История известной творческой династии и аутентичные интерьеры 19-20 веков - в группе до 16 человек
Готовы прикоснуться к быту дворян 19 века? В квартире Леонтия Бенуа у вас будет такая возможность, ведь в ней потомки архитектора бережно хранят личные вещи семьи, фотографии, подлинную мебель, картины и многое другое.
Вы узнаете о представителях творческой династии, осмотрите место, где они жили и отдыхали, и послушаете музыку, которую для вас сыграет праправнучка архитектора.
Вы узнаете о представителях творческой династии, осмотрите место, где они жили и отдыхали, и послушаете музыку, которую для вас сыграет праправнучка архитектора.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На 3-й линии В. О. находится фамильный доходный дом выдающегося архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Отсюда шедевр Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» отправился в Эрмитаж и превратился в «Мадонну Бенуа». Подлинные мебель, картины, предметы интерьера и личные вещи представителей династии погрузят вас в атмосферу жизни большого талантливого семейства!
«Живой дом и живая квартира»
Так называют дом Бенуа потомки архитектора. Во время экскурсии вы поймёте почему, а также:
- увидите интерьеры рабочего кабинета Бенуа и его супруги, концертный зал с домашним роялем, фисгармонией и арфой;
- узнаете историю династии Бенуа от праправнучки архитектора Анастасии Бенуа-Мурзиной, директора квартиры-музея Л. Н. Бенуа;
- послушаете музыку, которую Анастасия сыграет для вас на арфе и фисгармонии — обязательном элементе домашних гостиных позапрошлого века;
- при желании сделаете парадные фотопортреты в окружении исторического интерьера.
Организационные детали
- Экскурсию по квартире для вас проведёт директор музея
- После бронирования вам нужно будет оплатить весь остаток стоимости экскурсии, чтобы мы вовремя забронировали для вас места
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Василеостровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 16744 экскурсии для 25967 туристов
Мне 27 лет, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.Задать вопрос
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