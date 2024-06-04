Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии

за всё до 6 чел.

8 990 ₽ за всё до 6 чел.

Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: в центре города в вашем месте

Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии

🚤 На катере

Индивидуальная

2 часа 1 отзыв

Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112

Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа