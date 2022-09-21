Гольф, как вид спорта, доступен для людей любого возраста и разной физической подготовки. Наш инструктор встретит вас у входа, проведет обучение и расскажет о гольф-этикете, правилах и основах игры. Вы узнаете все о клюшках и особенностях техники ударов по мячу. Чувство, с которым вы совершите свой первый удар — неповторимо: смесь восторга, азарта и победы.
Сначала вас ждет обучение и первая игра: за 60 минут тренер погрузит вас в атмосферу настоящего гольфа. Дальше — прогулка по полю на гольф-каре. Не забудьте захватить с собой камеру сделать несколько фотографий на память о проведенном дне. А после активной программы на свежем воздухе вас будет ждать обед в панорамном ресторане с видом на гольф-поле.
Если захочется продлить удовольствие, посетите наш спа-комплекс с подогреваемым бассейном под открытым небом и останьтесь с ночевкой в уютном коттедже или четырехзвездочном отеле.