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интересных подробностей про жизнь царской семьи. Мой сын (11 лет) в восторге, пусть и сначала сказал,что физически устал через полчаса, но ходил с нами все два часа в итоге, увлеченный рассказами и много чего для себя почерпнул) Сказал, что все очень понравилось, в конце ему задали вопросы по экскурсии, вспомнил царей, какой размер ботинок у Петра Первого, что особенного было в портрете Кутузова, сколько экспонатов хранится в музее и т. д.) Я оценила, как здорово знания уже осели в памяти ребенка. Татьяна увлеченно рассказывала про экспонаты, легко, подмечая удивительные факты, делая акценты, в контакте с группой, обращала внимание, что нам интересно. Спасибо от всей группы, получили большое удовольствие!