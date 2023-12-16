Историческая квартира семьи Бенуа

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Историческая квартира семьи Бенуа
Историческая квартира семьи Бенуа
Историческая квартира семьи Бенуа
Историческая квартира семьи Бенуа

Описание

В центре Петербурга на 3-й линии Васильевского острова находится фамильный доходный дом с квартирой-музеем выдающегося русского архитектора, градостроителя Петербурга, ректора Академии художеств Леонтия Николаевича Бенуа. Его потомки скрупулезно воссоздали исторические интерьеры квартиры.

Вас ждет интереснейшая прогулка по старинным интерьерам с многочисленными экспонатами, подлинной мебелью, живописными полотнами, скульптурой, графикой, керамикой и многим другим.

Праправнучка архитектора, директор квартиры-музея Л. Н. Бенуа, расскажет о своих знаменитых предках, об истории своей большой и талантливой семьи, любезно сыграет для вас на арфе и фисгармонии.

Вас ждет радушный прием!

Программа

  • Подлинные исторические интерьеры рабочего кабинета знаменитого архитектора и его жены, музыкальный зал с домашним роялем, фисгармонией и арфой, столовую;
  • Уникальный семейный архив и редкие фотографии, антикварная мебель, посуда;
  • Акварели, архитектурные чертежи, графика и другие художественные работы, как самого Леонтия Николаевича, так и работы его потомков;
  • На арфе для вас исполнят несколько музыкальных отрывков из классики и веселую итальянскую песенку;
  • Вы услышите как звучит старинная фисгармония — обязательная принадлежность домашних гостиных конца 19 – начала 20 вв. несколько;
  • Вы покорите все социальные сети для визуалов — нужно только сфотографироваться в этих аристократических интерьерах;
  • Вы получите огромное эстетическое наслаждение!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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ПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеИстория и культура

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