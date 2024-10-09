В 1794 году в Россию приехал кондитер Луи Жюль Сезар Огюст Бенуа. Он дал начало роду, из которого вышли архитекторы, художники, музыканты, актёры, искусствоведы. В Петербурге архитектор Леонтий Бенуа построил дом, в который мы и пойдём — там живёт его праправнучка Анастасия. На правах хозяйки она покажет квартиру, в которой до сих пор всё наполнено искусством.

Описание экскурсии

Вы рассмотрите подлинные интерьеры начала 20 века, фамильные портреты, акварели, камины и личные вещи представителей артистической фамилии. Помните «Мадонну Бенуа» кисти Леонардо да Винчи? До того, как она оказалась в Эрмитаже, её место было именно здесь.

Хозяйка квартиры покажет вам комнаты и расскажет их истории. А после сыграет классическое произведение на арфе. Вы насладитесь великолепным музыкальным исполнением и полакомитесь ароматным чаем и сладким угощением.

Организационные детали