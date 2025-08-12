Спасибо, за шикарную экскурсию на Сапах. . Все было грамотно безопасно и понятно. . Мы впервые катались на Сапах поэтому была некоторая неуверенность. . Но Павел развеял наши сомнения научил правильно обращаться с Сапом. . Сделал отличные фото и просто было приятно пообщаться 🤝. Обязательно порекомендую его своим друзьям и знакомым. .

А Анатолий

Добрый день.

Вчера катался на сапах.

Сначала думал, что будет холодно вечером. Но нам всем выдали сухие гидрокостюмы, в них было тепло. Даже жарко, когда мы плыли с другом наперегонки.



В целом, отличный вид на Лахту, приятная компания. Узнали много интересного про наш маршрут от инструктора Павла, сделали много красивых фото.



Однозначно, буду еще кататься с этой компанией. Выберу уже другой маршрут для разнообразия.