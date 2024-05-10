1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-практикум в Русском музее
Как смотреть картины и получать от этого истинное удовольствие
Начало: Возле Русского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи (всё включено)
Начало: У станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 мая 2024Ольга горит своим делом. Необычный взгляд на искусство. Интересные факты и подходы. Нам очень понравилось
- ААндрей1 мая 2024Экскурсия понравилась. Автору немного не хватает знаний, но это компенсируется увлечением этой темой. Было интересно, экскурсия прошла в режиме активного общения. Рекомендую однозначно
- ММарина24 апреля 2024Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в Кирху. Очень необычный опыт! Елена рассказывала историю города и его жителей, отвечала на вопросы. Очень увлеченный и интересный гид.
- ЕЕлена21 апреля 2024Все было просто замечательно. Спасибо большое.
- IILIA14 апреля 2024Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами! Мы узнали истории людей, их домов.
- ЮЮлия11 апреля 2024Добрый день, на экскурсию собрались спонтанно не готовились составом трое взрослых и два подростка. Ольга подобрала для нашего коллектива тему
- ММарина13 марта 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о замечательном Зеленогорске!
- ММайя26 февраля 2024Нам все понравилось, в том числе и наш гид Анастасия😍 Зимой своя красота, летом наверняка еще круче☺👍🏼
- EEkaterina31 декабря 2023Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
- ЮЮлия3 декабря 2023Хорошая организация. Прекрасная игра музыкантов. Хорошо подобранные музыкальные произведения. Я была в восторге!)
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