Многие гиды обходят стороной Лиговский проспект, на мой взгляд — незаслуженно. В контексте истории Петербурга эта магистраль имеет не менее важное значение, чем популярный Невский. На экскурсии я покажу вам знаковые достопримечательности Лиговки, познакомлю с утраченной архитектурой. Вы узнаете криминальную историю этих мест и развенчаете ряд мифов.

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Описание

Что вас ожидает

По историческим местам

Я провожу вас через толщу времени от допетровской эпохи до наших дней. Расскажу о двух крупных больницах, расположенных в начале проспекта, основание которых открыло новые возможности для развитие медицины. Мы детально изучим каждую. Большой концертный зал «Октябрьский», Московский вокзал, Площадь Восстания — также на нашем маршруте. Я познакомлю вас и с утраченный архитектурой проспекта (Греческой и Знаменской церквями) через наглядную фоторетроспективу.

Бегемот, слоны и криминал

Во время экскурсии я буду рассказывать вам любопытные факты из истории этих мест. Вы узнаете, что делает бегемот посреди Знаменской площади, какая улица Петербурга называется Слоновой и как слоны связаны с Лиговским проспектом. Мы вместе развенчаем ряд мифов, которые укоренились в сознании жителей и гостей города. Затронем и мрачную историю криминальной Лиговки: я расскажу, как хрупкая женщина за полгода полностью искоренила преступность в этом районе.

Организационные детали