Дух времени лучше хранится в жилых пространствах. Квартиры и предметы быта их владельцев расскажут вам о настоящем Петербурге — каким он был и каким является сейчас. Вы посетите три особые квартиры, увидите разные интерьеры — от строгой классики до изящного модерна. Узнаете, как жили люди в разные исторические периоды, и прочувствуете связь времён.

Описание экскурсии

Каждая квартира, которую вы посетите, представляет собой уникальный исторический артефакт, отражающий стиль и жизнь разных эпох Петербурга.

Квартира 19 века с отпечатком роскоши и изысканного вкуса. В её интерьере сохранились изящная лепнина и старинная печь

Жилая коммунальная квартира в бывшем доходном доме. Вы переступите порог пятикомнатной коммуналки, где под одной крышей живут очень разные семьи. И узнаете много нового о современном быте жителей Северной столицы

Квартира, в которой жил Сергей Довлатов. Перенесёмся в Ленинград 1960-70-х годов и почувствуем атмосферу коммунальной жизни того времени, ставшей фоном для многих произведений писателя

Мы обратим ваше внимание на уникальные детали интерьеров и предметы быта, которые расскажут о вкусах и образе жизни квартирантов. И познакомим с увлекательными перипетиями их судеб.

Меняя локации, пройдём по проходным дворам, а в одну из квартир зайдём через чёрную лестницу. Посмотрим, что скрывается за пышными фасадами центральной части города.

Организационные детали