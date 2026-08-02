Готовы прикоснуться к быту дворян 19 века? В квартире Леонтия Бенуа у вас будет такая возможность, ведь в ней потомки архитектора бережно хранят личные вещи семьи, фотографии, подлинную мебель, картины и многое другое. Вы узнаете о представителях творческой династии, осмотрите место, где они жили и отдыхали, увидите их работы. Вас ждёт тёплый домашний приём.

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Описание экскурсии

В центре Васильевского острова скрыта квартира, куда не ходят толпы туристов. Здесь живёт семья Мурзина-Бенуа — потомки знаменитой династии. Только по договорённости они открывают двери тем, кто ищет настоящий Петербург — тихий, атмосферный, домашний.

Вы подниметесь по мраморной лестнице старинного дома и войдёте в просторную квартиру. Запах дерева и бумаги, лёгкий дымок от изразцовой печи, мягкий свет — уже с порога ощущается особая атмосфера: вы пришли не в музей, а к семье.

Вы пройдёте по комнатам, где многое сохранилось почти в первоначальном виде:

рабочий кабинет с мягким светом и дубовыми рамами

гостиная с роялем, фисгармонией и редкой позолоченной арфой

столовая с коллекционным фарфором и мебелью предков

стены, полные архивов, портретов и семейных фотографий

письменные столы и вещи 19 века, которые можно рассматривать вблизи

Если формат встречи и обстоятельства позволяют, хозяйка или её помощники исполняют для гостей небольшой музыкальный фрагмент на домашней арфе Бенуа. В старинной комнате звучание арфы — чистое и прозрачное — создаёт ощущение застывшего времени. Многие гости называют этот момент одним из самых запоминающихся, но отсутствие музыки не влияет на продолжительность программы: вместо неё хозяйка уделяет больше времени рассказу о квартире, её истории, предметах и семейной атмосфере дома.

После рассказа вы сможете неспешно пройтись по комнатам, рассмотреть детали интерьера, задать вопросы и сделать фотографии. Мягкий свет, дерево и фактура эпохи делают пространство особенно выразительным и фотогеничным.

Кому подойдёт

тем, кто любит камерные визиты без толпы

ценителям подлинного Петербурга, семейных историй и атмосферных фото

парам, которые ищут эмоциональное и необычное впечатление

Организационные детали