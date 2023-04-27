В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове

История известной творческой династии и аутентичные интерьеры 19-20 веков - в группе до 16 человек

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Готовы прикоснуться к быту дворян 19 века? В квартире Леонтия Бенуа у вас будет такая возможность, ведь в ней потомки архитектора бережно хранят личные вещи семьи, фотографии, подлинную мебель, картины и многое другое.

Вы узнаете о представителях творческой династии, осмотрите место, где они жили и отдыхали, и послушаете музыку, которую для вас сыграет праправнучка архитектора.
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
Ближайшие даты:
27
апр
2
мая
3
мая
5
мая
12
мая
23
мая
1
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На 3-й линии В. О. находится фамильный доходный дом выдающегося архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Отсюда шедевр Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» отправился в Эрмитаж и превратился в «Мадонну Бенуа». Подлинные мебель, картины, предметы интерьера и личные вещи представителей династии погрузят вас в атмосферу жизни большого талантливого семейства!

«Живой дом и живая квартира»

Так называют дом Бенуа потомки архитектора. Во время экскурсии вы поймёте почему, а также:

  • увидите интерьеры рабочего кабинета Бенуа и его супруги, концертный зал с домашним роялем, фисгармонией и арфой;
  • узнаете историю династии Бенуа от праправнучки архитектора Анастасии Бенуа-Мурзиной, директора квартиры-музея Л. Н. Бенуа;
  • послушаете музыку, которую Анастасия сыграет для вас на арфе и фисгармонии — обязательном элементе домашних гостиных позапрошлого века;
  • при желании сделаете парадные фотопортреты в окружении исторического интерьера.

Организационные детали

  • Экскурсию по квартире для вас проведёт директор музея
  • После бронирования вам нужно будет оплатить весь остаток стоимости экскурсии, чтобы мы вовремя забронировали для вас места

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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