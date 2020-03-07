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Дворы, дома и заведения питерцев на экскурсии по нетуристическим маршрутам города

Нина
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Нина – ваш гид
Задумывались ли вы о том, как воспринимают город сами петербуржцы? Что любят особенно нежно, что жаждут скрыть от туристов, как проводят свободное время в одиночестве, шумной компании или с детьми? Где и как пьют кофе, о чем думают и каких святых особенно почитают? Во время прогулки вы увидите город с разных сторон: глазами «новичка» и жаждущего увильнуть от толпы местного жителя, узнаете, к кому город наиболее расположен и как расположить его к себе.
6400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии68 отзывов
4.96
Петербург глазами местных жителей
Петербург глазами местных жителей

Что вас ожидает

Петербург как он есть
Характер Петербурга проявляется не сразу. Чтобы открыть для себя настоящий город, впитать его контрасты, нужно пройти целый обряд инициации. Дворы Петербурга — это город в городе, отдельное государство с пропускным режимом в виде консьержа на входе, управдома, местного жителя в трениках или ленивого кота. В каждом дворе-городе свои правила, понять которые новичку бывает сложно. Как это, к примеру, зашел в дом на одной улице, а вышел на другой? Откуда взялись эти высокие стены, окна в которых расположены так, как если бы вы тыкали пальцем в торт? Как сегодня живут в бывших доходных домах и как может пролегать ваш путь через ПУХТО ко дворцу? Что за люди эти странные петербуржцы и почему многие используемые ими слова никогда не поймут в других городах России?

На прогулке вы увидите:

  • шикарные особняки, где сегодня за фасадом бурлит жизнь, и парадные с уцелевшими витражами;
  • проходные дворы и дворы-колодцы;
  • один из самых фотогеничных и «модных» сегодня двориков города, в оформлении которого принимали участие дети;
  • старинную лютеранскую церковь, полузаброшенные интерьеры которой поражают воображение фотографов, что устраивают здесь фотосессии;
  • сквер Дружбы — подарок Шанхая Петербургу
  • Египтский дом — один из самых красивых домов в городе.

Как понять петербуржца
Мы поговорим:

  • о том, где сегодня можно неожиданно для себя увидеть восстановленные интерьеры разрушенных некогда особняков (покажу на примере);
  • о целой культуре распития спиртных напитков (я дам адреса лучших баров, ресторанов и кафе);
  • об истории и простых историях живущих сегодня художников, о городских сумасшедших и любителях гулять по крышам.

Петербург глазами местных жителей
Петербург глазами местных жителей
Петербург глазами местных жителей
Петербург глазами местных жителей
Петербург глазами местных жителей
Петербург глазами местных жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
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68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Увлекательная экскурсия по интересному маршруту.
10 января 2020
Очень неожиданные места показала нам гид Нина, некоторые дома/дворы мы бы сами не нашли и не увидели. Даже плохая погода не помешала нам получить максимальное удовольствие от экскурсии. Рекомендуем! Спасибо, Нина! в следующий раз погуляем по крышам с Вами!
16 декабря 2019
Замечательная экскурсия, прекрасный гид! Всем рекомендую!
8 октября 2019
Если вы обошли все традиционные места паломничества туристов, если обилие золота и дат затуманили ваш разум, если вы устали вытягиваться на цыпочки, чтобы расслышать экскурсовода, то вам сюда. Нина-тот человек, который покажет вам город совершенно с другой стороны.Эта девушка сделает ,,Ап...,, и перевернёт вашу картину о городе с лёгкостью поворота трубы калейдоскопа. Сплетая историю города с его современной жизнью она проведёт вас улицами и дворами о существовании которых вы даже не догадывались. Перевариваю третий день увиденное.Уезжаю с желанием приехать вновь.Спасибо, Нина. Новых маршрутов, интересных встреч, хорошей погоды и пусть разлитый кофе станет самой большой неприятностью в Вашей жизни))
21 августа 2019
Сегодня были на экскурсии с Ниной.Можем смело рекомендовать эту экскурсию по интересным и необычным местам Санкт-Петербурга.Нина-просто супер эрудированный и интересный гид и рассказчик!прошли все секретные уголки и дворики замечательного города!узнали много нового и увидели много того, что скрыто от глаз туристов.Остались под большим впечатлением!спасибо за интересный маршрут и ваши знания!!!
Михаил
12 августа 2019
Нина отличный рассказчик и интересный собеседник! Спасибо большое за интересную прогулку. Не первый раз в Питере, но Нина сумела нас удивить и показать интересные дворики и здания
Elena
22 апреля 2019
Экскурсия с Ниной открыла для нас новый Питер, нетуристический. Во время неспешной прогулки и интересной беседы 2 часа пролетели незаметно. Нина показала нам интересные места, спрятанные от туристов, рассказала много любопытных фактов, зарядила нас своей любовью к Питеру. Уезжаем с желанием вернуться и узнавать Питер дальше вместе с ней.
15 апреля 2019
Нина провела с нами двухчасовую экскурсию, было очень познавательно, без обилия дат и незнакомых имен, что очень порадовало. Мы узнали много новых неожиданных фактов о Городе , заходили в интересные места, куда сами бы ни за что не зашли. Это как раз то, что нам было нужно и что мы хотели получить от этой экскурсии. Самое главное, чувствуется, что Нина очень любит свой город, а это всегда придает экскурсии особенную прелесть, заряжает энергией. Два часа пролетели как одно мгновение.
С удовольствием обратимся к Нине еще раз, когда будем в Питере:)
6 марта 2019
Посетила экскурсию, подготовленную экскурсоводом Ниной. Она очень внимательно отнеслась к моим предпочтениям и показала город таким, каким его видят и любят горожане. Спасибо! Рекомендую всем, кто любит неспешные прогулки, необычные виды, интересные истории.
2 марта 2019
Нина несмотря на молодость - опытный гид, с большим бэкграундом, живая, отзывчивая, хорошо выстраивающая темпоритм путешествия. Мы объехали и обошли с ней и андеграундный и богемный и даже бомжеватый Питер. Очень интересно, рекомендую.
Ещё 58 отзывов

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