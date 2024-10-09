В 1794 году в Россию приехал кондитер Луи Жюль Сезар Огюст Бенуа. Он дал начало роду, из которого вышли архитекторы, художники, музыканты, актёры, искусствоведы.
В Петербурге архитектор Леонтий Бенуа построил дом, в который мы и пойдём — там живёт его праправнучка Анастасия. На правах хозяйки она покажет квартиру, в которой до сих пор всё наполнено искусством.
В Петербурге архитектор Леонтий Бенуа построил дом, в который мы и пойдём — там живёт его праправнучка Анастасия. На правах хозяйки она покажет квартиру, в которой до сих пор всё наполнено искусством.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 20:00
Описание экскурсии
Вы рассмотрите подлинные интерьеры начала 20 века, фамильные портреты, акварели, камины и личные вещи представителей артистической фамилии. Помните «Мадонну Бенуа» кисти Леонардо да Винчи? До того, как она оказалась в Эрмитаже, её место было именно здесь.
Хозяйка квартиры покажет вам комнаты и расскажет их истории. А после сыграет классическое произведение на арфе. Вы насладитесь великолепным музыкальным исполнением и полакомитесь ароматным чаем и сладким угощением.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, чаепитие и мини-концерт
- В квартире есть актовый зал, где иногда проходят концерты разных исполнителей. Если в день экскурсии будет выступление, вы сможете посетить его бесплатно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Васильевский остров»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — команда гидов, организаторы незабываемых экскурсий и мероприятий. Гордимся и восхищаемся своим родным городом — Санкт-Петербургом. Любим дарить радость и создавать новые впечатления в памяти на долгие годы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
9 окт 2024
Я однозначно рекомендую посетить квартиру семьи Бенуа и послушать историю их рода в России. На мой взгляд, уникальные люди. Хотелось прикоснуться к хозяйке, чтобы хоть чуточку передались таланты этой семьи.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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