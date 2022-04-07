Это путешествие идеально подойдет тем, кто хочет увидеть все знаковые достопримечательности Псковской земли за один день!

По дороге из Санкт-Петербурга во Псков нас ждет увлекательный рассказ экскурсовода о “Псковской вольнице”, княгине Ольге, царе Иване Грозном и славных победах Александра Невского.

По прибытию в город, мы познакомимся с главными достопримечательностями Пскова: Окольным городом и Покровской башней, Мирожским монастырем и памятником небесной покровительнице города - княгине Ольге. Гид расскажет о знаменитых купеческих палатах и псковских купеческих династиях.

Мы отправимся на экскурсию по территории Псковского кремля или Крома, увидим Довмонтов город или “Псковские Помпеи” с многочисленными фундаментами древних церквей.

Свято-Троицкий кафедральный собор, основанный княгиней Ольгой на территории Крома, называют символом Псковской земли. В соборе находится несколько святынь: мощи Николая Псковского, икону с частицей мощей Серафима Саровского и частицу ризы Пресвятой Богородицы.

Желающие смогут за дополнительную плату пообедать в центре Пскова.

Далее наш путь лежит в Печоры, где находится духовная сокровищница России и жемчужина земли Псковской. Название Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря связывают с “Богом зданными” пещерами на его территории. Благодаря уникальному микроклимату, в пещерах сохраняются мощи святых, а животворящий воздух помогает богомольцам излечиваться от недугов.

Маршрут приведет нас в знаковое для всей России место – крепость Изборск, где во времена Древней Руси находилось укрепленное поселение славян-кривичей. Во время экскурсии по крепости мы узнаем о славных подвигах Александра Невского и об особенностях средневековой фортификации.