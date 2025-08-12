Хотите проводить уходящее солнце на волнах и в приятной компании? Тогда поплыли с нами! С одной стороны — Юнтоловский заказник, с другой — «Лахта-центр». Рядом опытный инструктор, а вокруг красивые пейзажи и атмосферные виды.
Оденем вас в стильные гидрокостюмы и проведём инструктаж по технике безопасности в игровой форме, которая зарядит на приятную и лёгкую прогулку.
Оденем вас в стильные гидрокостюмы и проведём инструктаж по технике безопасности в игровой форме, которая зарядит на приятную и лёгкую прогулку.
Описание водной прогулки
- Маршрут начнётся возле набережной реки Глухарки.
- Пройдём через центр озера Лахтенский разлив до реки Юнтоловки.
- И вернёмся обратно к набережной.
По пути:
- Обсудим Юнтоловский заказник и строительство «Лахта-центра».
- Поразмышляем о флагштоках с тремя флагами различных эпох России.
- Насладимся вечерним солнцем на фоне кувшинок, занесённых в Красную книгу.
Организационные детали
- Мы подберём для вас экипировку и выдадим всё необходимое: спасательный жилет, непромокаемый чехол для телефона, сап и весло. Имеются детские жилеты.
- Дети до 11 лет катаются на одном сапе со взрослым, отдельный билет им не нужен.
- Дети с 11 лет могут кататься на сапе самостоятельно в сопровождении родителей.
- Сделаем вам бесплатно красивые фото на телефон, которые вы получите после прогулки.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды.
ежедневно в 20:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Глухарки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел! Я обожаю водные виды спорта и проводить свободное время на воде. Считаю, что позитивная прогулка в хорошей компании — залог отличного настроения на весь день! Организую водные прогулки вместе со своими коллегами-инструкторами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
12 авг 2025
Незаметно пролетели 2 часа на Лахтинском Разливе, прогулка организована хорошо справиться и новичок (инструктаж проводиться подробный) и подросток!!! Павел оч внимательный, всегда рядом.
A
Alexander
26 июл 2025
Данил молодец!
Татьяна
24 июл 2025
Отличная прогулка, всë понравилось: команда, маршрут, организация. Спасибо большое нашему инструктору Даниле за юмор, атмосферу и прекрасные фотографии. Рекомендую
Ю
Юрий
18 июл 2025
Спасибо, за шикарную экскурсию на Сапах. . Все было грамотно безопасно и понятно. . Мы впервые катались на Сапах поэтому была некоторая неуверенность. . Но Павел развеял наши сомнения научил правильно обращаться с Сапом. . Сделал отличные фото и просто было приятно пообщаться 🤝. Обязательно порекомендую его своим друзьям и знакомым. .
А
Анатолий
18 мая 2025
Добрый день.
Вчера катался на сапах.
Сначала думал, что будет холодно вечером. Но нам всем выдали сухие гидрокостюмы, в них было тепло. Даже жарко, когда мы плыли с другом наперегонки.
В целом, отличный вид на Лахту, приятная компания. Узнали много интересного про наш маршрут от инструктора Павла, сделали много красивых фото.
Однозначно, буду еще кататься с этой компанией. Выберу уже другой маршрут для разнообразия.
Вчера катался на сапах.
Сначала думал, что будет холодно вечером. Но нам всем выдали сухие гидрокостюмы, в них было тепло. Даже жарко, когда мы плыли с другом наперегонки.
В целом, отличный вид на Лахту, приятная компания. Узнали много интересного про наш маршрут от инструктора Павла, сделали много красивых фото.
Однозначно, буду еще кататься с этой компанией. Выберу уже другой маршрут для разнообразия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Прогулка на премиальном катере до «Лахта-центра»
Плавно по волнам - из сердца Петербурга в архитектуру будущего
Начало: У метро «Спортивная»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
22 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Петербург от крепости до Лахта-центра и Севкабель порта
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
15 ноя в 14:00
22 ноя в 14:00
2290 ₽
2700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
18 ноя в 12:00
20 ноя в 12:00
2000 ₽ за человека