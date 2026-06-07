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Из Петербурга - по местам силы Карелии и к острову Койонсаари

Зарядиться энергией Севера на берегу Ладожского озера
Однодневное путешествие к северу Ладоги — это не просто выезд на природу, а настоящий выход из времени.

Карельская крепость, древние камни и белоснежные пляжи — вы побываете там, где север дышит свободой и покоем. Вас ждёт Карелия, незнакомая большинству, и места, где властвуют другой ритм и другие звуки.
4.5
14 отзывов
Из Петербурга - по местам силы Карелии и к острову Койонсаари
Из Петербурга - по местам силы Карелии и к острову Койонсаари
Из Петербурга - по местам силы Карелии и к острову Койонсаари

Описание экскурсии

Маршрут поездки

Санкт-Петербург → Приозёрск → Куркийоки → остров Койонсаари → Санкт-Петербург

Вы увидите:

  • Старую крепость Корела в Приозёрске, хранящую следы шведской и русской истории
  • Протосаамские каменные лабиринты в Куркийоки — загадочные спирали из валунов, бережно сохранённые временем
  • Белоснежный песчаный пляж на острове Койонсаари — один из самых живописных в Карелии
  • Скалу пяти стихий и панорамы Ладожских шхер, от которых невозможно отвести взгляд
  • Долину мхов, или Долину лешего — уникальный уголок с десятками видов мхов, лишайников и фантастической тишиной

Вы узнаете:

  • Кто и зачем создавал каменные лабиринты
  • Почему остров Койонсаари называют Мальдивами Карелии
  • Как формировались Ладожские шхеры
  • Чем славится Приозёрская крепость и как она пережила войны, пожары и смену эпох
  • Почему Долину мхов называют местом силы
  • Какие особенности климата и флоры делают Карелию по-настоящему уникальной частью России

Организационные детали

  • Пешая часть маршрута 10 км. Предпочтительно иметь удобную обувь
  • В тёплое время года возьмите с собой купальники, головные уборы и солнцезащитный крем
  • Рекомендуем взять с собой наличные деньги, так как связь на маршруте может пропадать
  • Остров Койонсаари находится на территории национального парка «Ладожские шхеры». Перед посещением необходимо самостоятельно по ссылке оплатить сбор в размере 350 ₽ с чел. Вы также можете оплатить его на месте наличными
  • Также в стоимость не включен обед. Его можно заранее заказать через нас за 750–900 ₽ с чел.
  • С вами будет один из гидов-проводников нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1781 туриста
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
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экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Мы с супругой остались в восторге от поездки! Поначалу были неудобства а маленьком автобусе, микрофон гида оставлял желать лучшего, но все это было перекрыто впечатлениями от поездки. Рядом с мегаполисом
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оказалось место, которое позволило окунуться в другой мир, полностью перезагрузить мы,и несмотря на то, что мы прошли более 10 км. Солнце, теплая вода Ладоги, теплый песок чистых пляжей и виды… Как будто на южном море побывали! Отдельная благодарность гиду Юлии. Она хорошо чувствовала группу, зажигала своим интересом. Нас было немного 15 человек, что тоже сыграло свою роль. Всем большая благодарность!

Роман
Роман
Ответ организатора:
Алексей, здравствуйте! Спасибо большое за ваш отзыв! Очень рады, что поездка подарила вам с супругой полную перезагрузку и отличные впечатления.
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Благодарность гиду Юлии обязательно передадим! Замечания по поводу микрофона и автобуса мы уже приняли в работу и передали в транспортный отдел для проверки и исправления. Будем рады новым встречам в наших турах!

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Л
Огромная благодарность всей команде организатора за возможность посетить эти красивейшие места. Поездкой осталась очень довольна. С удовольствием поехала бы еще и не раз:)
Огромная благодарность всей команде организатора за возможность посетить эти красивейшие места. Поездкой осталась очень довольна. С
Огромная благодарность всей команде организатора за возможность посетить эти красивейшие места. Поездкой осталась очень довольна. С
Огромная благодарность всей команде организатора за возможность посетить эти красивейшие места. Поездкой осталась очень довольна. С
Огромная благодарность всей команде организатора за возможность посетить эти красивейшие места. Поездкой осталась очень довольна. С
Огромная благодарность всей команде организатора за возможность посетить эти красивейшие места. Поездкой осталась очень довольна. С
Огромная благодарность всей команде организатора за возможность посетить эти красивейшие места. Поездкой осталась очень довольна. С
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Анна
Возможность возвращения обратно на катере на выбор - это супер крутая идея! Есть возможность посмотреть на скорости остров с другой стороны и с воды! Виды на великолепные шхеры! Маршрут 6
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км с восхождением на небольшие скалы не утомляет, а только заряжает бодростью! Юлия великолепный гид! Все по делу, информативно и с интересным многослойным юмором! Водитель Валерий самый чёткий водитель! Спасибо вам большое за эмоции, информацию и возможность посетить это прекрасное место!

Возможность возвращения обратно на катере на выбор - это супер крутая идея! Есть возможность посмотреть на
Возможность возвращения обратно на катере на выбор - это супер крутая идея! Есть возможность посмотреть на
Возможность возвращения обратно на катере на выбор - это супер крутая идея! Есть возможность посмотреть на
Возможность возвращения обратно на катере на выбор - это супер крутая идея! Есть возможность посмотреть на
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Ч
Данная экскурсия понравилась. Получили кучу эмоций и фото. Дорога не утомительная, наверное поменьше 10 км. Убедительная просьба к организаторам:если не купальный сезон (я была в конце августа) то может стоит сократить время пребывания на острове на час или полчаса…. Группа была большая. Домой вернулись очень поздно. А в целом хорошая экскурсия.
Данная экскурсия понравилась. Получили кучу эмоций и фото. Дорога не утомительная, наверное поменьше 10 км. Убедительная
Данная экскурсия понравилась. Получили кучу эмоций и фото. Дорога не утомительная, наверное поменьше 10 км. Убедительная
Данная экскурсия понравилась. Получили кучу эмоций и фото. Дорога не утомительная, наверное поменьше 10 км. Убедительная
Данная экскурсия понравилась. Получили кучу эмоций и фото. Дорога не утомительная, наверное поменьше 10 км. Убедительная
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С
Быть в Карелии и не попробовать калитку и не сделать пирамидку (башеньку) из камней?! Всё сделано ✅
Быть в Карелии и не попробовать калитку и не сделать пирамидку (башеньку) из камней?! Всё сделано ✅
Быть в Карелии и не попробовать калитку и не сделать пирамидку (башеньку) из камней?! Всё сделано ✅
Быть в Карелии и не попробовать калитку и не сделать пирамидку (башеньку) из камней?! Всё сделано ✅
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Марине
Спасибо огромное Юлии за увлекательное путешествие по Карелии. Знание материала на отлично!!! Спасибо водителю Валерию за аккуратное вождение (спасибо за вещи, которые мы у вас забыли, а вы бережно сохранили
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и вернули!) Отдельное спасибо за то,что возвращаете обратно на катерах - это отличная идея после 6 км пути… Карелия не может не понравится. . сосны, скалы, пляжи, водоемы… глаз не оторвать, очень советуем посетить эти места!!!!

Спасибо огромное Юлии за увлекательное путешествие по Карелии. Знание материала на отлично!!! Спасибо водителю Валерию за
Спасибо огромное Юлии за увлекательное путешествие по Карелии. Знание материала на отлично!!! Спасибо водителю Валерию за
Спасибо огромное Юлии за увлекательное путешествие по Карелии. Знание материала на отлично!!! Спасибо водителю Валерию за
Спасибо огромное Юлии за увлекательное путешествие по Карелии. Знание материала на отлично!!! Спасибо водителю Валерию за
Спасибо огромное Юлии за увлекательное путешествие по Карелии. Знание материала на отлично!!! Спасибо водителю Валерию за
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