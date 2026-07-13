142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где каждый уголок хранит свою тайну, а истории оживают с каждым шагом.
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по Санкт-Петербургу, где легенды и байки ведут диалог
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по Санкт-Петербургу, где легенды и байки ведут диалог
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные городские легенды
- 🏰 Посещение Михайловского замка
- 🐦 Встреча с Чижиком-пыжиком
- 📸 Возможность сопровождения фотографом
- 🎭 Истории о знаменитых личностях
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Михайловский замок
- Чижик-пыжик
- Летний Сад
- Марсово поле
- Канал Грибоедова
- Кабачок «Бродячая собака»
Описание экскурсии
- Мы вместе пройдёмся по месту, где было самое топкое болото Петербурга
- Я расскажу, в какой церкви покоился последний польский король и как боролись с контрафактной продукцией в 19 веке
- Лёгкий марш-бросок доставит нас к загадочному Михайловскому замку и единственному прижизненному памятнику Петру I
- Затем увидим легендарного Чижика-пыжика и мимо Летнего Сада и Марсова поля вернёмся на канал Грибоедова
А по пути услышите множество забавных и увлекательных баек о прошлом и настоящем города!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 10605 туристов
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного Фонтанного дома — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 316 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артём — очень оригинальный и эрудированный гид, прекрасно знающий историю и умеющий раскрывать тему достаточно глубоко и интересно. Нам особенно понравились его нестандартная подача, дружелюбие, активность и позитивный настрой. Экскурсия получилась живой, увлекательной и запоминающейся. Спасибо Артёму за прекрасные впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Я второй раз на этой экскурсии у Артура, первый раз была с дочерью несколько лет назад, а сейчас привела к нему подругу. И вновь экскурсия была проведена блестяще. Спасибо гиду за легкость общения, эрудицию и подачу материала! Мы очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная лёгкая, веселая экскурсия! Артём, большое срасибо! Получилось посмотреть на знакомые и любимые местп по-другому!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия начинается около Казанского собора. Гид очень харизматичный, рассказывает увлекательно и интересно, материал отлично структурирован, куча интересной информации, увлекательных и завораживающих историй. Гид обращает внимание на такие детали, которые не
Вам был полезен этот отзыв?
В Петербурге мы не первый раз и казалось бы многое видели, но как оказалось - многое пропустили Артëм показал нам множество интересных мест, рассказал множество историй об известных местах!
Очень познавательно и интересно. Полтора часа совершенно необременительной прогулки в компании приятного собеседника
Очень познавательно и интересно. Полтора часа совершенно необременительной прогулки в компании приятного собеседника
Вам был полезен этот отзыв?
В завершающий день пребывания в Петербурге пошли на эту экскурсию и не пожалели, а получили удовольствие от прослушенного. Легко быстро и непринужденно проходил наш маршрут. Повторили то, что узнали о Петербурге за эти дни пребывания. Но и узнали что-то новое… Памятник Петру 1, стоящий перед Михайловским замком, и созданный Бартоломео Растрелли удивил… Очень интересно)))))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Легенды и байки Петербурга»
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
1650 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Большая прогулка по Петербургу с посещением Казанского и Исаакиевского соборов (билеты включены)
Истории и легенды улиц + знаменитые храмы: взглянуть на центр Петербурга по-новому
Начало: На пл. Искусств
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 авг в 15:00
3570 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 20 чел.
Петербург - это мистика, тайны и легенды (с посещением Ротонды)
Пройти по маршруту, от которого мурашки по коже, побывать в особых местах и узнать больше о городе
Начало: Недалеко от станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1125 ₽
1500 ₽ за человека
Групповая
до 14 чел.
Петербург глазами горожан: легенды и истории
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, байки и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00, в субботу в 15:00
Сегодня в 17:00
10 авг в 11:00
1350 ₽ за человека
от 2200 ₽ за человека