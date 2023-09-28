Окунуться в атмосферу разных эпох и увидеть существующие и исчезнувшие здания
В контексте истории Петербурга эта магистраль имеет не менее важное значение, чем популярный Невский.
На экскурсии я покажу вам знаковые достопримечательности Лиговки, познакомлю с утраченной архитектурой. Вы узнаете криминальную историю этих мест и развенчаете ряд мифов.
сен
сен
сен
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
По историческим местам
Я провожу вас через толщу времени от допетровской эпохи до наших дней. Расскажу о двух крупных больницах, расположенных в начале проспекта, основание которых открыло новые возможности для развитие медицины. Мы детально изучим каждую. Большой концертный зал «Октябрьский», Московский вокзал, Площадь Восстания — также на нашем маршруте. Я познакомлю вас и с утраченный архитектурой проспекта (Греческой и Знаменской церквями) через наглядную фоторетроспективу.
Бегемот, слоны и криминал
Во время экскурсии я буду рассказывать вам любопытные факты из истории этих мест. Вы узнаете, что делает бегемот посреди Знаменской площади, какая улица Петербурга называется Слоновой и как слоны связаны с Лиговским проспектом. Мы вместе развенчаем ряд мифов, которые укоренились в сознании жителей и гостей города. Затронем и мрачную историю криминальной Лиговки: я расскажу, как хрупкая женщина за полгода полностью искоренила преступность в этом районе.
Организационные детали
- Экскурсия может быть интересна детям от 12 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Лиговском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.