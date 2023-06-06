Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов

Побаловать свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах города и познакомиться со звёздными шефами

В нашем изысканном туре только для вас всё тайное станет явным: знаменитые мастера кулинарного искусства раскроют секреты высокой кухни; элегантные заведения, столики в которых забронированы на много месяцев вперёд, распахнут свои двери, а на приватных авторских экскурсиях мы расскажем о тонкостях творений голландских художников 17 века и покажем роскошное убранство храма Спас на Крови. Откройте для себя вселенную вкуса и насладитесь атмосферой парадного Петербурга!
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Ближайшие даты:
23
дек
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Команда оставляет за собой право вносить изменения в программу, которая не станет от этого менее насыщенной и интересной.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
Завершение: Санкт-Петербург, 9-я Советская ул. , 1, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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