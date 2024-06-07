Билеты 2.5 часа 1836 отзывов В тренде Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади «Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость» Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 850 ₽ за билет

Билеты 2.5 часа 28 отзывов Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены Начало: На Дворцовой площади «Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00 2 750 ₽ за билет

Билеты 30 минут 2229 отзывов Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2) «Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре» 500 ₽ за билет

Билеты 3 часа 26 отзывов Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ... «Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре» 1 100 ₽ за билет

Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 154 отзыва Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди Начало: В районе Дворцовой площади «Входные билеты в Эрмитаж без очереди включены в стоимость» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 2 790 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 304 отзыва Экскурсия по дворцу Меншикова Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30 790 ₽ за билет

Билеты 1 час 25 отзывов Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры Начало: У входа в музей Фаберже «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 55 отзывов Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас Начало: На площади Искусств «Входные билеты в Русский музей включены в стоимость» Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15 3 650 ₽ за билет

Билеты 30 минут 174 отзыва Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8) «Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре» 500 ₽ за билет

Билеты 2 часа 20 отзывов Эрмитаж с лицензированным гидом Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры Начало: Около Александровской колонны «Входные билеты (+ билет для гида) оплачиваются дополнительно и приобретаются заранее на сайте Эрмитажа» 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1315 отзывов Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна от 2 700 ₽ за билет

Билеты 2 часа 22 отзыва Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка Начало: В Эрмитаже «Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию» Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30 2 500 ₽ за билет

Билеты 1087 отзывов Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец «- На один взрослый билет можно забронировать только два детских» Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00 от 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 466 отзывов Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом Начало: Дворцовая площадь Расписание: ежедневно, кроме понедельника от 6 000 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 58 отзывов Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами Начало: Садовая улица, 2, Центральный район «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной от 1 290 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 125 отзывов Экскурсионный билет в Юсуповский дворец Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи «Организационные детали:Электронный билет необходимо предъявить при входе в Парадный двор Юсуповского дворца, на месте проверки билетов» от 1 300 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 95 отзывов Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1 Начало: Дворцовая площадь «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 104 отзыва Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 090 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2 отзыва Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк) «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» от 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 67 отзывов Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской) «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30) 1 650 ₽ за билет

Билеты 1 час 357 отзывов Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры Начало: Набережная реки Фонтанки, 21 «В связи с пандемией COVID-19 посещение музея преимущественно по онлайн-билетам» 500 ₽ за билет

Билеты 2 часа 168 отзывов Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены) Оценить парадные залы Зимнего дворца и мировые шедевры Начало: У Эрмитажа «Входные билеты включены в стоимость» Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 700 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 134 отзыва Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам Начало: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4 «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21) от 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 8 отзывов Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» Начало: Галерная ул., 20-22 Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 900 ₽ за билет

Билеты 30 минут 58 отзывов Билет в Русский музей - Михайловский дворец Исследуйте богатство русской культуры с билетом в Михайловский дворец, сердце Русского музея в Петербурге Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ... «Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре» 700 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 59 отзывов Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21) «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 6 отзывов Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом Начало: Дворцовая площадь, 2 «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 090 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1 отзыв Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона Начало: Иоанновский мост «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды 1 740 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 15 отзывов Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях Начало: Около входа в Нижний парк «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс соссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 3 отзыва «Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал» «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00 990 ₽ за билет

Билеты 1.5 часа 8 отзывов Популярное предложение Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи Начало: Около входа в Эрмитаж «После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с сокровищами музея, по которым у нас составлен отдельный маршрут: Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия» 1 290 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 13 отзывов Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь) «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 190 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 15 отзывов Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией Начало: Дворцовая площадь, 2 «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 190 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 20 отзывов Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами Начало: Дворцовая площадь, 2 «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

Билеты 1 час 1 отзыв Музей Фаберже Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 21 «Прошу обратить внимание, что входные билеты приобретаются отдельно» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Билеты 1 час 7 отзывов Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга Начало: Около Итальянского моста «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 1 250 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1 отзыв Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города) 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 30 минут 32 отзыва Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора» Попасть на борт легендарного корабля и узнать о его героической истории - быстро и удобно Начало: У крейсера «Аврора» «Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре» 500 ₽ за билет

Билеты 2.5 часа 19 отзывов Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия Познакомиться с ранними течениями модернизма на примере 50 шедевров коллекции Начало: На Дворцовой площади «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 1 090 ₽ за билет

Билеты 3 часа 10 отзывов Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа Без очереди попасть в удивительный мир искусства конца 19 - начала 21 веков быстро и удобно Начало: У корпуса Бенуа Русского музея (ближайшие станции ... «Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре» 700 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 4 часа 47 отзывов Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены) Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе Начало: Около Большого Петергофского дворца «Входные билеты в Нижний парк и дворец Петергофа включены в стоимость» Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 4 200 ₽ за билет

Билеты 1.5 часа 4 отзыва Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки Начало: У входа в Эрмитаж «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 1 090 ₽ за билет

Билеты 3 часа 32 отзыва Услуга по покупке билета в Михайловский замок Изучить интерьеры и выставки в легендарном замке Павла I - быстро и удобно Начало: У Михайловского замка (ближайшие станции метро - "... «Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре» 650 ₽ за билет