142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где каждый уголок хранит свою тайну, а истории оживают с каждым шагом.Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по Санкт-Петербургу, где легенды и байки ведут диалог

с настоящим. Пройдитесь по местам, где история встречается с мифами, от Михайловского замка до Летнего Сада, и узнайте, как боролись с контрафактной продукцией в XIX веке, где покоился последний польский король и кто такой легендарный Чижик-пыжик. Эта экскурсия - не только возможность увидеть известные достопримечательности, но и шанс услышать уникальные истории, которые не найдешь в обычных путеводителях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.