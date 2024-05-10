Перезагрузка – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 9 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-практикум в Русском музее
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Экскурсия-практикум в Русском музее
Как смотреть картины и получать от этого истинное удовольствие
Начало: Возле Русского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 600 за всё до 5 чел.
Финские истории Зеленогорска
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
40 отзывов
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950 за человека
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000 за человека
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000 за человека
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500 за человека
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Групповая
3 часа
6 отзывов
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500 за человека
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900 за человека
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000 за человека
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи (всё включено)
Начало: У станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Экскурсия-практикум в Русском музее
    Ольга горит своим делом. Необычный взгляд на искусство. Интересные факты и подходы. Нам очень понравилось
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Экскурсия-практикум в Русском музее
    Экскурсия понравилась. Автору немного не хватает знаний, но это компенсируется увлечением этой темой. Было интересно, экскурсия прошла в режиме активного общения. Рекомендую однозначно
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в Кирху. Очень необычный опыт! Елена рассказывала историю города и его жителей, отвечала на вопросы. Очень увлеченный и интересный гид.
    Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
    Все было просто замечательно. Спасибо большое.
  • I
    ILIA
    14 апреля 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами! Мы узнали истории людей, их домов.
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!
  • Ю
    Юлия
    11 апреля 2024
    Экскурсия-практикум в Русском музее
    Добрый день, на экскурсию собрались спонтанно не готовились составом трое взрослых и два подростка. Ольга подобрала для нашего коллектива тему
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    и маршрут. Очень структурировано и интересно рассказала про историю живописи России, смогла заинтересовать всех членов нашей компании и вовлечь в диалог. Ольга передает информацию через свои чувства и эмоции, очень заряжаешься от ее рассказа. Мы долгое время находилист по впечатлением от экскурсии и обсуждали между собой. Осталось желание еще вернуться в Русский музей и конечно встретиться с Ольгой на другой экскурсии.

    Добрый день, на экскурсию собрались спонтанно не готовились составом трое взрослых и два подростка. Ольга подобралаДобрый день, на экскурсию собрались спонтанно не готовились составом трое взрослых и два подростка. Ольга подобралаДобрый день, на экскурсию собрались спонтанно не готовились составом трое взрослых и два подростка. Ольга подобралаДобрый день, на экскурсию собрались спонтанно не готовились составом трое взрослых и два подростка. Ольга подобралаДобрый день, на экскурсию собрались спонтанно не готовились составом трое взрослых и два подростка. Ольга подобрала
  • М
    Марина
    13 марта 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о замечательном Зеленогорске!
  • М
    Майя
    26 февраля 2024
    К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
    Нам все понравилось, в том числе и наш гид Анастасия😍 Зимой своя красота, летом наверняка еще круче☺👍🏼
  • E
    Ekaterina
    31 декабря 2023
    Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
    Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2023
    Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
    Хорошая организация. Прекрасная игра музыкантов. Хорошо подобранные музыкальные произведения. Я была в восторге!)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Перезагрузка»

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  3. Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
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  8. Финский Залив
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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