Из Петербурга - в загородный гольф-клуб

Совершить свой первый удар, прогуляться на гольф-каре и отобедать на свежем воздухе

Экскурсия в гольф-клуб — возможность попробовать «на вкус» спорт для аристократов.

Вас ждет обучение с профессиональным тренером, радость первого удара и прогулка «с ветерком» по полю на гольф-каре. Проведите день изысканно в компании леди и джентльменов.
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Из Петербурга - в загородный гольф-клуб
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первый удар

Гольф, как вид спорта, доступен для людей любого возраста и разной физической подготовки. Наш инструктор встретит вас у входа, проведет обучение и расскажет о гольф-этикете, правилах и основах игры. Вы узнаете все о клюшках и особенностях техники ударов по мячу. Чувство, с которым вы совершите свой первый удар — неповторимо: смесь восторга, азарта и победы.

Программа экскурсии

Сначала вас ждет обучение и первая игра: за 60 минут тренер погрузит вас в атмосферу настоящего гольфа. Дальше — прогулка по полю на гольф-каре. Не забудьте захватить с собой камеру сделать несколько фотографий на память о проведенном дне. А после активной программы на свежем воздухе вас будет ждать обед в панорамном ресторане с видом на гольф-поле.
Если захочется продлить удовольствие, посетите наш спа-комплекс с подогреваемым бассейном под открытым небом и останьтесь с ночевкой в уютном коттедже или четырехзвездочном отеле.

Организационные детали

  • В случае дождливой погоды, урок проведут из под навеса на Driving range
  • Инструктор выдает все необходимое снаряжение
  • На уроке желательна обувь в спортивном стиле и без каблуков
  • Обед в ресторане входит в стоимость экскурсии
  • По погодным условиям экскурсии гарантированы до конца октября
  • Добраться до места можно на своем автомобиле или такси, также мы предоставляем трансфер

Дополнительные расходы

  • Посещение спа-комплекса (по желанию) — 2500 руб. /взрослый, 1250 руб. /детский
  • Трансфер для 1-3 человек из города в одну сторону (по желанию) — 4200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене гольф-отдела
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🏡Выездные

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Первый раз в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Первый раз в Санкт-Петербурге
Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург. Или вы были здесь так давно, что ничего не помните
Заберу Вас из любого места в центре города
6 500 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте по парадному Петербургу
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
3.3
3 отзыва
Прогулка на яхте по парадному Петербургу
Не упускайте возможность прогуляться по центру Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Сегодня
Завтра
23 сен
12 000 за всё до 8 чел.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Невские
Невские
5
2 отзыва
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
В Петербург приезжают прогуляться по дворцам и узнать больше о временах императоров
Гостиница «Октябрьская» (Лиговский пр. , д. 10)
1 000 за 1 человека
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите
Кирпичный переулок, 1
890 за 1 человека
Итальянский Петербург
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
Нет отзывов
Итальянский Петербург
Вы прогуляетесь по местам, в которых красота Петербурга сочетается
памятник Петру I у Михайловского замка
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
5 600 за всё до 4 чел.
Императорские загородные усадьбы
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Императорские загородные усадьбы
Предлагаю туристам совершить небольшое увлекательное путешествие в мир императорских загородных усадеб
по договоренности с туристами
12 500 за всё до 2 чел.
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гужвинская
Гужвинская
4.9
22 отзыва
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
Прогуляйтесь по Петербургу в компании профессионального фотографа
оговаривается индивидуально
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 3 800 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Петербурга
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.2
475 отзывов
Мифы и легенды Петербурга
Санкт-Петербург с первых дней после своего основания окружен тайнами и мистикой, завораживает мифами и легендами
Московский вокзал, у Центрального входа
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 900 за 1 человека
«Красный Треугольник»: Петербург с другого ракурса
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
4
2 отзыва
«Красный Треугольник»: Петербург с другого ракурса
Что вы представляете первым делом, когда слышите о Петербурге
набережная Обводного канала, 130
3 000 за всё до 4 чел.
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
1 час 45 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Театр-проект
Театр-проект
5
3 отзыва
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга
Садовая ул. , 37
17 999 за всё до 15 чел.
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
5 отзывов
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
Мы совершим прогулку по тихим и уютным улочкам Петербурга
СТ.М. Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
4 770 за всё до 3 чел.
Криминальный Петербург
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
1 отзыв
Криминальный Петербург
Петербург - культурная столица. Многие именно так представляют северную столицу
СТ.М. Сенная площадь
от 4 500 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ