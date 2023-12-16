Увидеть парадные залы и жилые покои дворца, поговорить об их создателях и венценосных хозяевах
Что отличает Эрмитаж ото всех музеев мира? Думаете, размер собрания? Вот в Лувре, например, коллекция не меньше.
Но ни в одном художественном музее нет подобных интерьеров! Они так ослепительны, что сразу хочется узнать, кто их создал. А главное — как в них жили? Мы проведём вас парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца. И откроем тайны, которые оберегают его стены.
Но ни в одном художественном музее нет подобных интерьеров! Они так ослепительны, что сразу хочется узнать, кто их создал. А главное — как в них жили? Мы проведём вас парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца. И откроем тайны, которые оберегают его стены.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
17
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
На нашей экскурсии мы будем говорить об интерьерах и архитектурных нюансах Зимнего дворца.
- Вы узнаете, для кого создавались знаменитые интерьеры и кто в них жил
- Увидите парадную половину и жилые покои Зимнего дворца — вернее то, что от жилых покоев осталось
- Услышите имена талантливых архитекторов, принимавших участие в оформлении Эрмитажа
- Вспомните популярные архитектурные стили и обнаружите, насколько изменчивой была мода на них
- Послушаете, кто из императорской семьи любил Зимний дворец и действительно жил в нём, а кто при первой возможности переезжал в другой дворец. И ведь на то были причины!
- Мы расскажем, почему произошёл страшный пожар в Зимнем дворце в 1937 г. и как дворец после него перестраивался
- Отдельный разговор будет о Николае II и его семье
- И, наконец, поговорим о революции: как Эрмитаж пережил страшную ночь с 25 на 26 октября и какая судьба ждала дворец в первые годы советской власти
Организационные детали
- Входные билеты в Эрмитаж приобретаются самостоятельно. Вам нужны входные билеты в главный музейный комплекс: если есть — берите со входом с Иорданской лестницы, если таких билетов уже нет — со входом с Церковной. Если и их нет, свяжитесь с нами — возможно, мы сможем помочь.
- Экскурсия рассчитана на взрослых, но детей с 12 лет можно брать с собой. На детей до 14 лет нужно будет взять бесплатный билет, а с 14 до 18 лет — льготный билет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- внутри Эрмитажа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2562 туристов
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы стали кроме взрослых экскурсий предлагать еще и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причем год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, наша визитная карточка и наша гордость!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Сегодня
Завтра
17 дек
19 дек
от 1 890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж для детей и взрослых
Познавательное путешествие по парадным залам в поисках золотого павлина
у парадной Иорданской лестницы Зимнего дворца
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего Дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
около Александровской колонны на Дворцовой площади
Сегодня
Завтра
17 дек
19 дек
6 500₽ за всё до 5 чел.