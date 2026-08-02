Мои заказы

В гости к семье Бенуа: творческая квартира старого Петербурга

Камерная экскурсия в закрытую квартиру с подлинными интерьерами 19 века
Готовы прикоснуться к быту дворян 19 века? В квартире Леонтия Бенуа у вас будет такая возможность, ведь в ней потомки архитектора бережно хранят личные вещи семьи, фотографии, подлинную мебель, картины и многое другое.

Вы узнаете о представителях творческой династии, осмотрите место, где они жили и отдыхали, увидите их работы. Вас ждёт тёплый домашний приём.
4.6
59 отзывов
В гости к семье Бенуа: творческая квартира старого Петербурга
В гости к семье Бенуа: творческая квартира старого Петербурга
В гости к семье Бенуа: творческая квартира старого Петербурга

Описание экскурсии

В центре Васильевского острова скрыта квартира, куда не ходят толпы туристов. Здесь живёт семья Мурзина-Бенуа — потомки знаменитой династии. Только по договорённости они открывают двери тем, кто ищет настоящий Петербург — тихий, атмосферный, домашний.

Вы подниметесь по мраморной лестнице старинного дома и войдёте в просторную квартиру. Запах дерева и бумаги, лёгкий дымок от изразцовой печи, мягкий свет — уже с порога ощущается особая атмосфера: вы пришли не в музей, а к семье.

Вы пройдёте по комнатам, где многое сохранилось почти в первоначальном виде:

  • рабочий кабинет с мягким светом и дубовыми рамами
  • гостиная с роялем, фисгармонией и редкой позолоченной арфой
  • столовая с коллекционным фарфором и мебелью предков
  • стены, полные архивов, портретов и семейных фотографий
  • письменные столы и вещи 19 века, которые можно рассматривать вблизи

Если формат встречи и обстоятельства позволяют, хозяйка или её помощники исполняют для гостей небольшой музыкальный фрагмент на домашней арфе Бенуа. В старинной комнате звучание арфы — чистое и прозрачное — создаёт ощущение застывшего времени. Многие гости называют этот момент одним из самых запоминающихся, но отсутствие музыки не влияет на продолжительность программы: вместо неё хозяйка уделяет больше времени рассказу о квартире, её истории, предметах и семейной атмосфере дома.

После рассказа вы сможете неспешно пройтись по комнатам, рассмотреть детали интерьера, задать вопросы и сделать фотографии. Мягкий свет, дерево и фактура эпохи делают пространство особенно выразительным и фотогеничным.

Кому подойдёт

  • тем, кто любит камерные визиты без толпы
  • ценителям подлинного Петербурга, семейных историй и атмосферных фото
  • парам, которые ищут эмоциональное и необычное впечатление

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 1,5–2 часа
  • Группы бывают немного больше, но атмосфера остаётся камерной
  • Экскурсию по квартире иногда могут проводить помощники директора музея Анастасии Бенуа
  • Музыкальная часть не является гарантированной частью каждой экскурсии, продолжительность программы при этом не изменяется
  • При необходимости подготовим отчётные документы для компаний в течение дня
  • Экскурсию можно подарить — подготовим сертификат

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1995 ₽
Дети до 14 лет1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 92502 туристов
Фасады Петербурга видят все. Мы же ведём за закрытые двери: в парадные с витражами и каминами, в особняки и коммуналки, на крыши с самыми красивыми закатами. Эти двери с улицы
читать дальшеуменьшить

не открыть, самому не попасть. За каждой — годы договорённостей и доверия. Вместе с нами их открыли больше 90 000 гостей. Мы создали единственный в России музей-квартиру Сергея Довлатова, вошедшую в топ-10 квартир-музеев Санкт-Петербурга. Познакомим вас с ней на наших экскурсиях. Я петербуржец в четвёртом поколении. В моей команде работают только аккредитованные гиды, для которых Петербург — дом, а не работа. Рассказывают без занудства, с юмором и живыми историями. Будет интересно и весело, а после останутся классные воспоминания. Выбирайте, какую дверь мы откроем для вас первой.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
2
3
1
2
1
4
К
Невероятная экскурсия. сложно даже это назвать экскурсией в прямом смысле, мы сходили в гости к представительнице одной из самых талантливых династий нашей страны. каждая вещь в квартире имеет невероятную ценность. Хозяйка с гордостью и любовью погружает в историю своей семьи. прекрасная, ни на что не похожая экскурсия
Невероятная экскурсия. сложно даже это назвать экскурсией в прямом смысле, мы сходили в гости к представительнице
Невероятная экскурсия. сложно даже это назвать экскурсией в прямом смысле, мы сходили в гости к представительнице
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
великолепная история семьи, которая вдохновляет. помимо рассказа об истории семьи, вы сможете послушать музыку, которую исполняет сама хозяйка квартиры ❤️
великолепная история семьи, которая вдохновляет. помимо рассказа об истории семьи, вы сможете послушать музыку, которую исполняет
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Обязательно рекомендую данную экскурсию к посещению. Анастасия Олеговна очень приятная хозяйка, интересная рассказчица и талантливый во многих направлениях человек искусства. Побывали в гостях, получили много информации и вкусное чаепитие!
Обязательно рекомендую данную экскурсию к посещению. Анастасия Олеговна очень приятная хозяйка, интересная рассказчица и талантливый во
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Я дано хотела попасть на эту экскурсию, но все не получалось, а в этот раз получилось! Очень люблю такие квартиры, где продолжается жизнь их замечательных обитателей. Анастасия Олеговна рассказала и о прошлых поколениях семьи Бенуа, и о нынешних их потомках. А прекрасная музыка дополнила впечатление. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Прекрасная экскурсия по квартире Бенуа от представителей династии. Информации очень много: подлинные составляющие интерьера, атмосфера, картины кисти Бенуа. Можно самим осмотреть залы, предметы, сделать фото. Где-то 1/3 прежних владений находится в собственности потомков.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия просто супер! Превзошла все ожидания. Это не просто рассказ, а "театральное представление", погружение в жизнь семьи Бенуа. Спасибо хозяйке квартиры-музея! Она великолепна!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В гости к семье Бенуа: творческая квартира старого Петербурга»

Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Пешая
2 часа
-
70%
1290 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Камерная прогулка по старому городу - там, где он остаётся живым и подлинным
Начало: У метро «Владимирская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
755 ₽2515 ₽ за человека
Комбо-экскурсия по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Пешая
2 часа
37 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Комбо-экскурсия по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2000 ₽ за человека
Три квартиры - три эпохи Петербурга
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Три квартиры - три эпохи Петербурга
Посетить атмосферные пространства Северной столицы и узнать о судьбах их жильцов
Начало: Возле станции метро «Звенигородская»
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1800 ₽ за человека
Историческая квартира семьи Бенуа: старинная мебель и предметы интерьера
1.5 часа
32 отзыва
Групповая
Историческая квартира семьи Бенуа: старинная мебель и предметы интерьера
Рассмотреть дореволюционные интерьеры в квартире потомственной петербурженки
Начало: Недалеко от метро «Васильевский остров»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1995 ₽ за человека