Легенды псковского края: Псков - Изборск - Печоры

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 23:30 – м. Московская, 23:50 – м. Площадь Восстания.
Легенды псковского края: Псков - Изборск - Печоры
Легенды псковского края: Псков - Изборск - Печоры
Легенды псковского края: Псков - Изборск - Печоры
Легенды псковского края: Псков - Изборск - Печоры

Что вас ожидает 🤩

  • Псков
  • Псковский кремль
  • Печоры
  • Псково-Печерский монастырь
  • Изборск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Это путешествие идеально подойдет тем, кто хочет увидеть все знаковые достопримечательности Псковской земли за один день!

По дороге из Санкт-Петербурга во Псков нас ждет увлекательный рассказ экскурсовода о “Псковской вольнице”, княгине Ольге, царе Иване Грозном и славных победах Александра Невского.

По прибытию в город, мы познакомимся с главными достопримечательностями Пскова: Окольным городом и Покровской башней, Мирожским монастырем и памятником небесной покровительнице города - княгине Ольге. Гид расскажет о знаменитых купеческих палатах и псковских купеческих династиях.

Мы отправимся на экскурсию по территории Псковского кремля или Крома, увидим Довмонтов город или “Псковские Помпеи” с многочисленными фундаментами древних церквей.

Свято-Троицкий кафедральный собор, основанный княгиней Ольгой на территории Крома, называют символом Псковской земли. В соборе находится несколько святынь: мощи Николая Псковского, икону с частицей мощей Серафима Саровского и частицу ризы Пресвятой Богородицы.

Желающие смогут за дополнительную плату пообедать в центре Пскова.

Далее наш путь лежит в Печоры, где находится духовная сокровищница России и жемчужина земли Псковской. Название Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря связывают с “Богом зданными” пещерами на его территории. Благодаря уникальному микроклимату, в пещерах сохраняются мощи святых, а животворящий воздух помогает богомольцам излечиваться от недугов.

Маршрут приведет нас в знаковое для всей России место – крепость Изборск, где во времена Древней Руси находилось укрепленное поселение славян-кривичей. Во время экскурсии по крепости мы узнаем о славных подвигах Александра Невского и об особенностях средневековой фортификации.

Программа

  • Ознакомительная экскурсия по городу Псков.
  • Экскурсия по древнему Кремлю – главной достопримечательности города.
  • Экскурсия по Изборской крепости.
  • Посещение Печерского монастыря.
  • Свободное время для самостоятельного посещения пещер Успенского храма в Печерском монастыре.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Псковский Кремль
Что не входит
  • При посещении Псково-Печерского монастыря вносится пожертвование - 150 руб. Оплачивается по желанию на месте: Обед в кафе – от 450 руб. /чел. Входные билеты в крепость Изборск - 100 руб
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 06:30
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 06:30

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