Отправляемся в квартиру на Гороховой 64, откуда Феликс Юсупов увёл Григория Ефимовича для убийства. В советские годы здесь была коммуналка, в нулевые доктор Князькин бегал по коридорам с заспиртованным половым органом, а сегодня в квартире работает небольшой музей. Вы осмотрите интерьеры, выпьете чай в бывшей столовой и услышите историю Распутина.

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Описание

Что вас ожидает

Встречаемся у метро «Пушкинская», откуда дойдём до дома 64 по Гороховой улице. По пути я расскажу вам об историческом районе Семенцы, плаце, ипподроме и жизни Петербурга начала 20 века. Далее осмотрим двор. Поговорим немного о жизни доходных домов и поднимемся наконец на 3 этаж.

Я покажу вам доступные к осмотру помещения квартиры, сохранившуюся деревянную перегородку на кухне, из-за которой служанка слышала последний разговор Распутина с «маленьким»… А затем мы сядем пить чай в бывшей столовой Григория Ефимовича, где ныне располагается мастерская одного петербургского художника.

За пиалой чая мы поговорим о фигуре Распутина. О его роли в истории царской семьи и всей нашей страны, о судьбе участников его убийства.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Продолжительность 2–2,5 часа.