Откройте для себя Петербург, каким его видят местные жители. Прогулка по дворам, историческим зданиям и скрытым уголкам города
Какой он, Петербург, глазами местных жителей? Это город контрастов, где каждый двор хранит свои тайны. На экскурсии вы увидите шикарные особняки, проходные дворы и знаменитые дворы-колодцы. Откроется уникальная возможность заглянуть читать дальшеуменьшить
в старинную лютеранскую церковь и посетить сквер Дружбы.
Экскурсия станет отличным шансом узнать, как петербуржцы проводят время, где любят пить кофе и какие слова используют в повседневной жизни. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящего Петербурга
Характер Петербурга проявляется не сразу. Чтобы открыть для себя настоящий город, впитать его контрасты, нужно пройти целый обряд инициации. Дворы Петербурга — это город в городе, отдельное государство с пропускным режимом в виде консьержа на входе, управдома, местного жителя в трениках или ленивого кота. В каждом дворе-городе свои правила, понять которые новичку бывает сложно. Как это, к примеру, зашел в дом на одной улице, а вышел на другой? Откуда взялись эти высокие стены, окна в которых расположены так, как если бы вы тыкали пальцем в торт? Как сегодня живут в бывших доходных домах и как может пролегать ваш путь через ПУХТО ко дворцу? Что за люди эти странные петербуржцы и почему многие используемые ими слова никогда не поймут в других городах России?
На прогулке вы увидите:
шикарные особняки, где сегодня за фасадом бурлит жизнь, и парадные с уцелевшими витражами;
проходные дворы и дворы-колодцы;
один из самых фотогеничных и «модных» сегодня двориков города, в оформлении которого принимали участие дети;
старинную лютеранскую церковь, полузаброшенные интерьеры которой поражают воображение фотографов, что устраивают здесь фотосессии;
сквер Дружбы — подарок Шанхая Петербургу
Египтский дом — один из самых красивых домов в городе.
Как понять петербуржца
Мы поговорим:
о том, где сегодня можно неожиданно для себя увидеть восстановленные интерьеры разрушенных некогда особняков (покажу на примере);
о целой культуре распития спиртных напитков (я дам адреса лучших баров, ресторанов и кафе);
об истории и простых историях живущих сегодня художников, о городских сумасшедших и любителях гулять по крышам.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2236 туристов
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
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Виктор
Хотелось бы выразить огромную благодарность Нине за прекрасную экскурсию, она так увлечённо рассказывала, что время пролетело незаметно. Город открылся с другой стороны, заиграл новыми красками. Она показала нам такие уголки Санкт-Петербурга, в которые мы сами никогда бы не попали
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А
Алексей
Долго не решался написать отзыв на эту экскурсию, так как не было желания ставить не очень хорошую оценку, а писать не правду не хотел. Прошло более двух лет и листая читать дальшеуменьшить
свои отзывы на экскурсии понял, что все таки хочу написать. И написать только хорошие и теплые слова благодарности за необычную и интересную прогулку по необычному маршруту. Очень часто вспоминаем именно эту экскурсию, хотя ездим в этот прекрасный город ежегодно и почти всегда берем экскурсии. Нина, спасибо огромное, все было круто!
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Ю
Юрий
Мы с сыном (ему 21 год) впервые были в Санкт-Петербурге и решили начать знакомство с городом с экскурсии Нины — и не пожалели. Маршрут оказался очень интересным: дворы, проходные, парадные, читать дальшеуменьшить
куда сам бы точно не заглянул, а также шикарный вид на город с одной из крыш и великолепный Летний сад. Нина рассказывает легко, с чувством и любовью к городу, не перегружает датами и цифрами, поэтому нам обоим было одинаково интересно. Атмосфера прогулки получилась лёгкой и непринуждённой, экскурсия пролетела незаметно и оставила желание возвращаться и открывать новые уголки города. Подписка на Телеграмм и Инстаграм Нины - must have!
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О
Ольга
2 августа мы посетили экскурсию Нины под названием "Петербург глазами местных жителей". Встреча произошла рядом с Летним садом, после чего началась прогулка, прошедшая на одном дыхании. И ведь действительно, мы читать дальшеуменьшить
познакомились с секретами Петербурга, которые скрыты от обычного туриста. Любой входной двор имеет свою маленькую историю, услышав которую, ты будто прожил то время сам. Конечно, в этом есть огромная заслуга Нины. Рассказ проходит без остановки, но при этом, ты успеваешь проникнуться и удивиться от услышанного. В очередной раз, мы поразились невероятной красотой домов и церквей Петербурга, после экскурсии обязательно хочется посетить все эти места изнутри, в чем опять же нужно отблагодарить Нину:) Мы получили огромное удовольствие и надумываем посетить что-нибудь ещё, автором чего будет являться Нина) Большое спасибо!
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И
Илья
Если вы обошли все традиционные места паломничества туристов, если обилие золота и дат затуманили ваш разум, если вы устали вытягиваться на цыпочки, чтобы расслышать экскурсовода, то вам сюда. Нина-тот человек, читать дальшеуменьшить
который покажет вам город совершенно с другой стороны. Эта девушка сделает,,Ап…,, и перевернёт вашу картину о городе с лёгкостью поворота трубы калейдоскопа. Сплетая историю города с его современной жизнью она проведёт вас улицами и дворами о существовании которых вы даже не догадывались. Перевариваю третий день увиденное. Уезжаю с желанием приехать вновь. Спасибо, Нина. Новых маршрутов, интересных встреч, хорошей погоды и пусть разлитый кофе станет самой большой неприятностью в Вашей жизни))
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М
Мария
Это не про Питер с обложек журналов и не про то,что мы знаем из учебников истории и художественной литературы, это про другое… наверное,про жизнь. Про закоулки, куда никогда не пойдёшь, читать дальшеуменьшить
про места,о которых знают только «свои», про мелочи,о которых знают только те,кто вырос среди них … эта экскурсия для того,чтобы узнать,что Петербург отличается от Москвы не только «поребриком» и «парадной». Прогулка с Ниной оставила впечатление,словно ты на минуту заглянул в чью-то жизнь,не зашёл в горсти,когда тебя ждут,а именно тайком подглядел ежедневную обыденность.. эта прогулка оставила эмоции … оставила послевкусие. Спасибо. Нина, за необычный маршрут и за множество ответов на наши вопросы
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