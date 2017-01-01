Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Отправляйтесь с нами в Гдов — самый северный город 🏙️ Псковской области, один из самых маленьких городов края, но и один из старейших.



Город возник в начале XV века, когда на его территории была заложена крепость.



В настоящее время от Гдовской крепости остались только живописные руины, но почти неприкосновенным остался центр города с каменными домами XIX — начала XX века.



Город расположен на реке Гдовке, в 2 км от её впадения в легендарное Чудское озеро.