Город Пушкин известен, прежде всего, Екатерининским дворцом и уникальной Янтарной комнатой. Однако рядом располагается ещё один ценный памятник, Александровский дворец. Эти постройки интереснее рассматривать вместе — вы сравните вкусы разных монархов и архитектурные тренды времени, а также получите объёмное представление о резиденциях Царского села. Экскурсия проходит в группе до 6 человек.

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Описание

Что вас ожидает

Екатерининский дворец

⚜ Мы начнём с осмотра одной из загородных летних резиденций императорской семьи — барочного дворца в Царском селе. Я расскажу, как менялся облик постройки с её основания в 18 веке. Познакомлю с архитектурой и парадными интерьерами памятника, ставшего венцом творения Растрелли. И конечно, особое вниманием мы уделим роскошной Золотой анфиладе.

⚜ Главная знаменитость дворца — Янтарная комната. И пусть она — не та самая, которую привёз Пётр I из Пруссии, а лишь восстановленная, но кропотливый труд и искусность янтарных мастеров Царскосельской мастерской впечатляют. Оценить шедевр сможете и вы.

⚜ Знакомство с этой резиденцией мы завершим прогулкой по историческому парку, который разделен на две части — английскую пейзажную и французскую регулярную. Поговорим о разнице ландшафтно-парковых стилей, назначении некоторых парковых павильонов, досуге августейших особ, деталях быта и многом другом.

Александровский дворец

⚜ Во второй части программы вы посетите дворец, который является полной противоположностью предыдущему. Будучи любимой резиденцией Николая II, он подвергся изменениям на рубеже 19-20 вв. — и это даёт прекрасную возможность сравнить две эпохи, со всей их уникальностью и красотой.

⚜ Строгий классицизм, эклектика, необарокко — вот основные стили, с которыми вы познакомитесь, осматривая Александровский дворец. Также здесь вы представите последние дни, проведённые Николаем II с его семьёй в этой резиденции перед отправкой в Тобольск. Узнаете о предпочтениях и вкусах последних Романовых.

Организационные детали