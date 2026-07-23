17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

О городе на Неве лучше всего расскажут его центральные площади. Каждая отличается своей изысканной композицией и историей.
Эта экскурсия — не просто осмотр главных туристических локаций, но и возможность увидеть их
Эта экскурсия — не просто осмотр главных туристических локаций, но и возможность увидеть их
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- Исаакиевская площадь с памятником Николаю I и величественным Исаакиевским собором, а также зданиями министерств и Мариинским дворцом.
- Сенатская площадь (площадь Декабристов), где расположен Медный всадник и здания Сената и Синода, с потрясающим видом на набережные.
- Адмиралтейская площадь и ансамбль Адмиралтейства, близлежащие исторические здания.
- Дворцовая площадь, Александрийский столп, Главный Штаб и Зимний дворец.
Я расскажу:
- Где Александр Блок учился кататься на велосипеде и где его допрашивала ЧК.
- В каком особняке А. С. Пушкин читал «Бориса Годунова».
- Где Сергей Есенин познакомился со своей женой и в каком месте поэт погиб (был убит?!).
- Кто прятал в особняке брата свергнутого и казнённого короля Людовика XVI.
- Где скрывались участники восстания 14 декабря.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Вчера была на экскурсии и до сих пор под впечатлением. Огромное спасибо Андрею!
Настоящий профессионал: очень тактичный, интеллигентный и невероятно начитанный. Он не просто пересказывал даты, а выстраивал живой рассказ.
И что
Настоящий профессионал: очень тактичный, интеллигентный и невероятно начитанный. Он не просто пересказывал даты, а выстраивал живой рассказ.
И что
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия зашла на все 100%! Было увлекательно узнавать город с новой стороны. Андрей — настоящий профи, рассказывал с такой страстью и знанием дела! Профессионально разобрал архитектурные фишки известных мест, от
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Ольга! 🌷 Да, я не зануда какая-нибудь)))🙂 Приезжайте, погуляем… ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Андрею за прекрасную экскурсию!!! Узнали много нового и интересного, факты и истории, а также «мифы» Петербурга! Рассказывает, показывает и объясняет все четко и подробно! Вместе с тем, для более глубокого понимания Андрей показывает фотографии и изображения «того времени» на планшете! Обязательно посетим экскурсии Андрея в следующий приезд в северную столицу!
Андрей
Ответ организатора:
Анастасия🌷, благодарю за правдивый отзыв! 🌞 Всё так и было)
Жду Вас на моих экскурсиях! 💐 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Жду Вас на моих экскурсиях! 💐 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Энергия, увлеченность и знания гида заставили забыть об ужасной погоде 😆 Экскурсия прошла на одном дыхании, мы и смеялись, и задумывались, и замирали от восторга. Спасибо!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Елена🌷, что пришли на экскурсию несмотря на плохую погоду! 🥶❄️🌧☔️⛈️🌂 Даже не пришли, а приехали лично!!, на такси!)🙂 Приятно
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Прекрасная экскурсия, открывающая много раз виденное с иной стороны. Полная реконструкция замыслов архитекторов благодаря демонстрации дополнительных материалов."Открытие" деталей, на которые сам и не обратишь внимание. И все это с глубоко эрудированным гидом. Спасибо огромное, мы бы и ещё одну пару часов отходили!
Андрей
Ответ организатора:
И Вам огромное спасибо, Юлия! 🌷 Архитекторы создавали, а я пытаюсь понять вместе с туристами🙂 Приезжайте к нам ещё!
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
Прилетели в Петербург утром 15.09.2024 и сразу отправились на экскурсию с Андреем "Архитектура площадей". Прогулка за интересным рассказом прошла незаметно. Андрей - профессионал своего дела, человек, хорошо владеющий темой. Он
Андрей
Ответ организатора:
Светлана🌷, в следующий прилёт в город Вы знаете к кому обращаться?)😃🙂 Спасибо большое за добрые слова и не зря проведённое время именно на моей экскурсии)💐💐💐💐💐 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга»
Индивидуальная
до 5 чел.
Три площади, с которых начинается знакомство с Санкт-Петербургом
Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская: читаем историю города по фасадам и линиям главного ансамбля
11 авг в 11:00
12 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Прогулка по центру Петербурга, полная открытий: античные символы, мифы и архитектурные шедевры ждут вас на каждом шагу. Откройте тайны города
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 6700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три площади петербургских
Увлекательная экскурсия по трём главным площадям Санкт-Петербурга. Узнайте о революциях, котах Эрмитажа и многом другом в историческом центре города
Начало: СТ.М. Адмиралтейская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5970 ₽ за всё до 3 чел.
от 2000 ₽ за человека