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Где жил Распутин? Экскурсия в коммунальную квартиру

Раскрыть секреты легендарных апартаментов
Вы посетите дом на Гороховой, где провел заключительные годы жизни Григорий Распутин — знаменитый «царский друг», прозорливец и целитель.

Узнаете, что происходило в его квартире в 1914-16 гг, осмотрите интерьеры начала
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XX века и почувствуете дух того времени.

Я расскажу о противоречивой личности Распутина, его характере, семье, отношениях с императором и убийстве.

В итоге вы получите полное представление о личности и судьбе одного из самых загадочных людей в российской истории.

4.8
7 отзывов
Где жил Распутин? Экскурсия в коммунальную квартиру
Где жил Распутин? Экскурсия в коммунальную квартиру

Описание экскурсии

История и легенды дома 64

Экскурсия начнется во дворе дома на Гороховой, где расположена последняя квартира Распутина. Вы узнаете историю улицы и легендарного дома 64, а также интересные детали о Пионерской площади и Семеновском плаце. Далее посетите пятикомнатную квартиру, где жил Распутин с двумя дочерьми в 1914-1916 годах, и ощутите, что стены до сих помнят мощь и энергетику его невероятной личности. Пройдете по следам роковой ночи с 29 на 30 декабря и осмотрите черную и парадную лестницы дома, на которых выстраивалась очередь на прием к Распутину.

Тайны личности и убийства Распутина

Я расскажу, какие события происходили в знаменитой квартире, и раскрою секрет, действительно ли это было место нескончаемого пьянства, веселья и разгула. Вы узнаете, каким советам Распутина следовал император Николай II, что из распутинских предсказаний сбылось, лжецом он был или праведником. А также услышите историю, версии и легенды убийства Распутина в 1916 году в Юсуповском дворце. Я расскажу, что стало с его детьми и где живут потомки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет1700 ₽
Стандартный1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Гороховой улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 40604 туристов
Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
2
1
Р
Понравится не только поклонникам этой темы. Квартира уникальна в своём роде. Был небольшой нюанс в организации экскурсии: заявленный гид не пришёл. После звонка в Трипстер оперативно пришёл другой гид (к сожалению имя мужчины не запомнила). Прикоснулась к истории благодаря вам. Спасибо)
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В
Очень полезная экскурсия! Совершенно другой взгляд на происходящее в то время, на личность Григория Распутина, о таком в учебниках не пишут. Считаю, что пойти нужно даже тем, кто немного о нем знает. Полезно понять, как одного человека могли одновременно сделать злодеем и спасителем. После экскурсии возникло желание разбираться в этой теме дальше, считаю, что это важно.
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Наталья
Экскурсовод заболела. Экскурсию провел хозяин музея Дмитрий-большой поклонник Распутина. Осталась очень довольна, масса архивного материала, дополнил информацию как историей Горохойвой и площади перед ТЮЗом, так и фактами о наследниках Распутина. Однозначно рекомендую к посещению
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Н
Огромное спасибо организаторам за раскрытие такой сложной и многосторонней темы. Мы погрузились в прошлое и прожили некоторое время в начале 20-го века, сложного и неоднозначного времени для людей и для всей страны. Это было здорово.
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В
Экскурсия очень понравилась! Рекомендую.
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Н
Всем привет!
Уникален тот факт, что квартира сохранилась практически в её первозданном виде (двери, окна, пол), дух того времени, энергетика присутствуют и ощютима.
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