во вторник, среду и субботу в 12:00

Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день

5
1 отзыв
Приглашаем совершить путешествие в XVIII век, когда появилось водохранилище Разлив, когда начал работать Оружейный завод и когда Петр I создавал свою резиденцию Дальние Дубки.

Вы увидите сестрорецкую Ниагару, оцените эксцентричный «дом с глазами», погуляете по парку и узнаете о жизни знаменитого сатирика.

Найдете «Потаенное судно» и выпьете кофе в купеческом доме.
Живописный Сестрорецк
Живописный Сестрорецк
Живописный Сестрорецк
Живописный Сестрорецк
Живописный Сестрорецк
Живописный Сестрорецк
Живописный Сестрорецк

Что вас ожидает

Парк Дубки и не только

Встретившись у здания дореволюционного Сестрорецкого вокзала, мы отправимся гулять по городу. Вы узнаете, где находились легендарный кинотеатр Прожектор и его предшественник — Скейтинг-ринг. Рассмотрите необычный «дом с глазами» в стиле Гауди и погуляете по огромному парку Дубки. Мы покажем его главные и малоизвестные достопримечательности: крепость, Голландский сад, дуб-долгожитель, маяки и даже копию решетки Летнего сада. Раскроем, где стоял Петровский дворец и какие места парка попали в кино.

Зощенко, Разлив и Финский парк

Вы посетите музей Зощенко, услышите интересные детали его биографии и оцените макет дома, в котором он жил. А гуляя вдоль Водосливного канала, увидите Оружейный завод, симпатичные деревянные дома, искусственный водопад и озеро Разлив — одно из старейших действующих водохранилищ мира. Раскроете принципы действия первой русской подводной лодки, рассмотрите две плотины и отыщете следы прорыва дамбы. Выпьете кофе в историческом доме купца Слободского, посетите Сестрорецкое кладбище и Финский парк.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательных дополнительных расходов нет. По желанию оплачивается прокат радиооборудования, позволяющего отходить от гида на 150 метров — 120 р. c человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ж/д вокзала Сестрорецка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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во вторник, среду и субботу в 12:00

Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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1 реальный отзыв

М
5 авг 2021
В Сестрорецке побывали,
Парк "Дубки" мы увидали,
Храмы, памятники, гномов,
Для детей аттракционы
И Петровский арсенал.
Берег Финского залива,
Всеми издревле любимый,
Лодку первую, часовни -
Стало все теперь знакомо.
А природные красоты
Развивают все заботы.
Красота нас покорила,
Душу в Сестрорецк влюбила.
Посетим еще не раз,
Интересный был рассказ.
Большое спасибо за познавательную экскурсию Татьяне Пушенко.
29.07.2021
Марина, Ольга
Санкт-Петербург

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