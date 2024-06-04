1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
Погулять по каменному «зоопарку» в центре Петербурга
9 июня в 15:00
12 июня в 18:00
7 950₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу + самостоятельное посещение Кунсткамеры
Полюбоваться ключевыми локациями из окна автобуса и увидеть двухголовый скелет в Комнате редкостей
Начало: Недалеко от станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
- ММарина4 июня 2024Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
- ЕЕкатерина31 мая 2024Были на экскурсии 31/05 шикарная экскурсия. Все четко и по времени. Гид Екатерина провела увлекательную экскурсию по дворцам. Все очень интересно,живо и увлекательно. Дети 15 и 10 лет были в восторге!
- ООксана19 мая 2024Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
- ЕЕвгения18 мая 2024Благодарим Светлану за прекрасную экскурссию! Живое,динамичное погружение в историю чудесного город
- ООльга12 мая 2024Огромное спасибо, очень живой эмоциональный рассказ. Великолепное чувство юмора и полное погружение в историческую эпоху.
- ЕЕлена1 мая 2024Экскурсия интересная, Владимирский дворец прекрасен. Не понравилось, что начало заявлено в 12-00, а гид в автобусе появился только в 12-15.
- ТТатьяна18 апреля 2024Рекомендую Светлану как профессионального экскурсовода. Расставаться не хотелось! Светлана обладает глубокими знаниями об истории города и чувствуется, что постоянно пополняет
- ААлёна10 апреля 2024Даша смело рассказывала о животных с легендами и историческими фактами. Материал собран в ключе названия экскурсии, охвачена эпоха царей, упомянуты
- ВВалентина8 апреля 2024Спасибо огромное Юлии за путешествие по Шереметьевскому дворцу. Все было очень интересно и познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Строгановский дворец»
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