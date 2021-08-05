во вторник, среду и субботу в 12:00

Что вас ожидает

Парк Дубки и не только

Встретившись у здания дореволюционного Сестрорецкого вокзала, мы отправимся гулять по городу. Вы узнаете, где находились легендарный кинотеатр Прожектор и его предшественник — Скейтинг-ринг. Рассмотрите необычный «дом с глазами» в стиле Гауди и погуляете по огромному парку Дубки. Мы покажем его главные и малоизвестные достопримечательности: крепость, Голландский сад, дуб-долгожитель, маяки и даже копию решетки Летнего сада. Раскроем, где стоял Петровский дворец и какие места парка попали в кино.

Зощенко, Разлив и Финский парк

Вы посетите музей Зощенко, услышите интересные детали его биографии и оцените макет дома, в котором он жил. А гуляя вдоль Водосливного канала, увидите Оружейный завод, симпатичные деревянные дома, искусственный водопад и озеро Разлив — одно из старейших действующих водохранилищ мира. Раскроете принципы действия первой русской подводной лодки, рассмотрите две плотины и отыщете следы прорыва дамбы. Выпьете кофе в историческом доме купца Слободского, посетите Сестрорецкое кладбище и Финский парк.

Организационные детали