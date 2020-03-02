142 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы вместе пройдемся по месту, где было самое топкое болото Петербурга, я расскажу, в какой церкви покоился последний польский король и как боролись с контрафактной продукцией в XIX веке.
Легкий марш-бросок доставит нас к загадочному и таинственному Михайловскому замку, где мы совершим традиционный студенческий ритуал.
Затем вы увидите легендарного Чижика-пыжика и мимо Летнего Сада и Марсова поля вернетесь на канал Грибоедова.
А по пути услышите множество забавных и увлекательных баек о прошлом и настоящем города, в том числе посмотрите на легендарный кабачок «Бродячая собака», где, по словам очевидцев, дебоширил сам Маяковский. По желанию возможно сопровождение экскурсии фотографом.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе метро Невский проспект.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Большое спасибо Артему за познавательную и интересную экскурсию!
Елизавета
25 февраля 2020
очень интересная экскурсия, узнаешь много новых и необычных историй и городе
Максим
17 февраля 2020
Супер!!!
Оксана
17 февраля 2020
Замечательная экскурсия с прекрасным рассказчиком. Интересна и взрослым, и подросткам. Маршрут проложен по известным и хоженым улицам и набережным, поэтому нет нужны рассматривать каждое здание с точки зрения его архитектурной ценности и особенностей стиля, а есть возможность слушать увлекательный рассказ на фоне известных мест и наслаждаться "погружением" в историю города.
Павел
13 января 2020
Экскурсовод интересный и ироничный человек, маршрут продуман, было достаточно увлекательно не смотря на обилие народа на улицах и мощный сырой снегопад, который растворил мой эко-пакет. Время экскурсии пролетело незаметно, ничуть не жалею, что отправились на прогулку с Артёмом.
Елена
10 января 2020
Артему большое спасибо, было очень интересно и познавательно!
Хорошо продуман маршрут, легкая и нестандартная подача информации, с долей юмора и иронии. Мы в восторге, всем рекомендуем!
Екатерина
9 января 2020
Пожалуй, самое яркое впечатление от этой поездки в Питер - экскурсия с Артемом. Получила культурный кайф. Очень приятный и тактичный экскурсовод, готовый ответить на любые вопросы.
Наталья
6 января 2020
Отличная экскурсия. Получилось так, что мы пришли на неё сразу после посещения Русского музея, поэтому думали, что будет тяжело )). Однако Артём так увлекательно и небанально рассказывал об истории Петербурга, что экскурсия прошла «на одном дыхании». С удовольствием завтра пройдёмся ещё по «знаковым местам» и обязательно порекомендуем эту экскурсию своим друзьям.
Анастасия
25 ноября 2019
Очень благодарны Артёму за интересную экскурсию, за очень легкую и артистичную подачу материала! Прекрасный гид, хочется посетить все Экскурсии Артема. Большой опыт индивидуальных экскурсий в Трипстере в разных городах мира, но такой невероятно талантливый гид, наверное, впервые. Большое спасибо! Очень рекомендуем.
Варвара
26 октября 2019
Отличный гид! Спасибо - как будем в Питере ещё обязательно с его знаниями возьмём экскурсию. Спасибо ещё раз! Все понравилось.
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Эта экскурсия будет особенно интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые! Это прекрасный шанс встретиться с самыми знаменитыми достопримечательностями Северной Столицы и познакомиться с историей города!
Тайны и легенды знаменитой реки — для любителей вело-прогулок
Я предлагаю фантастическое ночное путешествие вдоль окутанной легендами реки, в ходе которого вы узнаете о жестокой борьбе речных мостостроителей и перевозчиков, о том, как проходили парусные суда под неразводными мостами, о чуде дизельпанка — плавучей паровой прачечной и многое другое.
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
Анатомический Эрмитаж — один из самых крупных анатомических музеев в Европе. Приготовьтесь побывать в знаменитом рентгеновском зале, познакомиться с анатомическими срезами по Пирогову, увидеть легкие здорового человека и легкие курильщика и почерпнуть важные факты о своем организме. Я помогу вам связать Анатомический Эрмитаж с другими похожими музеями в мире и понять его роль в истории медицины.