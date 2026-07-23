17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга

Никаких шаблонов, мифов и легенд, заученных фраз. Оказывается, фасады домов могут «говорить»!
О городе на Неве лучше всего расскажут его центральные площади. Каждая отличается своей изысканной композицией и историей.

Эта экскурсия — не просто осмотр главных туристических локаций, но и возможность увидеть их
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с неожиданных ракурсов.

На прогулке от Исаакиевской до Дворцовой площади я расскажу об ансамблях центра города, архитектуре знаменитых дворцов и особняков, а также великих людях прошлого. Всё это добавит новое измерение к вашим знаниям о культуре и истории Петербурга.

5
33 отзыва
От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга
От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга
От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга

Описание экскурсии

На нашем маршруте:

  • Исаакиевская площадь с памятником Николаю I и величественным Исаакиевским собором, а также зданиями министерств и Мариинским дворцом.
  • Сенатская площадь (площадь Декабристов), где расположен Медный всадник и здания Сената и Синода, с потрясающим видом на набережные.
  • Адмиралтейская площадь и ансамбль Адмиралтейства, близлежащие исторические здания.
  • Дворцовая площадь, Александрийский столп, Главный Штаб и Зимний дворец.

Я расскажу:

  • Где Александр Блок учился кататься на велосипеде и где его допрашивала ЧК.
  • В каком особняке А. С. Пушкин читал «Бориса Годунова».
  • Где Сергей Есенин познакомился со своей женой и в каком месте поэт погиб (был убит?!).
  • Кто прятал в особняке брата свергнутого и казнённого короля Людовика XVI.
  • Где скрывались участники восстания 14 декабря.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
1
Е
Вчера была на экскурсии и до сих пор под впечатлением. Огромное спасибо Андрею!

Настоящий профессионал: очень тактичный, интеллигентный и невероятно начитанный. Он не просто пересказывал даты, а выстраивал живой рассказ.

И что
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особенно приятно - экскурсия вышла даже дольше запланированного времени. Андрей никуда не торопился, отвечал на все мои дополнительные вопросы и дал спокойно насладиться каждым объектом. Чувствуется, что человек действительно делится своей любовью к городу, а не просто выполняет рутинную работу 😃

Андрей рассказал о таких деталях, которые я бы сама ни за что не заметила. Это была не скучная лекция, а увлекательная прогулка с другом, который знает о городе всё.

Однозначно рекомендую Андрея всем, кто хочет по-настоящему понять Петербург, а не просто пробежаться по верхам.

Спасибо за этот день!

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Ольга
Экскурсия зашла на все 100%! Было увлекательно узнавать город с новой стороны. Андрей — настоящий профи, рассказывал с такой страстью и знанием дела! Профессионально разобрал архитектурные фишки известных мест, от
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стилей до деталей, которые обычно ускользают от глаз.

**Интересные insights:** Особенно запомнилось, как озеленение иногда может нарушить гармонию ансамбля — показал нюансы, где деревья «вредят»замыслу. Всё объяснил просто и живо, без занудства!

Экскурсия зашла на все 100%! Было увлекательно узнавать город с новой стороны. Андрей — настоящий профи,
Экскурсия зашла на все 100%! Было увлекательно узнавать город с новой стороны. Андрей — настоящий профи,
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Ольга! 🌷 Да, я не зануда какая-нибудь)))🙂 Приезжайте, погуляем… ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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А
Большое спасибо Андрею за прекрасную экскурсию!!! Узнали много нового и интересного, факты и истории, а также «мифы» Петербурга! Рассказывает, показывает и объясняет все четко и подробно! Вместе с тем, для более глубокого понимания Андрей показывает фотографии и изображения «того времени» на планшете! Обязательно посетим экскурсии Андрея в следующий приезд в северную столицу!
Большое спасибо Андрею за прекрасную экскурсию!!! Узнали много нового и интересного, факты и истории, а также
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Анастасия🌷, благодарю за правдивый отзыв! 🌞 Всё так и было)
Жду Вас на моих экскурсиях! 💐 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Е
Энергия, увлеченность и знания гида заставили забыть об ужасной погоде 😆 Экскурсия прошла на одном дыхании, мы и смеялись, и задумывались, и замирали от восторга. Спасибо!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Елена🌷, что пришли на экскурсию несмотря на плохую погоду! 🥶❄️🌧☔️⛈️🌂 Даже не пришли, а приехали лично!!, на такси!)🙂 Приятно
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иметь дело с профессиональными туристами, желающими узнать что-то новое о городе, несмотря на свои обширные знания.
Уважаемым туристкам из Самары кланяйтесь от меня! Они замёрзли, но держались стойко).💐💐💐 Из-за репетиции парада я не успел толком рассказать о Дворцовой площади но ведь Вы ещё приедете к нам, правда? 🤗 Благодарю за добрые слова✍️🫠 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

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Ю
Прекрасная экскурсия, открывающая много раз виденное с иной стороны. Полная реконструкция замыслов архитекторов благодаря демонстрации дополнительных материалов."Открытие" деталей, на которые сам и не обратишь внимание. И все это с глубоко эрудированным гидом. Спасибо огромное, мы бы и ещё одну пару часов отходили!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
И Вам огромное спасибо, Юлия! 🌷 Архитекторы создавали, а я пытаюсь понять вместе с туристами🙂 Приезжайте к нам ещё!
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Светлана
Прилетели в Петербург утром 15.09.2024 и сразу отправились на экскурсию с Андреем "Архитектура площадей". Прогулка за интересным рассказом прошла незаметно. Андрей - профессионал своего дела, человек, хорошо владеющий темой. Он
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обратил наше внимание и на детали и символизм памятников, и на архитектурные особенности разных зданий и стилей, на которые сам сразу и не обратишь внимание, объяснил, как было задумано строительство главных центральных площадей Петербурга. Рассказал и о здании Адмиралтейства, давно хотелось узнать об этом побольше. Очень интересно, благодарим Андрея за неспешный рассказ, нам понравилось. Однозначно рекомендуем!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Светлана🌷, в следующий прилёт в город Вы знаете к кому обращаться?)😃🙂 Спасибо большое за добрые слова и не зря проведённое время именно на моей экскурсии)💐💐💐💐💐 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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