142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Легенды и байки Петербурга

Услышать самые веселые и загадочные истории города и по-новому взглянуть на знаменитые здания

Артем
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Артем – ваш гид
Мы собрали в одной экскурсии все легенды, байки и небылицы о Петербурге, и самое удивительное, что многие из них — правда!
От 1620 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Невский проспект
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У этой экскурсии142 отзыва
4.9
Легенды и байки Петербурга
Легенды и байки Петербурга

Программа

  • Мы вместе пройдемся по месту, где было самое топкое болото Петербурга, я расскажу, в какой церкви покоился последний польский король и как боролись с контрафактной продукцией в XIX веке.
  • Легкий марш-бросок доставит нас к загадочному и таинственному Михайловскому замку, где мы совершим традиционный студенческий ритуал.
  • Затем вы увидите легендарного Чижика-пыжика и мимо Летнего Сада и Марсова поля вернетесь на канал Грибоедова.

А по пути услышите множество забавных и увлекательных баек о прошлом и настоящем города, в том числе посмотрите на легендарный кабачок «Бродячая собака», где, по словам очевидцев, дебоширил сам Маяковский. По желанию возможно сопровождение экскурсии фотографом.

Легенды и байки Петербурга
Легенды и байки Петербурга
Легенды и байки Петербурга
Легенды и байки Петербурга
Легенды и байки Петербурга
Легенды и байки Петербурга
Легенды и байки Петербурга
Легенды и байки Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Невский проспект.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
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142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Большое спасибо Артему за познавательную и интересную экскурсию!
25 февраля 2020
очень интересная экскурсия, узнаешь много новых и необычных историй и городе
17 февраля 2020
Супер!!!
17 февраля 2020
Замечательная экскурсия с прекрасным рассказчиком. Интересна и взрослым, и подросткам. Маршрут проложен по известным и хоженым улицам и набережным, поэтому нет нужны рассматривать каждое здание с точки зрения его архитектурной ценности и особенностей стиля, а есть возможность слушать увлекательный рассказ на фоне известных мест и наслаждаться "погружением" в историю города.
Павел
13 января 2020
Экскурсовод интересный и ироничный человек, маршрут продуман, было достаточно увлекательно не смотря на обилие народа на улицах и мощный сырой снегопад, который растворил мой эко-пакет. Время экскурсии пролетело незаметно, ничуть не жалею, что отправились на прогулку с Артёмом.
10 января 2020
Артему большое спасибо, было очень интересно и познавательно!
Хорошо продуман маршрут, легкая и нестандартная подача информации, с долей юмора и иронии. Мы в восторге, всем рекомендуем!
9 января 2020
Пожалуй, самое яркое впечатление от этой поездки в Питер - экскурсия с Артемом. Получила культурный кайф. Очень приятный и тактичный экскурсовод, готовый ответить на любые вопросы.
6 января 2020
Отличная экскурсия. Получилось так, что мы пришли на неё сразу после посещения Русского музея, поэтому думали, что будет тяжело )). Однако Артём так увлекательно и небанально рассказывал об истории Петербурга, что экскурсия прошла «на одном дыхании». С удовольствием завтра пройдёмся ещё по «знаковым местам» и обязательно порекомендуем эту экскурсию своим друзьям.
Анастасия
25 ноября 2019
Очень благодарны Артёму за интересную экскурсию, за очень легкую и артистичную подачу материала! Прекрасный гид, хочется посетить все Экскурсии Артема. Большой опыт индивидуальных экскурсий в Трипстере в разных городах мира, но такой невероятно талантливый гид, наверное, впервые. Большое спасибо! Очень рекомендуем.
26 октября 2019
Отличный гид! Спасибо - как будем в Питере ещё обязательно с его знаниями возьмём экскурсию. Спасибо ещё раз! Все понравилось.
Ещё 132 отзыва

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