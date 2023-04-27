Готовы прикоснуться к быту дворян 19 века? В квартире Леонтия Бенуа у вас будет такая возможность, ведь в ней потомки архитектора бережно хранят личные вещи семьи, фотографии, подлинную мебель, картины и многое другое. Вы узнаете о представителях творческой династии, осмотрите место, где они жили и отдыхали, и послушаете музыку, которую для вас сыграет праправнучка архитектора.

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Описание

Что вас ожидает

На 3-й линии В. О. находится фамильный доходный дом выдающегося архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Отсюда шедевр Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» отправился в Эрмитаж и превратился в «Мадонну Бенуа». Подлинные мебель, картины, предметы интерьера и личные вещи представителей династии погрузят вас в атмосферу жизни большого талантливого семейства!

«Живой дом и живая квартира»

Так называют дом Бенуа потомки архитектора. Во время экскурсии вы поймёте почему, а также:

увидите интерьеры рабочего кабинета Бенуа и его супруги, концертный зал с домашним роялем, фисгармонией и арфой;

узнаете историю династии Бенуа от праправнучки архитектора Анастасии Бенуа-Мурзиной, директора квартиры-музея Л. Н. Бенуа;

послушаете музыку, которую Анастасия сыграет для вас на арфе и фисгармонии — обязательном элементе домашних гостиных позапрошлого века;

при желании сделаете парадные фотопортреты в окружении исторического интерьера.

Организационные детали