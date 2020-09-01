Вы посетите дом на Гороховой, где провел заключительные годы жизни Григорий Распутин — знаменитый «царский друг», прозорливец и целитель.Узнаете, что происходило в его квартире в 1914-16 гг, осмотрите интерьеры начала

XX века и почувствуете дух того времени. Я расскажу о противоречивой личности Распутина, его характере, семье, отношениях с императором и убийстве. В итоге вы получите полное представление о личности и судьбе одного из самых загадочных людей в российской истории.

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Описание экскурсии

История и легенды дома 64

Экскурсия начнется во дворе дома на Гороховой, где расположена последняя квартира Распутина. Вы узнаете историю улицы и легендарного дома 64, а также интересные детали о Пионерской площади и Семеновском плаце. Далее посетите пятикомнатную квартиру, где жил Распутин с двумя дочерьми в 1914-1916 годах, и ощутите, что стены до сих помнят мощь и энергетику его невероятной личности. Пройдете по следам роковой ночи с 29 на 30 декабря и осмотрите черную и парадную лестницы дома, на которых выстраивалась очередь на прием к Распутину.

Тайны личности и убийства Распутина

Я расскажу, какие события происходили в знаменитой квартире, и раскрою секрет, действительно ли это было место нескончаемого пьянства, веселья и разгула. Вы узнаете, каким советам Распутина следовал император Николай II, что из распутинских предсказаний сбылось, лжецом он был или праведником. А также услышите историю, версии и легенды убийства Распутина в 1916 году в Юсуповском дворце. Я расскажу, что стало с его детьми и где живут потомки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.