Обзорная экскурсия ⛳ по Гдову — самому северному городу Псковской области, одному из самых маленьких городов края, но и одному из старейших.
Посещение деревни Ветвеник. Эта небольшая деревня расположена прямо на берегу Чудского озера.
Посещение Храма св. Петра и Павла. Петропавловская церковь ⛪ выстроена в 1903–1907 гг. на месте обветшавшей деревянной. Стиль — псевдорусский с псковско-новгородскими элементами декора. Осмотр красивейшей белоснежной церковки, церковно-приходской школы, подъём на колокольню, откуда открывается живописный вид на озеро и окрестности.
Прогулка к Трутневым пещерам. Это место по истине сказочное: глубокий овраг, по дну которого течет небольшой ручей, омывающий камень Следовик, с которым связаны интересные легенды гдовского края. Стены оврага — прессованный песчаник красного цвета. Неглубокая пещера, на стенах которой можно увидеть надписи 1885-го года. Внутри — иконы и цветы, заботливо расставленные здесь местным населением.
Посещение деревни Спицыно, в которой находится приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Небольшая деревянная церковь расположена в уникальной природной и исторической местности, пролегающей вдоль живописного песчаного побережья Чудского озера, покрытого соснами и можжевельником.
Важная информация:
Туристам нужно обязательно иметь при себе паспорт, отправляясь на экскурсию;
Необходима тёплая одежда, на берегу озера ветрено;
Гдов — небольшой город 🏙️ и здесь мало кафе, если вы не приобретаете организованный обед, то рекомендуем брать что-то из еды с собой;
Плотная непромокаемая обувь, в осенний период у Трутневых пещер может быть грязно;
Женщинам рекомендуем взять платок для посещения храмов;
Согласно приказу ФСБ России от 7 августа 2017 года N 454 нам необходимо заранее получить следующие данные туристов: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, город рождения, сведения, кем и когда выдан документ, дата выдачи и код подразделения.
Что входит
Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе
Профессиональное экскурсионное обслуживание.
Что не входит
Личные расходы
Организованный обед в кафе Гдова — 250 руб. /чел. Меню стандартное комплексное (овощной салат, щи/борщ, курица и гарнир, хлеб, чай/морс).
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 13 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.