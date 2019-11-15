19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые необычные памятники Петербурга. Они помогут вам узнать о тех страницах истории города, которые редко затрагиваются на стандартных экскурсиях. Мы поговорим о жизни на берегах Невы в допетровское время, о петербургских пожилых людях, хранителях духовности старого Петербурга и Ленинграда, которых на улицах с каждым годом встречаешь все реже. О тех, кто освобождал эти земли, стоя по колено в крови, и о тех, кто, рискуя жизнью, защищал осажденный город. Полуторачасовая прогулка откроет вам новые места, которые напомнят о жителях, вложивших часть своей души в этот город.

Что вас ожидает

История Петербурга, которую расскажут памятники

Вы вспомните забытого гения, встретите четырех ангелов, почти столетнего старца и даже собачку, которая исполняет добрые желания. Узнаете, какие прекрасные достопримечательности украшали городские улицы и как они были уничтожены. Я расскажу об испанском инженере, без которого бы не появились многие центральные архитектурные ансамбли и Исаакиевский собор. О подвигах Семеновского полка и о том, как они забывались. Вы также узнаете, как изменился облик города в результате идеологического вандализма в начале 1930-х годов. Часть остановок будет посвящена тяжелейшему испытанию, которое вынес наш город — блокаде Ленинграда. Необычные памятники станут поводом затронуть и эту непростую тему. Поговорим об обороне Ленинграда в блокаду и о том, как город, на который сбрасывались десятки тысяч зажигательных бомб, смог сохранить свою историческую красоту до наших дней.

Основные локации маршрута

Вы посетите несколько исторических кварталов, а история берегов Невы начнется не с основания Санкт-Петербурга, а с 1609 года, и, пройдя через века, вы окажетесь в современном мегаполисе. Основная часть экскурсии будет проходить по двум довольно близким к центру районам, где изначально квартировались Измайловский и Семеновский полки, но в начале 20 века эта часть города была застроена жилыми домами. Также мы пройдем небольшой участок по набережной реки Фонтанки.

Прогулка является пешеходным вариантом автомобильной экскурсии Необычные памятники Петербурга