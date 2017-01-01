Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Отправляйтесь с нами в Гдов — самый северный город 🏙️ Псковской области, один из самых маленьких городов края, но и один из старейших.

Город возник в начале XV века, когда на его территории была заложена крепость.

В настоящее время от Гдовской крепости остались только живописные руины, но почти неприкосновенным остался центр города с каменными домами XIX — начала XX века.

Город расположен на реке Гдовке, в 2 км от её впадения в легендарное Чудское озеро.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 13 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Гдов и Чудское озеро
Гдов и Чудское озеро

Что вы увидите

  • Обзорная экскурсия по Гдову
  • Руины Гдовской крепости
  • Деревня Ветвеник на берегу Чудского озера
  • Храм св. Петра и Павла
  • Трутневы пещеры
  • Деревня Спицыно
  • Церковь св. Петра и Павла

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия ⛳ по Гдову — самому северному городу Псковской области, одному из самых маленьких городов края, но и одному из старейших.
  • Посещение деревни Ветвеник. Эта небольшая деревня расположена прямо на берегу Чудского озера.
  • Посещение Храма св. Петра и Павла. Петропавловская церковь ⛪ выстроена в 1903–1907 гг. на месте обветшавшей деревянной. Стиль — псевдорусский с псковско-новгородскими элементами декора. Осмотр красивейшей белоснежной церковки, церковно-приходской школы, подъём на колокольню, откуда открывается живописный вид на озеро и окрестности.
  • Прогулка к Трутневым пещерам. Это место по истине сказочное: глубокий овраг, по дну которого течет небольшой ручей, омывающий камень Следовик, с которым связаны интересные легенды гдовского края. Стены оврага — прессованный песчаник красного цвета. Неглубокая пещера, на стенах которой можно увидеть надписи 1885-го года. Внутри — иконы и цветы, заботливо расставленные здесь местным населением.
  • Посещение деревни Спицыно, в которой находится приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Небольшая деревянная церковь расположена в уникальной природной и исторической местности, пролегающей вдоль живописного песчаного побережья Чудского озера, покрытого соснами и можжевельником.

Важная информация:

  • Туристам нужно обязательно иметь при себе паспорт, отправляясь на экскурсию;
  • Необходима тёплая одежда, на берегу озера ветрено;
  • Гдов — небольшой город 🏙️ и здесь мало кафе, если вы не приобретаете организованный обед, то рекомендуем брать что-то из еды с собой;
  • Плотная непромокаемая обувь, в осенний период у Трутневых пещер может быть грязно;
  • Женщинам рекомендуем взять платок для посещения храмов;
  • Согласно приказу ФСБ России от 7 августа 2017 года N 454 нам необходимо заранее получить следующие данные туристов: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, город рождения, сведения, кем и когда выдан документ, дата выдачи и код подразделения.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе
  • Профессиональное экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Организованный обед в кафе Гдова — 250 руб. /чел. Меню стандартное комплексное (овощной салат, щи/борщ, курица и гарнир, хлеб, чай/морс).
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Гдов и Чудское озеро
Гдов и Чудское озеро
Гдов и Чудское озеро
Гдов и Чудское озеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 13 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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