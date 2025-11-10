Мои заказы

Три квартиры - три эпохи Петербурга

Посетить атмосферные пространства Северной столицы и узнать о судьбах их жильцов
Дух времени лучше хранится в жилых пространствах.

Квартиры и предметы быта их владельцев расскажут вам о настоящем Петербурге — каким он был и каким является сейчас. Вы посетите три особые квартиры, увидите разные интерьеры — от строгой классики до изящного модерна. Узнаете, как жили люди в разные исторические периоды, и прочувствуете связь времён.
Описание экскурсии

Каждая квартира, которую вы посетите, представляет собой уникальный исторический артефакт, отражающий стиль и жизнь разных эпох Петербурга.

  • Квартира 19 века с отпечатком роскоши и изысканного вкуса. В её интерьере сохранились изящная лепнина и старинная печь
  • Жилая коммунальная квартира в бывшем доходном доме. Вы переступите порог пятикомнатной коммуналки, где под одной крышей живут очень разные семьи. И узнаете много нового о современном быте жителей Северной столицы
  • Квартира, в которой жил Сергей Довлатов. Перенесёмся в Ленинград 1960-70-х годов и почувствуем атмосферу коммунальной жизни того времени, ставшей фоном для многих произведений писателя

Мы обратим ваше внимание на уникальные детали интерьеров и предметы быта, которые расскажут о вкусах и образе жизни квартирантов. И познакомим с увлекательными перипетиями их судеб.

Меняя локации, пройдём по проходным дворам, а в одну из квартир зайдём через чёрную лестницу. Посмотрим, что скрывается за пышными фасадами центральной части города.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 10 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, 16:00 и 19:00, в субботу в 16:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 10 лет1000 ₽
Пенсионеры1600 ₽
Школьники1200 ₽
Студенты1600 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, 16:00 и 19:00, в субботу в 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 39293 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
