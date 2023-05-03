Екатерининский и Александровский дворцы: сравнить архитектуру и познакомиться с историей резиденций
Эти постройки интереснее рассматривать вместе — вы сравните вкусы разных монархов и архитектурные тренды времени, а также получите объёмное представление о резиденциях Царского села. Экскурсия проходит в группе до 6 человек.
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Описание
Что вас ожидает
Екатерининский дворец
⚜ Мы начнём с осмотра одной из загородных летних резиденций императорской семьи — барочного дворца в Царском селе. Я расскажу, как менялся облик постройки с её основания в 18 веке. Познакомлю с архитектурой и парадными интерьерами памятника, ставшего венцом творения Растрелли. И конечно, особое вниманием мы уделим роскошной Золотой анфиладе.
⚜ Главная знаменитость дворца — Янтарная комната. И пусть она — не та самая, которую привёз Пётр I из Пруссии, а лишь восстановленная, но кропотливый труд и искусность янтарных мастеров Царскосельской мастерской впечатляют. Оценить шедевр сможете и вы.
⚜ Знакомство с этой резиденцией мы завершим прогулкой по историческому парку, который разделен на две части — английскую пейзажную и французскую регулярную. Поговорим о разнице ландшафтно-парковых стилей, назначении некоторых парковых павильонов, досуге августейших особ, деталях быта и многом другом.
Александровский дворец
⚜ Во второй части программы вы посетите дворец, который является полной противоположностью предыдущему. Будучи любимой резиденцией Николая II, он подвергся изменениям на рубеже 19-20 вв. — и это даёт прекрасную возможность сравнить две эпохи, со всей их уникальностью и красотой.
⚜ Строгий классицизм, эклектика, необарокко — вот основные стили, с которыми вы познакомитесь, осматривая Александровский дворец. Также здесь вы представите последние дни, проведённые Николаем II с его семьёй в этой резиденции перед отправкой в Тобольск. Узнаете о предпочтениях и вкусах последних Романовых.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворцы и парк: 1650 руб. — взрослые, 900 руб. — учащиеся от 14 лет/пенсионеры, 600 руб. — дети до 14 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.