17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это был замечательный тур! Андрей - просто находка. Это не гид, который ведёт экскурсию «посмотрите направо, посмотрите налево». Это хорошо знающий, глубоко понимающий и дающий цельную картину того, о чем он рассказывает. С ним было очень интересно! То, о чем он рассказывал, не найдёшь в учебниках и туристических брошюрах. Кроме того, чувствовалось, что Андрей очень любит то, чем он занимается. Мой сын, которому 17 лет, был просто в восторге от него! Он задавал ему много вопросов, на которые Андрей с удовольствием отвечал. Кроме того, Андрей - замечательный человек. С ним было очень комфортно. Я очень рекомендую узнавать город вместе с Андреем!