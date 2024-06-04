Экскурсии в Строгановский дворец

Найдено 9 экскурсий в категории «Строгановский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
99 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
🚗 На машине
Квест
3 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000 за человека
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
Погулять по каменному «зоопарку» в центре Петербурга
9 июня в 15:00
12 июня в 18:00
7 950 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу + самостоятельное посещение Кунсткамеры
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу + самостоятельное посещение Кунсткамеры
Полюбоваться ключевыми локациями из окна автобуса и увидеть двухголовый скелет в Комнате редкостей
Начало: Недалеко от станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
2 100 за человека
Невский проспект: история, культура, наследие
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Были на экскурсии 31/05 шикарная экскурсия. Все четко и по времени. Гид Екатерина провела увлекательную экскурсию по дворцам. Все очень интересно,живо и увлекательно. Дети 15 и 10 лет были в восторге!
  • О
    Оксана
    19 мая 2024
    Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
    Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Весь Санкт-Петербург за один день
    Благодарим Светлану за прекрасную экскурссию! Живое,динамичное погружение в историю чудесного город
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Весь Санкт-Петербург за один день
    Огромное спасибо, очень живой эмоциональный рассказ. Великолепное чувство юмора и полное погружение в историческую эпоху.
    Огромное спасибо, очень живой эмоциональный рассказ. Великолепное чувство юмора и полное погружение в историческую эпоху
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
    Экскурсия интересная, Владимирский дворец прекрасен. Не понравилось, что начало заявлено в 12-00, а гид в автобусе появился только в 12-15.
  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2024
    Весь Санкт-Петербург за один день
    Рекомендую Светлану как профессионального экскурсовода. Расставаться не хотелось! Светлана обладает глубокими знаниями об истории города и чувствуется, что постоянно пополняет
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    знания через новые источники и исследования. Объем знаний поражает! Маршрут был составлен с учетом наших пожеланий. Передвигались на комфортном автомобиле с милым интеллигентным водителем. Рассказ о людях, событиях, памятниках вызывал мурашки и восторг. На все вопросы получили ответы с профессиональными комментариями. Если доведется еще раз попасть с Питер или пригороды, буду планировать экскурсию со Светланой.

  • А
    Алёна
    10 апреля 2024
    Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
    Даша смело рассказывала о животных с легендами и историческими фактами. Материал собран в ключе названия экскурсии, охвачена эпоха царей, упомянуты
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    времена блокадного Ленинграда. В целом пройдено много, рассказано интересно, с изюминкой, мы бы пошли и на другие экскурсии автора нашей прогулки.

  • В
    Валентина
    8 апреля 2024
    Строгановский дворец изнутри
    Спасибо огромное Юлии за путешествие по Шереметьевскому дворцу. Все было очень интересно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Строгановский дворец»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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