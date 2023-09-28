Лиговка. Сквозь время

Окунуться в атмосферу разных эпох и увидеть существующие и исчезнувшие здания

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Ответы на вопросы
Многие гиды обходят стороной Лиговский проспект, на мой взгляд — незаслуженно.

В контексте истории Петербурга эта магистраль имеет не менее важное значение, чем популярный Невский.

На экскурсии я покажу вам знаковые достопримечательности Лиговки, познакомлю с утраченной архитектурой. Вы узнаете криминальную историю этих мест и развенчаете ряд мифов.
Лиговка. Сквозь время
Лиговка. Сквозь время
Лиговка. Сквозь время
Лиговка. Сквозь время
Лиговка. Сквозь время
Лиговка. Сквозь время
Лиговка. Сквозь время
Лиговка. Сквозь время
Лиговка. Сквозь время
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По историческим местам

Я провожу вас через толщу времени от допетровской эпохи до наших дней. Расскажу о двух крупных больницах, расположенных в начале проспекта, основание которых открыло новые возможности для развитие медицины. Мы детально изучим каждую. Большой концертный зал «Октябрьский», Московский вокзал, Площадь Восстания — также на нашем маршруте. Я познакомлю вас и с утраченный архитектурой проспекта (Греческой и Знаменской церквями) через наглядную фоторетроспективу.

Бегемот, слоны и криминал

Во время экскурсии я буду рассказывать вам любопытные факты из истории этих мест. Вы узнаете, что делает бегемот посреди Знаменской площади, какая улица Петербурга называется Слоновой и как слоны связаны с Лиговским проспектом. Мы вместе развенчаем ряд мифов, которые укоренились в сознании жителей и гостей города. Затронем и мрачную историю криминальной Лиговки: я расскажу, как хрупкая женщина за полгода полностью искоренила преступность в этом районе.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть интересна детям от 12 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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