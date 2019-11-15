19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История Петербурга, которую расскажут памятники
Вы вспомните забытого гения, встретите четырех ангелов, почти столетнего старца и даже собачку, которая исполняет добрые желания. Узнаете, какие прекрасные достопримечательности украшали городские улицы и как они были уничтожены. Я расскажу об испанском инженере, без которого бы не появились многие центральные архитектурные ансамбли и Исаакиевский собор. О подвигах Семеновского полка и о том, как они забывались. Вы также узнаете, как изменился облик города в результате идеологического вандализма в начале 1930-х годов. Часть остановок будет посвящена тяжелейшему испытанию, которое вынес наш город — блокаде Ленинграда. Необычные памятники станут поводом затронуть и эту непростую тему. Поговорим об обороне Ленинграда в блокаду и о том, как город, на который сбрасывались десятки тысяч зажигательных бомб, смог сохранить свою историческую красоту до наших дней.
Основные локации маршрута
Вы посетите несколько исторических кварталов, а история берегов Невы начнется не с основания Санкт-Петербурга, а с 1609 года, и, пройдя через века, вы окажетесь в современном мегаполисе. Основная часть экскурсии будет проходить по двум довольно близким к центру районам, где изначально квартировались Измайловский и Семеновский полки, но в начале 20 века эта часть города была застроена жилыми домами. Также мы пройдем небольшой участок по набережной реки Фонтанки.
Прогулка является пешеходным вариантом автомобильной экскурсии Необычные памятники Петербурга