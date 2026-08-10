Описание экскурсии

Петербург как он есть

Характер Петербурга проявляется не сразу. Чтобы открыть для себя настоящий город, впитать его контрасты, нужно пройти целый обряд инициации. Дворы Петербурга — это город в городе, отдельное государство с пропускным режимом в виде консьержа на входе, управдома, местного жителя в трениках или ленивого кота. В каждом дворе-городе свои правила, понять которые новичку бывает сложно. Как это, к примеру, зашел в дом на одной улице, а вышел на другой? Откуда взялись эти высокие стены, окна в которых расположены так, как если бы вы тыкали пальцем в торт? Как сегодня живут в бывших доходных домах и как может пролегать ваш путь через ПУХТО ко дворцу? Что за люди эти странные петербуржцы и почему многие используемые ими слова никогда не поймут в других городах России?

На прогулке вы увидите:

шикарные особняки, где сегодня за фасадом бурлит жизнь, и парадные с уцелевшими витражами;

проходные дворы и дворы-колодцы;

один из самых фотогеничных и «модных» сегодня двориков города, в оформлении которого принимали участие дети;

старинную лютеранскую церковь, полузаброшенные интерьеры которой поражают воображение фотографов, что устраивают здесь фотосессии;

сквер Дружбы — подарок Шанхая Петербургу

Египтский дом — один из самых красивых домов в городе.

Как понять петербуржца

Мы поговорим: