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Эрмитаж - дом семьи Романовых (билеты включены)

Понять, что цари тоже люди, на экскурсии по парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца
Мы предлагаем вам взглянуть на Эрмитаж другими глазами и увидеть не только и не столько великолепное собрание шедевров — а дом, в котором жила семья Романовых. Да, эта семья правила
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всей Россией, и власть её была огромной. Но как и в любой семье, были у них свои тайны, была страстная любовь и были трагедии. Кто же они, Романовы? Давайте поговорим о них в том самом доме, где они когда-то жили.

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124 отзыва
Эрмитаж - дом семьи Романовых (билеты включены)
Эрмитаж - дом семьи Романовых (билеты включены)
Эрмитаж - дом семьи Романовых (билеты включены)

Описание билета

  • Начнем с парадных портретов. В Петровской галерее Зимнего дворца представлены все императоры от Петра I и до Николая II, а также их жены и дети (правда, не все). Кстати, некоторые из этих портретов хранят свои тайны — и о них тоже расскажем.
  • Потом пройдём по парадным залам и поговорим о приёмах и балах, о красивых платьях и об этикете того времени. А вы знаете, какая императрица обожала золото и роскошь и каждый день надевала новое платье — а какая по несколько лет носила одно и тоже?
  • Расскажем и о талантливых архитекторах, оформлявших залы Эрмитажа, об архитектурных стилях и моде на них.
  • А затем вас ждёт самое интересное — жилые покои. Кто и где жил? Какими комнатами пользовались? А как думаете вы: удобно ли было жить в комнатах с потолками выше пяти метров?
  • Вы узнаете, кто из императорской семьи любил Зимний дворец и действительно жил в нём, а кто при первой возможности переезжал в другой дворец. И ведь на то были причины!
  • Конечно же, отдельно мы подробно расскажем о Николае II и его семье.
  • И, наконец, поговорим о революции: как Эрмитаж пережил страшную ночь с 25 на 26 октября, и какая судьба ждала дворец в первые годы советской власти.

Организационные детали

  • Входные билеты в Эрмитаж входят в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия рассчитана на взрослых, но детей с 12 лет можно брать с собой.
  • Экскурсия можем быть проведена на иностранном языке (английский, французский, немецкий). Доплата — 2000 ₽. Если вам нужна экскурсия на иностранном языке, пожалуйста, напишите заранее.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость билета

ТарифСтоимость
Дети 14-17 лет3500 ₽
Дети 10-13 лет3200 ₽
Стандартный3900 ₽
Пенсионеры3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Внутри Эрмитажа
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 11378 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
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стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 22 фев 2026
Спасибо большое ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОМУ,ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ,ГРАМОТНОМУ,ИНТЕЛЛИГЕНТНОМУ ЭКСКУРСОВОДУ ТАТЬЯНЕ за чудесную экскурсию Дом семьи Романовых!!!
С Благодарностью от всей группы
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Е
Огромное спасибо гиду Людмила за интересную экскурсию глубоко погрузившую нас в историю. В следующий раз только к ней
Огромное спасибо гиду Людмила за интересную экскурсию глубоко погрузившую нас в историю. В следующий раз только к ней
Огромное спасибо гиду Людмила за интересную экскурсию глубоко погрузившую нас в историю. В следующий раз только к ней
Огромное спасибо гиду Людмила за интересную экскурсию глубоко погрузившую нас в историю. В следующий раз только к ней
Огромное спасибо гиду Людмила за интересную экскурсию глубоко погрузившую нас в историю. В следующий раз только к ней
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Наталия
Нам понравилась экскурсия. Очень! Большое спасибо, Татьяне.
В Эрмитаже была уже до этого, в составе большой группы, и тогда информация была слишком обзорная… А в этот раз взяла индивидуальную экскурсию, что гораздо комфортнее. Но главное: информация была в одной тематике и гораздо легче воспринималась.
Нам понравилась экскурсия. Очень! Большое спасибо, Татьяне.
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М
Здравствуйте, спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли её по совету друзей, также будем рекламировать другим) Экскурсовод Татьяна подобрала ключик к каждому в группе, взрослые и дети были вовлечены в процесс, много
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интересных подробностей про жизнь царской семьи. Мой сын (11 лет) в восторге, пусть и сначала сказал,что физически устал через полчаса, но ходил с нами все два часа в итоге, увлеченный рассказами и много чего для себя почерпнул) Сказал, что все очень понравилось, в конце ему задали вопросы по экскурсии, вспомнил царей, какой размер ботинок у Петра Первого, что особенного было в портрете Кутузова, сколько экспонатов хранится в музее и т. д.) Я оценила, как здорово знания уже осели в памяти ребенка. Татьяна увлеченно рассказывала про экспонаты, легко, подмечая удивительные факты, делая акценты, в контакте с группой, обращала внимание, что нам интересно. Спасибо от всей группы, получили большое удовольствие!

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В
Невероятно интересная экскурсия!
Для знакомства с Эрмитажем, как с бывшим жилым дворцом, очень рекомендую! Особенно, если ходили на дефолтную экскурсию от самого музея. Некоторые участники нашей экскурсии, будучи несколько раз уже в Эрмитаже, даже не знали о существовании покоев императорской семьи.
Невероятно интересная экскурсия!
Невероятно интересная экскурсия!
Невероятно интересная экскурсия!
Невероятно интересная экскурсия!
Невероятно интересная экскурсия!
Невероятно интересная экскурсия!
Невероятно интересная экскурсия!
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Татьяна
Экскурсия - полный восторг. Спасибо большое Инне, она показала нам Зимний дворец совершенно с другой стороны 🥰
Экскурсия - полный восторг. Спасибо большое Инне, она показала нам Зимний дворец совершенно с другой стороны 🥰
Экскурсия - полный восторг. Спасибо большое Инне, она показала нам Зимний дворец совершенно с другой стороны 🥰
Экскурсия - полный восторг. Спасибо большое Инне, она показала нам Зимний дворец совершенно с другой стороны 🥰
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