Экскурсия в гольф-клуб — возможность попробовать «на вкус» спорт для аристократов. Вас ждет обучение с профессиональным тренером, радость первого удара и прогулка «с ветерком» по полю на гольф-каре. Проведите день изысканно в компании леди и джентльменов.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первый удар

Гольф, как вид спорта, доступен для людей любого возраста и разной физической подготовки. Наш инструктор встретит вас у входа, проведет обучение и расскажет о гольф-этикете, правилах и основах игры. Вы узнаете все о клюшках и особенностях техники ударов по мячу. Чувство, с которым вы совершите свой первый удар — неповторимо: смесь восторга, азарта и победы.

Программа экскурсии

Сначала вас ждет обучение и первая игра: за 60 минут тренер погрузит вас в атмосферу настоящего гольфа. Дальше — прогулка по полю на гольф-каре. Не забудьте захватить с собой камеру сделать несколько фотографий на память о проведенном дне. А после активной программы на свежем воздухе вас будет ждать обед в панорамном ресторане с видом на гольф-поле.

Если захочется продлить удовольствие, посетите наш спа-комплекс с подогреваемым бассейном под открытым небом и останьтесь с ночевкой в уютном коттедже или четырехзвездочном отеле.

Организационные детали

В случае дождливой погоды, урок проведут из под навеса на Driving range

Инструктор выдает все необходимое снаряжение

На уроке желательна обувь в спортивном стиле и без каблуков

Обед в ресторане входит в стоимость экскурсии

По погодным условиям экскурсии гарантированы до конца октября

Добраться до места можно на своем автомобиле или такси, также мы предоставляем трансфер

Дополнительные расходы