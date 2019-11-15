19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. О чем говорят памятники

Взгляд на историю города через необычные достопримечательности в пешеходной экскурсии

Dmitriy
Задать вопрос
Dmitriy – ваш гид
Всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые необычные памятники Петербурга.

Они помогут вам узнать о тех страницах истории города, которые редко затрагиваются на стандартных экскурсиях.

Мы поговорим о жизни на берегах Невы в допетровское время, о петербургских пожилых людях, хранителях духовности старого Петербурга и Ленинграда, которых на улицах с каждым годом встречаешь все реже.

О тех, кто освобождал эти земли, стоя по колено в крови, и о тех, кто, рискуя жизнью, защищал осажденный город.

Полуторачасовая прогулка откроет вам новые места, которые напомнят о жителях, вложивших часть своей души в этот город.
910 ₽
819 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча возле станции "Технологический институт"
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии19 отзывов
4.89
О чем говорят памятники
О чем говорят памятники

Что вас ожидает

История Петербурга, которую расскажут памятники
Вы вспомните забытого гения, встретите четырех ангелов, почти столетнего старца и даже собачку, которая исполняет добрые желания. Узнаете, какие прекрасные достопримечательности украшали городские улицы и как они были уничтожены. Я расскажу об испанском инженере, без которого бы не появились многие центральные архитектурные ансамбли и Исаакиевский собор. О подвигах Семеновского полка и о том, как они забывались. Вы также узнаете, как изменился облик города в результате идеологического вандализма в начале 1930-х годов. Часть остановок будет посвящена тяжелейшему испытанию, которое вынес наш город — блокаде Ленинграда. Необычные памятники станут поводом затронуть и эту непростую тему. Поговорим об обороне Ленинграда в блокаду и о том, как город, на который сбрасывались десятки тысяч зажигательных бомб, смог сохранить свою историческую красоту до наших дней.

Основные локации маршрута
Вы посетите несколько исторических кварталов, а история берегов Невы начнется не с основания Санкт-Петербурга, а с 1609 года, и, пройдя через века, вы окажетесь в современном мегаполисе. Основная часть экскурсии будет проходить по двум довольно близким к центру районам, где изначально квартировались Измайловский и Семеновский полки, но в начале 20 века эта часть города была застроена жилыми домами. Также мы пройдем небольшой участок по набережной реки Фонтанки.

Прогулка является пешеходным вариантом автомобильной экскурсии Необычные памятники Петербурга

О чем говорят памятники
О чем говорят памятники
О чем говорят памятники
О чем говорят памятники
О чем говорят памятники
О чем говорят памятники
О чем говорят памятники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле станции "Технологический институт".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dmitriy
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 ноября 2019
Экскурсия небанальная, душевная и очень интересная.
Нам все понравилось: эта рассказ не про даты и никому не нужные имена, которые спустя пол часа забудутся, а истории, о том, как развивался город, почему так а не иначе.
Очень многое запомнилось, прям прочувствовали Санкт-Петербург.
Кстати, был дождик и Дмитрий предложил нам экскурсию и основное передвижение на своей машине, за что отдельная благодарность :)
5 сентября 2019
Отличная экскурсия, мне было очень интересно. Узнала много нового об истории Петербурга и в целом. Спасибо, Дмитрий!
2 августа 2019
Прекрасная экскурсия. Увидели памятники, на которые сначало надо "наткнуться", так как стоят они не на центральных площадях. Поняли как их значение создавалось, а потом у горожан углублялось, в разнообразии пополнялось или даже изменялось. Замечательно было
позновать так развивающийся процесс этих созданий . А рассказывалось это частично с большой душевной близостью к ним и/или с определенной порцией юмора.
10 июля 2019
Экскурсию и экскурсовода рекомендую однозначно. Есть с чем сравнить. Увлекательный рассказ о памятниках города и их историях вплетен в общие (но не общеизвестные) исторические факты о Санкт-Петербурге. 1,5 часа пролетают незаметно. Главное- одевайтесь по погоде.
28 июня 2019
Экскурсия очень познавательная и интересная! Очень советую!!!
20 июня 2019
Большое спасибо за интересную прогулку! Дмитрий - прекрасный рассказчик и приятный человек. Думаю, понравится и взрослым и детям. В следующий приезд обязательно посетим другие экскурсии Дмитрия
12 июня 2019
Сразу видно, гид любит и знает свой город. От этого и повествование интересное. Узнали много нового и история города показалась с другой стороны. Спасибо!!!
8 мая 2019
Прекрасная экскурсия!
23 апреля 2019
Увлекательно и познавательно!
22 апреля 2019
Внимательный.Вежливый.Эрудит.Не всегда словами передало эмоции! Рекомендую общение с Дмитрием ! Tripster - "рулит" !
Ещё 9 отзывов

Dmitriy проводит ещё 5 экскурсий

Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Обратная сторона ПетербургаОбратная сторона ПетербургаОбратная сторона Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
262 отзыва
Всё самое интересное в непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Мы проедем по центральным районам, где вы познакомитесь с важными для понимания города знаменитыми дворами. Основная часть маршрута проходит по Петроградской стороне. Планировка дворов и их особая внутренняя жизнь покажут вам непарадный Петербург, и у вас сложится гораздо более объемное и реалистичное представление о Cеверной столице.
Необычные памятники ПетербургаНеобычные памятники ПетербургаНеобычные памятники Петербурга
скидка15%
4400 ₽
3740 за экскурсию
2 часа
60 отзывов
История города через малоизвестные достопримечательности в автомобильной экскурсии
В прохладной тени садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских улицах, всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые необычные Петербургские памятники и откроете новый способ знакомства с городом.
Утраченные достопримечательности ПетербургаУтраченные достопримечательности ПетербургаУтраченные достопримечательности Петербурга
скидка10%
4400 ₽
3960 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Автопрогулка с элементами исторической реконструкции
Исследовать архитектурные сокровища Петербурга можно бесконечно. Количество достопримечательностей на квадратный километр делает город одним из самых посещаемых туристических центров. Но каким он был чуть больше чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы уже никогда не увидим? И какие градостроительные версии обсуждались на этапе его основания? Эти темы и станут объектами вашего внимания на экскурсии.
В поисках самого яркого двора ПетербургаВ поисках самого яркого двора ПетербургаВ поисках самого яркого двора Петербурга
скидка10%
910 ₽
819 за человека
1.5 часа
113 отзывов
Что скрывается за фасадами города
Для большинства путешественников Санкт-Петербург — это город парадных улиц, безупречно красивый, величественный и монументальный. У вас есть шанс посмотреть на совсем другой Петербург и узнать, какие тайны и загадки спрятаны за его роскошными фасадами. Я открою вам необычные, прекрасные в своей мрачности места города на Неве, и холодный Питер со своими закоулками и дворами станет ближе и понятнее, но не перестанет восхищать вас своими неповторимыми чертами.

Исторические экскурсии по Санкт-Петербургу

Дети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном Ленинграде
1500 за экскурсию
2 часа
78 отзывов
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Какими людьми были Романовы?Какими людьми были Романовы?Какими людьми были Романовы?
От 2860 за экскурсию
2.5 часа
124 отзыва
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Петроградка: дома, которые построили немцыПетроградка: дома, которые построили немцыПетроградка: дома, которые построили немцы
От 700 за экскурсию
2 часа
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал. Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
О Петербурге с любовью!О Петербурге с любовью!О Петербурге с любовью!
4500 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
По Петербургу с архитекторомПо Петербургу с архитекторомПо Петербургу с архитектором
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2.5 часа
14 отзывов
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
Истории и судьбы блокадного ЛенинградаИстории и судьбы блокадного ЛенинградаИстории и судьбы блокадного Ленинграда
4700 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле