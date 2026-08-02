В гости к семье Бенуа: творческая квартира старого Петербурга
Камерная экскурсия в закрытую квартиру с подлинными интерьерами 19 века
Готовы прикоснуться к быту дворян 19 века? В квартире Леонтия Бенуа у вас будет такая возможность, ведь в ней потомки архитектора бережно хранят личные вещи семьи, фотографии, подлинную мебель, картины и многое другое.
Вы узнаете о представителях творческой династии, осмотрите место, где они жили и отдыхали, увидите их работы. Вас ждёт тёплый домашний приём.
В центре Васильевского острова скрыта квартира, куда не ходят толпы туристов. Здесь живёт семья Мурзина-Бенуа — потомки знаменитой династии. Только по договорённости они открывают двери тем, кто ищет настоящий Петербург — тихий, атмосферный, домашний.
Вы подниметесь по мраморной лестнице старинного дома и войдёте в просторную квартиру. Запах дерева и бумаги, лёгкий дымок от изразцовой печи, мягкий свет — уже с порога ощущается особая атмосфера: вы пришли не в музей, а к семье.
Вы пройдёте по комнатам, где многое сохранилось почти в первоначальном виде:
рабочий кабинет с мягким светом и дубовыми рамами
гостиная с роялем, фисгармонией и редкой позолоченной арфой
столовая с коллекционным фарфором и мебелью предков
стены, полные архивов, портретов и семейных фотографий
письменные столы и вещи 19 века, которые можно рассматривать вблизи
Если формат встречи и обстоятельства позволяют, хозяйка или её помощники исполняют для гостей небольшой музыкальный фрагмент на домашней арфе Бенуа. В старинной комнате звучание арфы — чистое и прозрачное — создаёт ощущение застывшего времени. Многие гости называют этот момент одним из самых запоминающихся, но отсутствие музыки не влияет на продолжительность программы: вместо неё хозяйка уделяет больше времени рассказу о квартире, её истории, предметах и семейной атмосфере дома.
После рассказа вы сможете неспешно пройтись по комнатам, рассмотреть детали интерьера, задать вопросы и сделать фотографии. Мягкий свет, дерево и фактура эпохи делают пространство особенно выразительным и фотогеничным.
Кому подойдёт
тем, кто любит камерные визиты без толпы
ценителям подлинного Петербурга, семейных историй и атмосферных фото
парам, которые ищут эмоциональное и необычное впечатление
Организационные детали
Продолжительность экскурсии 1,5–2 часа
Группы бывают немного больше, но атмосфера остаётся камерной
Экскурсию по квартире иногда могут проводить помощники директора музея Анастасии Бенуа
Музыкальная часть не является гарантированной частью каждой экскурсии, продолжительность программы при этом не изменяется
При необходимости подготовим отчётные документы для компаний в течение дня
Экскурсию можно подарить — подготовим сертификат
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1995 ₽
Дети до 14 лет
1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 92502 туристов
Фасады Петербурга видят все. Мы же ведём за закрытые двери: в парадные с витражами и каминами, в особняки и коммуналки, на крыши с самыми красивыми закатами. Эти двери с улицы читать дальшеуменьшить
не открыть, самому не попасть. За каждой — годы договорённостей и доверия. Вместе с нами их открыли больше 90 000 гостей. Мы создали единственный в России музей-квартиру Сергея Довлатова, вошедшую в топ-10 квартир-музеев Санкт-Петербурга. Познакомим вас с ней на наших экскурсиях.
Я петербуржец в четвёртом поколении. В моей команде работают только аккредитованные гиды, для которых Петербург — дом, а не работа. Рассказывают без занудства, с юмором и живыми историями. Будет интересно и весело, а после останутся классные воспоминания. Выбирайте, какую дверь мы откроем для вас первой.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Невероятная экскурсия. сложно даже это назвать экскурсией в прямом смысле, мы сходили в гости к представительнице одной из самых талантливых династий нашей страны. каждая вещь в квартире имеет невероятную ценность. Хозяйка с гордостью и любовью погружает в историю своей семьи. прекрасная, ни на что не похожая экскурсия
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Анна
великолепная история семьи, которая вдохновляет. помимо рассказа об истории семьи, вы сможете послушать музыку, которую исполняет сама хозяйка квартиры ❤️
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Н
Наталья
Обязательно рекомендую данную экскурсию к посещению. Анастасия Олеговна очень приятная хозяйка, интересная рассказчица и талантливый во многих направлениях человек искусства. Побывали в гостях, получили много информации и вкусное чаепитие!
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Н
Наталия
Я дано хотела попасть на эту экскурсию, но все не получалось, а в этот раз получилось! Очень люблю такие квартиры, где продолжается жизнь их замечательных обитателей. Анастасия Олеговна рассказала и о прошлых поколениях семьи Бенуа, и о нынешних их потомках. А прекрасная музыка дополнила впечатление. Спасибо!
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Нина
Прекрасная экскурсия по квартире Бенуа от представителей династии. Информации очень много: подлинные составляющие интерьера, атмосфера, картины кисти Бенуа. Можно самим осмотреть залы, предметы, сделать фото. Где-то 1/3 прежних владений находится в собственности потомков.
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Л
Людмила
Экскурсия просто супер! Превзошла все ожидания. Это не просто рассказ, а "театральное представление", погружение в жизнь семьи Бенуа. Спасибо хозяйке квартиры-музея! Она великолепна!
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