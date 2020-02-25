17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете, где А. Блок учился кататься на велосипеде, где его допрашивала ЧК, где С. Есенин познакомился со своей женой Зинаидой Райх, где погиб (был убит?!) поэт, в каком особняке А. С. Пушкин читал “Бориса Годунова”, где скрывались участники восстания 14 декабря, в каком особняке Екатерина прятала брата свергнутого и казненного короля Людовика XVI, и многое другое.
Наша экскурсия начнется на Исаакиевской пл. у памятника Николаю I. Вы сможете узнать о конной статуе императора, уникальном, но почти незаметном мосте, двух зданиях Министерств, Мариинском дворце, гостиницах «Астория» и «Англетер», Исаакиевском Соборе и других менее значительных, но исторически не менее важных и любопытных сооружениях, возведенных на площади. Мы поговорим об архитектурных стилях, эпохах, когда они создавались и их назначении, и о легендах и загадках, окружающих их.
После этого мимо дома Лобанова-Ростовского мы пройдем на Сенатскую площадь (ныне пл. Декабристов). Посмотрим на величественный памятник — Медный всадник, и здания Сената и Синода. Отсюда открывается прекрасный вид на противоположный берег Невы, где расположились памятники Петровского барокко: Меньшиковский дворец, здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера.
Затем мы перейдем на Адмиралтейскую площадь. Здесь вы узнаете об ансамбле Адмиралтейства и о некоторых домах, расположенных напротив. После этого мы окажемся на главной площади города — Дворцовой. Вы услышите рассказ об Александрийском столпе, Главном Штабе и Зимнем Дворце.
Наша следующая остановка — на Миллионной улице, где располагаются здания Малого Эрмитажа и Нового Эрмитажа. Я расскажу вам об истории их строительства, музейных коллекциях, которые располагаются в них, об архитекторах и стилях. Затем, по Лебяжьей канавке, мимо Эрмитажного театра, мы пойдем любоваться парадными фасадами Эрмитажа, выходящими на акваторию Невы.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Исаакиеская площадь.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги.
Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях.
Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
Отличная экскурсия. Редко когда гид настолько глубоко знает тему и при этом может её изложить доступно даже для детей. Очень интересно.
Ирина
22 июня 2019
Это был замечательный тур! Андрей - просто находка. Это не гид, который ведёт экскурсию «посмотрите направо, посмотрите налево». Это хорошо знающий, глубоко понимающий и дающий цельную картину того, о чем он рассказывает. С ним было очень интересно! То, о чем он рассказывал, не найдёшь в учебниках и туристических брошюрах. Кроме того, чувствовалось, что Андрей очень любит то, чем он занимается. Мой сын, которому 17 лет, был просто в восторге от него! Он задавал ему много вопросов, на которые Андрей с удовольствием отвечал. Кроме того, Андрей - замечательный человек. С ним было очень комфортно. Я очень рекомендую узнавать город вместе с Андреем!
Алексей
13 января 2019
Много путешествуем и берём в каждом месте экскурсовода. Иногда попадаются люди,которые прожив 1-2года в данном месте, решили, что они знатоки истории и культуры:( С Андреем нам просто повезло!!! Это человек, который знает, преподаёт(уже не один десяток лет) и любит историю и свой город! Каждый факт, каждое здание, каждая площадь сопровождались фото и видео материалами из прошлого!!! Было очень профессионально и интересно! СПАСИБО!
Надежда
10 октября 2018
На экскурсию Архитектура площадей я пошла с двумя внуками-подростками. Все знают, как трудно заинтересовать подростков, но наш экскурсовод Андрей сделал это блестяще! О результате могу судить по их вечернему рассказу старшему брату о том, что они увидели и услышали. Меня удивило, как подробно они рассказывали об архитектурных особенностях и исторических моментах, о личностям, с которыми связаны эти места. Масса интересных подробностей, подкрепление рассказа историческим фото и картинами сделали наше общение очень интересным. В следующий приезд в ваш прекрасный город обязательно воспользуюсь помощью замечательного экскурсовода Андрея.
Ася
2 сентября 2018
Очень интересная, хорошо подготовленная экскурсия. Спасибо!
Александра
26 июня 2018
Спасибо большое за экскурсию. Все по делу, интересно, живо, красочно! С радостью пройдем другими маршрутами с Андреем.
Анна
14 ноября 2016
Понравилось все- и маршрут, и гид и материал. С удовольствием сходила бы на эту экскурсию еще!
Нина
22 ноября 2015
Спасибо большое Андрею за информативную и увлекательную экскурсию "Архитектура площадей". Глубокие познания гида в истории России и умение интересно преподнести информацию помогут туристу пронестись сквозь разные эпохи великого города на Неве, а дополнительный визуальный ряд, предоставленный Андреем , даст представление о том, как изменился Санкт-Петербург за последние столетия!
Иван
1 ноября 2015
Экскурсия очень понравилась, было доходчиво и интересно
Ирина
12 октября 2015
Экскурсия очень интересная. Сопровождается большим количеством фотоматериалов для наглядности. Советую выбирать вечернее время, когда здания подсвечиваются,а туристов уже поменьше.
Уникальное убранство и история создания интерьеров знаменитого музея
На экскурсии в чарующий и удивительный мир интерьеров Эрмитажа вы увидите Малахитовый и Павильонный залы, убранство Георгиевского и Тронного залов, Галерею героев 1812 года, лоджии Рафаэля и многое другое. Я расскажу об обстановке и истории создания этих шедевров архитектуры, о коллекциях картин и скульптурах, представленных в их интерьерах.
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Эта экскурсия — знакомство с историей, особенностями стилей, архитекторами и функциями таких шедевров Биржевой площади, как здания Северного/Южного пакгаузов, Кунсткамера, Академия наук, Таможня (Пушкинский дом), Новобиржевой гостиный двор, Ростральные колонны, здание Двенадцати коллегий.
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал. Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.