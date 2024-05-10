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и маршрут. Очень структурировано и интересно рассказала про историю живописи России, смогла заинтересовать всех членов нашей компании и вовлечь в диалог. Ольга передает информацию через свои чувства и эмоции, очень заряжаешься от ее рассказа. Мы долгое время находилист по впечатлением от экскурсии и обсуждали между собой. Осталось желание еще вернуться в Русский музей и конечно встретиться с Ольгой на другой экскурсии.