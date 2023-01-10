Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке).
14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина Арт».
14:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Изззи у Гостиного двора».
Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга».
На главном проспекте города и рядом с ним сосредоточились самые известные кафе и рестораны разных эпох.
Совершим путешествие во времени: пройдём от бывшего купеческого ресторана русской кухни «Палкинъ» до кондитерской Вольфа и Беранже, где любил бывать А. С. Пушкин.
По пути нас ждёт бывший «Сайгон» – культовое место эпохи андеграунда, любимые петербуржцами кондитерские и кофейни – «Север», «Метрополь», «Абрикосов», ресторан «Счастье».
Обязательно заглянем в знаменитую пышечную на Большой Конюшенной, где обсудим разницу между пончиками и пышками.
И, конечно, окунёмся в историю формирования и развития удивительно разнообразной петербургской кухни и поговорим об её особенностях
В нескольких местах нас ждут небольшие дегустации, а остальное вы можете заказать самостоятельно за отдельную плату.
Рекомендуем попробовать или приобрести в качестве сувениров такие петербургские бренды, как мороженое «Петрохолод», конфеты «Мишка на Севере», шоколад «Особый» и «Счастье», пирожные «Леннабор».
17:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вечером рекомендуем совершить прогулку по одной из «ресторанных» улиц города: улице Рубинштейна, улице Некрасова или улице Жуковского, где почти в каждом доме вас ждут гастрономические и винные бары, кальянные и классические пабы с весёлыми вечеринками, джазовыми концертами и караоке.
Вы наверняка встретите здесь компании петербуржцев и гостей города, прогуливающиеся от одного заведения к другому.
Экскурсии за доп. плату:
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с гидом на площади Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра.
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу – первую столицу Древней Руси, куда в 862 г. был призван на княжение варяг Рюрик. (переезд 130 км.)
11:30 Обзорная экскурсия по Староладожской крепости XII-XVI вв. с посещением Успенского и Никольского монастырей.
Вас ждёт погружение во времена Древней Руси, когда Старую Ладогу ещё называли по-скандинавски Альдейгья, а её жители были в основном ремесленниками и лоцманами.
Это был город кузнецов и ювелиров, кожевенников и гончаров, стеклодувов и резчиков по дереву.
Для их защиты и обороны северо-западных земель была возведена мощная крепость, не раз принимавшая участие в боевых действиях.
Об истории этой твердыни вы узнаете во время экскурсии.
14:30 Фестиваль «Корюшка идёт!».
По легенде, именно император назвал корюшку царь-рыбой.
Свободное время на фестивале.
В ресторанной зоне вы сможете отведать не только корюшку, но и ряпушку, щуку, леща, карпа, судака, форель, осетра, клариевого сома, кету, миногу, хариуса, налима, сельдь…
Или приобрести их в «Рыбацкой деревне».
Вас ждут мастер-классы по приготовлению блюд из корюшки, состязания любителей рыбной ловли и ярмарка ремёсел с сувенирами ручной работы.
Ощущение праздника подарит музыкальное шоу с выступлениями творческих коллективов и историческими театрализованными представлениями.
20:30 Переезд в Санкт-Петербург (130 км.).
Возвращение в гостиницу к 23:00.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.
Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.
И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Особое внимание уделим династии купцов Елисеевых, которые с конца XIX века являлись поставщиками императорского двора.
«Братья Елисеевы» торговали винами, фруктами, гастрономией, кондитерскими и табачными изделиями.
11:00 Экскурсия во дворец Елисеевых.
Интересно, что во времена А. С. Пушкина в этом здании располагался самый популярный столичный ресторан – «Талон», который соответствовал последним требованиям парижской моды.
А сегодня вы увидите восстановленные интерьеры дворца, которые можно назвать энциклопедией модной отделки петербургских домов рубежа XIX-XX веков.
Вас ждут парадная лестница, по которой поднимались три поколения семьи Елисеевых, залы парадной анфилады, музыкальная гостиная и другие интерьеры.
По замыслу С. П. Елисеева они были оформлены в различных стилях: ренессанс, барокко, рококо, французский ампир, модерн.
В их оформлении участвовали самые талантливые мастера-декораторы своего времени, известные по всей Европе.
Их изящество и богатство расскажет о повседневной жизни купцов Елисеевых.
Продолжим знакомство с этой династией в знаменитом магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
Время для самостоятельного осмотра магазина.
13:30 Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
Кафе музея – это место, где ювелирное искусство становится незабываемым и вкусным
Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни.
15:00 Окончание программы в центре города, в пешеходной доступности от отелей.
Ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская».
Самостоятельный проезд до вокзала или аэропорта.
Во второй половине дня рекомендуем посетить особые гастрономические пространства — Василеостровский рынок или Новую Голландию:
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
Izzzi у Гостиного Двора 3*
|Смарт
|Комфорт
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|13300
|17400
|14400
|13400
|19700
Катарина Арт Отель 4*
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|13300
|18000
|13900
|19300
|15200
|14000
|21800
Достоевский 4*
|Стандарт
|Супериор
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|12750
|16550
|13450
|12650
|17750
Размещение так же возможно в отелях “Астерия” 3* и “Талион Империал” 5*, стоимость уточняйте при бронировании.
*Во всех вариантах размещения в проживание входит завтрак по системе "шведский стол".
Экскурсионный пакет без проживания: 8000 руб. /чел.
Скидка детям до 16 лет: 250 руб.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
Гостиница «Астерия» расположена на набережной реки Фонтанка, в нескольких минутах ходьбы от знаменитого Невского проспекта Санкт-Петербурга.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В гостинице «Астерия» работают ресторан и бар, где гости могут отведать блюда русской, европейской и американской кухни. На всей территории отеля предоставляется бесплатный WiFi.
Этот 5-звездочный отель расположен в здании дворца XVIII века в Санкт-Петербурге. К услугам гостей превосходный спа-центр на крыше с крытым бассейном длиной 22 метра, 2 ресторана изысканной кухни и номера в классическом стиле.
Просторные номера и люксы отеля «Талион Империал» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и сейфом.
В роскошном спа-центре Taleon есть бассейн, финская и инфракрасная сауны, а также терраса для загара. Гости также могут заказать различные виды массажа, косметические процедуры и посетить соляную комнату.
Да, скидка предоставляется детям до 16 лет – 250 руб. /чел.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дневной тариф:
Стоимость дополнительных экскурсий в 1-й день тура: