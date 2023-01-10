Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур

Приглашаем вас в небольшое гастрономическое путешествие в Северную столицу

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Приглашаем вас в небольшое гастрономическое путешествие в Северную столицу.

Петербург — это не только брызги шампанского, запах кофе, но и любимая всеми маленькая рыбка – корюшка.

Нас ждёт фестиваль «Корюшка идёт!» – одно из самых интересных, красочных и вкусных событий Ленинградской области, прогулка по Невскому проспекту, во время которой познакомимся с легендарными петербургскими кафе и ресторанами, знакомство с такими жемчужинами Петербурга как дворец Елисеевых и музей Фаберже.

Во время этого тура вы узнаете, почему по своему гастрономическому характеру Петербург — типичный европеец, что мы называем символами петербургской кухни и почему в городе так популярны кондитерские и пекарни.
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Фестиваль «Корюшка идёт!»
Фестиваль «Корюшка идёт!»
Вас ждут мастер-классы по приготовлению блюд из корюшки, состязания любителей рыбной ловли, ярмарка ремёсел и музыкальное шоу
Легенды гастрономического Петербурга
Легенды гастрономического Петербурга
На главном проспекте города вы посетите все самые известные кафе и рестораны разных эпох
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Познакомитесь с ювелирными шедеврами музея и пройдете по фантастическим залам Шуваловского дворца

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациями

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке).

14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина Арт».

14:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Изззи у Гостиного двора».

Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга».

На главном проспекте города и рядом с ним сосредоточились самые известные кафе и рестораны разных эпох.

Совершим путешествие во времени: пройдём от бывшего купеческого ресторана русской кухни «Палкинъ» до кондитерской Вольфа и Беранже, где любил бывать А. С. Пушкин.

По пути нас ждёт бывший «Сайгон» – культовое место эпохи андеграунда, любимые петербуржцами кондитерские и кофейни – «Север», «Метрополь», «Абрикосов», ресторан «Счастье».

Обязательно заглянем в знаменитую пышечную на Большой Конюшенной, где обсудим разницу между пончиками и пышками.

И, конечно, окунёмся в историю формирования и развития удивительно разнообразной петербургской кухни и поговорим об её особенностях

В нескольких местах нас ждут небольшие дегустации, а остальное вы можете заказать самостоятельно за отдельную плату.

Рекомендуем попробовать или приобрести в качестве сувениров такие петербургские бренды, как мороженое «Петрохолод», конфеты «Мишка на Севере», шоколад «Особый» и «Счастье», пирожные «Леннабор».

17:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вечером рекомендуем совершить прогулку по одной из «ресторанных» улиц города: улице Рубинштейна, улице Некрасова или улице Жуковского, где почти в каждом доме вас ждут гастрономические и винные бары, кальянные и классические пабы с весёлыми вечеринками, джазовыми концертами и караоке.

Вы наверняка встретите здесь компании петербуржцев и гостей города, прогуливающиеся от одного заведения к другому.

Экскурсии за доп. плату:

  1. Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции, создать которую мечтал Пётр I. Вы увидите её живописные водные улицы и ажурные ограды, горбатые мосты и парадные фасады, которые с воды воспринимаются совсем не так, как с суши.
  2. Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт петровский Петербург.
Прибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациямиПрибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациямиПрибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациямиПрибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациямиПрибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациямиПрибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациями
2 день

Старая Ладога и фестиваль «Корюшка идёт!»

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с гидом на площади Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра.

Автобусная экскурсия в Старую Ладогу – первую столицу Древней Руси, куда в 862 г. был призван на княжение варяг Рюрик. (переезд 130 км.)

11:30 Обзорная экскурсия по Староладожской крепости XII-XVI вв. с посещением Успенского и Никольского монастырей.

Вас ждёт погружение во времена Древней Руси, когда Старую Ладогу ещё называли по-скандинавски Альдейгья, а её жители были в основном ремесленниками и лоцманами.

Это был город кузнецов и ювелиров, кожевенников и гончаров, стеклодувов и резчиков по дереву.

Для их защиты и обороны северо-западных земель была возведена мощная крепость, не раз принимавшая участие в боевых действиях.

Об истории этой твердыни вы узнаете во время экскурсии.

14:30 Фестиваль «Корюшка идёт!».

По легенде, именно император назвал корюшку царь-рыбой.

Свободное время на фестивале.

В ресторанной зоне вы сможете отведать не только корюшку, но и ряпушку, щуку, леща, карпа, судака, форель, осетра, клариевого сома, кету, миногу, хариуса, налима, сельдь…

Или приобрести их в «Рыбацкой деревне».

Вас ждут мастер-классы по приготовлению блюд из корюшки, состязания любителей рыбной ловли и ярмарка ремёсел с сувенирами ручной работы.

Ощущение праздника подарит музыкальное шоу с выступлениями творческих коллективов и историческими театрализованными представлениями.

20:30 Переезд в Санкт-Петербург (130 км.).

Возвращение в гостиницу к 23:00.

Старая Ладога и фестиваль «Корюшка идёт!»Старая Ладога и фестиваль «Корюшка идёт!»Старая Ладога и фестиваль «Корюшка идёт!»Старая Ладога и фестиваль «Корюшка идёт!»Старая Ладога и фестиваль «Корюшка идёт!»
3 день

Завершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».

Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.

Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Особое внимание уделим династии купцов Елисеевых, которые с конца XIX века являлись поставщиками императорского двора.

«Братья Елисеевы» торговали винами, фруктами, гастрономией, кондитерскими и табачными изделиями.

11:00 Экскурсия во дворец Елисеевых.

Интересно, что во времена А. С. Пушкина в этом здании располагался самый популярный столичный ресторан – «Талон», который соответствовал последним требованиям парижской моды.

А сегодня вы увидите восстановленные интерьеры дворца, которые можно назвать энциклопедией модной отделки петербургских домов рубежа XIX-XX веков.

Вас ждут парадная лестница, по которой поднимались три поколения семьи Елисеевых, залы парадной анфилады, музыкальная гостиная и другие интерьеры.

По замыслу С. П. Елисеева они были оформлены в различных стилях: ренессанс, барокко, рококо, французский ампир, модерн.

В их оформлении участвовали самые талантливые мастера-декораторы своего времени, известные по всей Европе.

Их изящество и богатство расскажет о повседневной жизни купцов Елисеевых.

Продолжим знакомство с этой династией в знаменитом магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

Время для самостоятельного осмотра магазина.

13:30 Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

Кафе музея – это место, где ювелирное искусство становится незабываемым и вкусным

Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни.

15:00 Окончание программы в центре города, в пешеходной доступности от отелей.

Ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская».

Самостоятельный проезд до вокзала или аэропорта.

Во второй половине дня рекомендуем посетить особые гастрономические пространства — Василеостровский рынок или Новую Голландию:

  • Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской и других кухонь мира.
  • На рукотворном острове Новая Голландия вас ждут такие модные места, как рестораны COCOCOUTURE и Kuznyahouse.
Завершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей ФабержеЗавершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей ФабержеЗавершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей ФабержеЗавершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей ФабержеЗавершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей ФабержеЗавершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей ФабержеЗавершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей ФабержеЗавершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей Фаберже

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Izzzi у Гостиного Двора 3*

СмартКомфорт
Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
1330017400144001340019700

Катарина Арт Отель 4*

СмартСтандартныйКомфорт
Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
13300180001390019300152001400021800

Достоевский 4*

СтандартСупериор
Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
1275016550134501265017750

Размещение так же возможно в отелях “Астерия” 3* и “Талион Империал” 5*, стоимость уточняйте при бронировании.

*Во всех вариантах размещения в проживание входит завтрак по системе "шведский стол".

Экскурсионный пакет без проживания: 8000 руб. /чел.

Скидка детям до 16 лет: 250 руб.

Варианты проживания

Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.

Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3

«Катарина Арт Отель» 4

2 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4

Отель «Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Гостиница «Астерия» 3

2 ночи

Гостиница «Астерия» расположена на набережной реки Фонтанка, в нескольких минутах ходьбы от знаменитого Невского проспекта Санкт-Петербурга.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В гостинице «Астерия» работают ресторан и бар, где гости могут отведать блюда русской, европейской и американской кухни. На всей территории отеля предоставляется бесплатный WiFi.

Гостиница «Астерия» 3Гостиница «Астерия» 3Гостиница «Астерия» 3Гостиница «Астерия» 3Гостиница «Астерия» 3Гостиница «Астерия» 3

Отель «Талион Империал» 5

2 ночи

Этот 5-звездочный отель расположен в здании дворца XVIII века в Санкт-Петербурге. К услугам гостей превосходный спа-центр на крыше с крытым бассейном длиной 22 метра, 2 ресторана изысканной кухни и номера в классическом стиле.

Просторные номера и люксы отеля «Талион Империал» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и сейфом.

В роскошном спа-центре Taleon есть бассейн, финская и инфракрасная сауны, а также терраса для загара. Гости также могут заказать различные виды массажа, косметические процедуры и посетить соляную комнату.

Отель «Талион Империал» 5Отель «Талион Империал» 5Отель «Талион Империал» 5Отель «Талион Империал» 5Отель «Талион Империал» 5Отель «Талион Империал» 5Отель «Талион Империал» 5Отель «Талион Империал» 5Отель «Талион Империал» 5

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Радиооборудование (наушники)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии в 1-й день тура (подробнее в разделе Важно знать)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидка предоставляется детям до 16 лет – 250 руб. /чел.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость индивидуального трансфера?

Дневной тариф:

  • аэропорт-отель – 1200 руб. за машину;
  • вокзал-отель – 850 руб. за машину.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий в 1-й день тура:

  1. Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» – 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 650 руб. /студ., 650 руб. /пенс.
  2. Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – 500 руб. /взр., 300 руб. /шк., 400 руб. /студ., 400 руб. /пенс.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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