1 день

Прибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациями

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке).

14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина Арт».

14:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Изззи у Гостиного двора».

Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга».

На главном проспекте города и рядом с ним сосредоточились самые известные кафе и рестораны разных эпох.

Совершим путешествие во времени: пройдём от бывшего купеческого ресторана русской кухни «Палкинъ» до кондитерской Вольфа и Беранже, где любил бывать А. С. Пушкин.

По пути нас ждёт бывший «Сайгон» – культовое место эпохи андеграунда, любимые петербуржцами кондитерские и кофейни – «Север», «Метрополь», «Абрикосов», ресторан «Счастье».

Обязательно заглянем в знаменитую пышечную на Большой Конюшенной, где обсудим разницу между пончиками и пышками.

И, конечно, окунёмся в историю формирования и развития удивительно разнообразной петербургской кухни и поговорим об её особенностях

В нескольких местах нас ждут небольшие дегустации, а остальное вы можете заказать самостоятельно за отдельную плату.

Рекомендуем попробовать или приобрести в качестве сувениров такие петербургские бренды, как мороженое «Петрохолод», конфеты «Мишка на Севере», шоколад «Особый» и «Счастье», пирожные «Леннабор».

17:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вечером рекомендуем совершить прогулку по одной из «ресторанных» улиц города: улице Рубинштейна, улице Некрасова или улице Жуковского, где почти в каждом доме вас ждут гастрономические и винные бары, кальянные и классические пабы с весёлыми вечеринками, джазовыми концертами и караоке.

Вы наверняка встретите здесь компании петербуржцев и гостей города, прогуливающиеся от одного заведения к другому.

Экскурсии за доп. плату: