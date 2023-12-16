Эрмитаж: дом русских императоров

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Увидеть парадные залы и жилые покои дворца, поговорить об их создателях и венценосных хозяевах

Что отличает Эрмитаж ото всех музеев мира? Думаете, размер собрания? Вот в Лувре, например, коллекция не меньше.

Но ни в одном художественном музее нет подобных интерьеров! Они так ослепительны, что сразу хочется узнать, кто их создал. А главное — как в них жили? Мы проведём вас парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца. И откроем тайны, которые оберегают его стены.
Эрмитаж: дом русских императоров
Эрмитаж: дом русских императоров
Эрмитаж: дом русских императоров
Эрмитаж: дом русских императоров
Эрмитаж: дом русских императоров
Эрмитаж: дом русских императоров
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

На нашей экскурсии мы будем говорить об интерьерах и архитектурных нюансах Зимнего дворца.

  • Вы узнаете, для кого создавались знаменитые интерьеры и кто в них жил
  • Увидите парадную половину и жилые покои Зимнего дворца — вернее то, что от жилых покоев осталось
  • Услышите имена талантливых архитекторов, принимавших участие в оформлении Эрмитажа
  • Вспомните популярные архитектурные стили и обнаружите, насколько изменчивой была мода на них
  • Послушаете, кто из императорской семьи любил Зимний дворец и действительно жил в нём, а кто при первой возможности переезжал в другой дворец. И ведь на то были причины!
  • Мы расскажем, почему произошёл страшный пожар в Зимнем дворце в 1937 г. и как дворец после него перестраивался
  • Отдельный разговор будет о Николае II и его семье
  • И, наконец, поговорим о революции: как Эрмитаж пережил страшную ночь с 25 на 26 октября и какая судьба ждала дворец в первые годы советской власти

Организационные детали

  • Входные билеты в Эрмитаж приобретаются самостоятельно. Вам нужны входные билеты в главный музейный комплекс: если есть — берите со входом с Иорданской лестницы, если таких билетов уже нет — со входом с Церковной. Если и их нет, свяжитесь с нами — возможно, мы сможем помочь.
  • Экскурсия рассчитана на взрослых, но детей с 12 лет можно брать с собой. На детей до 14 лет нужно будет взять бесплатный билет, а с 14 до 18 лет — льготный билет.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
внутри Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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