В центре Петербурга на 3-й линии Васильевского острова находится фамильный доходный дом с квартирой-музеем выдающегося русского архитектора, градостроителя Петербурга, ректора Академии художеств Леонтия Николаевича Бенуа. Его потомки скрупулезно воссоздали исторические интерьеры квартиры.

Вас ждет интереснейшая прогулка по старинным интерьерам с многочисленными экспонатами, подлинной мебелью, живописными полотнами, скульптурой, графикой, керамикой и многим другим.

Праправнучка архитектора, директор квартиры-музея Л. Н. Бенуа, расскажет о своих знаменитых предках, об истории своей большой и талантливой семьи, любезно сыграет для вас на арфе и фисгармонии.

Вас ждет радушный прием!