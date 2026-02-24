Мы предлагаем вам взглянуть на Эрмитаж другими глазами и увидеть не только и не столько великолепное собрание шедевров — а дом, в котором жила семья Романовых. Да, эта семья правила
Описание билета
- Начнем с парадных портретов. В Петровской галерее Зимнего дворца представлены все императоры от Петра I и до Николая II, а также их жены и дети (правда, не все). Кстати, некоторые из этих портретов хранят свои тайны — и о них тоже расскажем.
- Потом пройдём по парадным залам и поговорим о приёмах и балах, о красивых платьях и об этикете того времени. А вы знаете, какая императрица обожала золото и роскошь и каждый день надевала новое платье — а какая по несколько лет носила одно и тоже?
- Расскажем и о талантливых архитекторах, оформлявших залы Эрмитажа, об архитектурных стилях и моде на них.
- А затем вас ждёт самое интересное — жилые покои. Кто и где жил? Какими комнатами пользовались? А как думаете вы: удобно ли было жить в комнатах с потолками выше пяти метров?
- Вы узнаете, кто из императорской семьи любил Зимний дворец и действительно жил в нём, а кто при первой возможности переезжал в другой дворец. И ведь на то были причины!
- Конечно же, отдельно мы подробно расскажем о Николае II и его семье.
- И, наконец, поговорим о революции: как Эрмитаж пережил страшную ночь с 25 на 26 октября, и какая судьба ждала дворец в первые годы советской власти.
Организационные детали
- Входные билеты в Эрмитаж входят в стоимость экскурсии.
- Экскурсия рассчитана на взрослых, но детей с 12 лет можно брать с собой.
- Экскурсия можем быть проведена на иностранном языке (английский, французский, немецкий). Доплата — 2000 ₽. Если вам нужна экскурсия на иностранном языке, пожалуйста, напишите заранее.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Дети 14-17 лет
|3500 ₽
|Дети 10-13 лет
|3200 ₽
|Стандартный
|3900 ₽
|Пенсионеры
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Внутри Эрмитажа
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 11378 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 22 фев 2026
Спасибо большое ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОМУ,ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ,ГРАМОТНОМУ,ИНТЕЛЛИГЕНТНОМУ ЭКСКУРСОВОДУ ТАТЬЯНЕ за чудесную экскурсию Дом семьи Романовых!!!
С Благодарностью от всей группы
С Благодарностью от всей группы
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Е
Огромное спасибо гиду Людмила за интересную экскурсию глубоко погрузившую нас в историю. В следующий раз только к ней
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Нам понравилась экскурсия. Очень! Большое спасибо, Татьяне.
В Эрмитаже была уже до этого, в составе большой группы, и тогда информация была слишком обзорная… А в этот раз взяла индивидуальную экскурсию, что гораздо комфортнее. Но главное: информация была в одной тематике и гораздо легче воспринималась.
В Эрмитаже была уже до этого, в составе большой группы, и тогда информация была слишком обзорная… А в этот раз взяла индивидуальную экскурсию, что гораздо комфортнее. Но главное: информация была в одной тематике и гораздо легче воспринималась.
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М
Здравствуйте, спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли её по совету друзей, также будем рекламировать другим) Экскурсовод Татьяна подобрала ключик к каждому в группе, взрослые и дети были вовлечены в процесс, много
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В
Невероятно интересная экскурсия!
Для знакомства с Эрмитажем, как с бывшим жилым дворцом, очень рекомендую! Особенно, если ходили на дефолтную экскурсию от самого музея. Некоторые участники нашей экскурсии, будучи несколько раз уже в Эрмитаже, даже не знали о существовании покоев императорской семьи.
Для знакомства с Эрмитажем, как с бывшим жилым дворцом, очень рекомендую! Особенно, если ходили на дефолтную экскурсию от самого музея. Некоторые участники нашей экскурсии, будучи несколько раз уже в Эрмитаже, даже не знали о существовании покоев императорской семьи.
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Экскурсия - полный восторг. Спасибо большое Инне, она показала нам Зимний дворец совершенно с другой стороны 🥰
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