Петербург как он есть Характер Петербурга проявляется не сразу. Чтобы открыть для себя настоящий город, впитать его контрасты, нужно пройти целый обряд инициации. Дворы Петербурга — это город в городе, отдельное государство с пропускным режимом в виде консьержа на входе, управдома, местного жителя в трениках или ленивого кота. В каждом дворе-городе свои правила, понять которые новичку бывает сложно. Как это, к примеру, зашел в дом на одной улице, а вышел на другой? Откуда взялись эти высокие стены, окна в которых расположены так, как если бы вы тыкали пальцем в торт? Как сегодня живут в бывших доходных домах и как может пролегать ваш путь через ПУХТО ко дворцу? Что за люди эти странные петербуржцы и почему многие используемые ими слова никогда не поймут в других городах России?
На прогулке вы увидите:
шикарные особняки, где сегодня за фасадом бурлит жизнь, и парадные с уцелевшими витражами;
проходные дворы и дворы-колодцы;
один из самых фотогеничных и «модных» сегодня двориков города, в оформлении которого принимали участие дети;
старинную лютеранскую церковь, полузаброшенные интерьеры которой поражают воображение фотографов, что устраивают здесь фотосессии;
сквер Дружбы — подарок Шанхая Петербургу
Египтский дом — один из самых красивых домов в городе.
Как понять петербуржца Мы поговорим:
о том, где сегодня можно неожиданно для себя увидеть восстановленные интерьеры разрушенных некогда особняков (покажу на примере);
о целой культуре распития спиртных напитков (я дам адреса лучших баров, ресторанов и кафе);
об истории и простых историях живущих сегодня художников, о городских сумасшедших и любителях гулять по крышам.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
Очень неожиданные места показала нам гид Нина, некоторые дома/дворы мы бы сами не нашли и не увидели. Даже плохая погода не помешала нам получить максимальное удовольствие от экскурсии. Рекомендуем! Спасибо, Нина! в следующий раз погуляем по крышам с Вами!
Юлия
16 декабря 2019
Замечательная экскурсия, прекрасный гид! Всем рекомендую!
Илья
8 октября 2019
Если вы обошли все традиционные места паломничества туристов, если обилие золота и дат затуманили ваш разум, если вы устали вытягиваться на цыпочки, чтобы расслышать экскурсовода, то вам сюда. Нина-тот человек, который покажет вам город совершенно с другой стороны.Эта девушка сделает ,,Ап...,, и перевернёт вашу картину о городе с лёгкостью поворота трубы калейдоскопа. Сплетая историю города с его современной жизнью она проведёт вас улицами и дворами о существовании которых вы даже не догадывались. Перевариваю третий день увиденное.Уезжаю с желанием приехать вновь.Спасибо, Нина. Новых маршрутов, интересных встреч, хорошей погоды и пусть разлитый кофе станет самой большой неприятностью в Вашей жизни))
Алёна
21 августа 2019
Сегодня были на экскурсии с Ниной.Можем смело рекомендовать эту экскурсию по интересным и необычным местам Санкт-Петербурга.Нина-просто супер эрудированный и интересный гид и рассказчик!прошли все секретные уголки и дворики замечательного города!узнали много нового и увидели много того, что скрыто от глаз туристов.Остались под большим впечатлением!спасибо за интересный маршрут и ваши знания!!!
Михаил
12 августа 2019
Нина отличный рассказчик и интересный собеседник! Спасибо большое за интересную прогулку. Не первый раз в Питере, но Нина сумела нас удивить и показать интересные дворики и здания
Elena
22 апреля 2019
Экскурсия с Ниной открыла для нас новый Питер, нетуристический. Во время неспешной прогулки и интересной беседы 2 часа пролетели незаметно. Нина показала нам интересные места, спрятанные от туристов, рассказала много любопытных фактов, зарядила нас своей любовью к Питеру. Уезжаем с желанием вернуться и узнавать Питер дальше вместе с ней.
Екатерина
15 апреля 2019
Нина провела с нами двухчасовую экскурсию, было очень познавательно, без обилия дат и незнакомых имен, что очень порадовало. Мы узнали много новых неожиданных фактов о Городе , заходили в интересные места, куда сами бы ни за что не зашли. Это как раз то, что нам было нужно и что мы хотели получить от этой экскурсии. Самое главное, чувствуется, что Нина очень любит свой город, а это всегда придает экскурсии особенную прелесть, заряжает энергией. Два часа пролетели как одно мгновение.
С удовольствием обратимся к Нине еще раз, когда будем в Питере:)
Ольга
6 марта 2019
Посетила экскурсию, подготовленную экскурсоводом Ниной. Она очень внимательно отнеслась к моим предпочтениям и показала город таким, каким его видят и любят горожане. Спасибо! Рекомендую всем, кто любит неспешные прогулки, необычные виды, интересные истории.
Элина
2 марта 2019
Нина несмотря на молодость - опытный гид, с большим бэкграундом, живая, отзывчивая, хорошо выстраивающая темпоритм путешествия. Мы объехали и обошли с ней и андеграундный и богемный и даже бомжеватый Питер. Очень интересно, рекомендую.
Узнать историю знаменитого здания и посмотреть на Петербург с высоты
Давайте познакомимся поближе с самым красивым памятником петербургского модерна – домом Зингера. Громадные окна-витрины, богатейшая отделка фасада, стеклянный глобус на башне и валькирии на рострах кораблей… Вы не только узнаете историю дома и осмотрите его снаружи, но и пройдете по помещениям, которые обычно закрыты для посторонних, оцените великолепные интерьеры, а затем подниметесь на крышу Зингера, чтобы насладиться панорамой Петербурга!
Русалки, Карлсон, Шерлок Холмс и многие другие — попасть в сказочный город легче, чем кажется!
На этой прогулке мы перенесемся в мир сказок и приключений, который придется по душе и детям, и взрослым. Хотите попасть внутрь кэрроловской головоломки и подружиться со Страшилой и Железным дровосеком? Это гораздо проще, чем кажется!
Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района
Вы оцените легендарные дворы-колодцы и престижные дома с воздушными мансардами. Убедитесь, что мрачные, порой опасные закоулки и святые места мирно уживаются и дополняют друг друга. Экскурсия будет интересна всем, кто мечтал увидеть «изнанку» города и подивиться удивительной игре светотени. А также тем, кто всегда хотел побродить по лабиринту улиц в разгар белых ночей.
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
Анатомический Эрмитаж — один из самых крупных анатомических музеев в Европе. Приготовьтесь побывать в знаменитом рентгеновском зале, познакомиться с анатомическими срезами по Пирогову, увидеть легкие здорового человека и легкие курильщика и почерпнуть важные факты о своем организме. Я помогу вам связать Анатомический Эрмитаж с другими похожими музеями в мире и понять его роль в истории медицины.