в Эрмитаж
  4. Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
  5. Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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