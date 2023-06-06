Завершение: Санкт-Петербург, 9-я Советская ул. , 1, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы дружеский дуэт — Елена и Наталья — с удивительными и эксклюзивными возможностями показать вам Санкт-Петербург с особого ракурса. Елена — модный дизайнер, эксперт по имиджу и стилю; Наталья — журналист, экс-главный редактор журнала Cosmopolitan. Мы подготовили готовые решения культурно-гастрономических приключений в Санкт-Петербурге, во время которых вы откроете тайные маршруты великих музеев и театров, посетите лучшие рестораны и познакомитесь с их шеф-поварами.