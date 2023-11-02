В квартиру Распутина - в составе мини-группы

Побывать в доме того самого «старца» и узнать о его роли в истории

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Отправляемся в квартиру на Гороховой 64, откуда Феликс Юсупов увёл Григория Ефимовича для убийства.

В советские годы здесь была коммуналка, в нулевые доктор Князькин бегал по коридорам с заспиртованным половым органом, а сегодня в квартире работает небольшой музей. Вы осмотрите интерьеры, выпьете чай в бывшей столовой и услышите историю Распутина.
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
Ближайшие даты:
2
ноя
9
ноя
16
ноя
23
ноя
30
ноя
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дек
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Встречаемся у метро «Пушкинская», откуда дойдём до дома 64 по Гороховой улице. По пути я расскажу вам об историческом районе Семенцы, плаце, ипподроме и жизни Петербурга начала 20 века. Далее осмотрим двор. Поговорим немного о жизни доходных домов и поднимемся наконец на 3 этаж.

Я покажу вам доступные к осмотру помещения квартиры, сохранившуюся деревянную перегородку на кухне, из-за которой служанка слышала последний разговор Распутина с «маленьким»… А затем мы сядем пить чай в бывшей столовой Григория Ефимовича, где ныне располагается мастерская одного петербургского художника.

За пиалой чая мы поговорим о фигуре Распутина. О его роли в истории царской семьи и всей нашей страны, о судьбе участников его убийства.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Продолжительность 2–2,5 часа.

в четверг в 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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