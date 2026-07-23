17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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особенно приятно - экскурсия вышла даже дольше запланированного времени. Андрей никуда не торопился, отвечал на все мои дополнительные вопросы и дал спокойно насладиться каждым объектом. Чувствуется, что человек действительно делится своей любовью к городу, а не просто выполняет рутинную работу 😃



Андрей рассказал о таких деталях, которые я бы сама ни за что не заметила. Это была не скучная лекция, а увлекательная прогулка с другом, который знает о городе всё.



Однозначно рекомендую Андрея всем, кто хочет по-настоящему понять Петербург, а не просто пробежаться по верхам.



Спасибо за этот день!