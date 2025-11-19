Описание экскурсииОбзорная экскурсия-прогулка для тех, кто не боится много ходить пешком, ведь Петербург стоит исследовать без суеты. В дружеской атмосфере мы пройдём по его улицам, обсудим развитие города, жизнь обычных людей и известных персонажей. Я покажу вам достопримечательности города и познакомлю с их историей. Разнообразные исторические анекдоты, факты, легенды — скучно не будет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Витебский вокзал и история первого в стране участка железной дороги
- История названий улиц и некоторых локаций города: Введенский какал, Подьяческая улица, Новая Голландия, Исаакиевский сквер, Дворцовая площадь и другие
- Дома, где жили Пушкин, Державин, Жуковский
- Набережная Фонтанки с домами в различных архитектурных стилях
- Главные храмы: Никольский Морской, Исаакиевский, Казанский соборы, Спас на Крови
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед центральным входом в Витебский вокзал
Завершение: Станция метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
