Однодневное путешествие к северу Ладоги — это не просто выезд на природу, а настоящий выход из времени.
Карельская крепость, древние камни и белоснежные пляжи — вы побываете там, где север дышит свободой и покоем. Вас ждёт Карелия, незнакомая большинству, и места, где властвуют другой ритм и другие звуки.
Карельская крепость, древние камни и белоснежные пляжи — вы побываете там, где север дышит свободой и покоем. Вас ждёт Карелия, незнакомая большинству, и места, где властвуют другой ритм и другие звуки.
Описание экскурсии
Маршрут поездки
Санкт-Петербург → Приозёрск → Куркийоки → остров Койонсаари → Санкт-Петербург
Вы увидите:
- Старую крепость Корела в Приозёрске, хранящую следы шведской и русской истории
- Протосаамские каменные лабиринты в Куркийоки — загадочные спирали из валунов, бережно сохранённые временем
- Белоснежный песчаный пляж на острове Койонсаари — один из самых живописных в Карелии
- Скалу пяти стихий и панорамы Ладожских шхер, от которых невозможно отвести взгляд
- Долину мхов, или Долину лешего — уникальный уголок с десятками видов мхов, лишайников и фантастической тишиной
Вы узнаете:
- Кто и зачем создавал каменные лабиринты
- Почему остров Койонсаари называют Мальдивами Карелии
- Как формировались Ладожские шхеры
- Чем славится Приозёрская крепость и как она пережила войны, пожары и смену эпох
- Почему Долину мхов называют местом силы
- Какие особенности климата и флоры делают Карелию по-настоящему уникальной частью России
Организационные детали
- Пешая часть маршрута 10 км. Предпочтительно иметь удобную обувь
- В тёплое время года возьмите с собой купальники, головные уборы и солнцезащитный крем
- Рекомендуем взять с собой наличные деньги, так как связь на маршруте может пропадать
- Остров Койонсаари находится на территории национального парка «Ладожские шхеры». Перед посещением необходимо самостоятельно по ссылке оплатить сбор в размере 350 ₽ с чел. Вы также можете оплатить его на месте наличными
- Также в стоимость не включен обед. Его можно заранее заказать через нас за 750–900 ₽ с чел.
- С вами будет один из гидов-проводников нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1781 туриста
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы с супругой остались в восторге от поездки! Поначалу были неудобства а маленьком автобусе, микрофон гида оставлял желать лучшего, но все это было перекрыто впечатлениями от поездки. Рядом с мегаполисом
Роман
Ответ организатора:
Алексей, здравствуйте! Спасибо большое за ваш отзыв! Очень рады, что поездка подарила вам с супругой полную перезагрузку и отличные впечатления.
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Л
Огромная благодарность всей команде организатора за возможность посетить эти красивейшие места. Поездкой осталась очень довольна. С удовольствием поехала бы еще и не раз:)
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Возможность возвращения обратно на катере на выбор - это супер крутая идея! Есть возможность посмотреть на скорости остров с другой стороны и с воды! Виды на великолепные шхеры! Маршрут 6
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Ч
Данная экскурсия понравилась. Получили кучу эмоций и фото. Дорога не утомительная, наверное поменьше 10 км. Убедительная просьба к организаторам:если не купальный сезон (я была в конце августа) то может стоит сократить время пребывания на острове на час или полчаса…. Группа была большая. Домой вернулись очень поздно. А в целом хорошая экскурсия.
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С
Быть в Карелии и не попробовать калитку и не сделать пирамидку (башеньку) из камней?! Всё сделано ✅
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Спасибо огромное Юлии за увлекательное путешествие по Карелии. Знание материала на отлично!!! Спасибо водителю Валерию за аккуратное вождение (спасибо за вещи, которые мы у вас забыли, а вы бережно сохранили
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