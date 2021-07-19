Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени

Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое

4.9
10 отзывов
За два часа мы, виляя тайными дворами и маневрируя между зданиями с удивительной судьбой, прогуляемся сквозь 2 века истории Петроградской стороны.

Приготовьтесь увидеть нетуристические дворы, сфотографировать народный стрит-арт, открыть сдержанную красоту Петроградки и увидеть её главные памятники острова — существующие и уже исчезнувшие.
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени

Что вас ожидает

Места притяжения Петроградки

В нашем насыщенном маршруте — 12 проходных дворов дома трех Бенуа, дом с башнями, самый модный киноцентр и особняк Кшесинской, домик Петра, крейсер Аврора и, конечно же, пара колоритных парадных. Вам откроются истории особняков и их обитателей, привычки и обычаи простых жителей и элиты прошлых веков. Мы разберемся в типологии дворов, увидим настоящий «двор чести» и непарадные закоулки, посмотрим на странный «Аквариум» и место, где находился первый храм города. А уличное творчество на гаражах удивительным образом сделает образ Петроградки живым и завершенным.

Взглянуть на остров сквозь два столетия

Чтобы вы увидели Петроградскую сторону такой, какой она была в 17-19 веках, мы приготовили для вас ретро-фотографии и литографии: на их поиски в архивах ушли долгие месяцы. Благодаря этим находкам, мы прогуляемся по истории города на Неве от 20 века до его основания. Воссоздадим в воображении исчезнувшие памятники, вспомним о временах, когда Петроградка была заброшена, а после расцвела в эпоху северного модерна.

Кому подойдет прогулка

Увлеченным ценителям Петербурга, которые хотят открыть непарадные, но аутентичные районы города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Посещение парадных опционально и зависит от возможности это сделать в момент экскурсии
🚩 Начало и место завершения: в районе метро «Петроградская»
Время проведения: в понедельник, среду и субботу в 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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10 реальных отзывов от туристов

Е
19 июля 2021
Экскурсию провела гид Надежда. Удачно сложилось, что нас, экскурсантов, было всего двое, поэтому передвигались довольно быстро и посмотрели много. Надежда - замечательный рассказчик, слушать её очень приятно и интересно. Она именно рассказывает, эмоционально и в красках, а не тараторит заученный материал. Сама прогулка познавательна и исторической точки зрения, и с архитектрной. Мы попали в тайные уголки города, в которых самостоятельно вряд ли окажешься. Петроградская сторона обычно остаётся вне поля зрения туристов, но там действительно любопытно и нет туристических толп. В общем, идите и точно не пожалеете
М
18 мая 2021
Очень интересная экскурсия. Нас водили там, куда бы мы сами, точно не зашли. Узнала для себя много интересного. Советую.
E
14 мая 2021
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь и ветер (это единственные минусы) мы прошли по запланированному маршруту 2 часа и остались довольны. Отдельное спасибо Виктору который очень интересно нам всё показал и рассказал. Удачи ребятам в их хорошем деле.
Я
11 мая 2021
Добрый день!
Впервые воспользовались сервисом tripster.ru и остались очень довольны.
С мамой давно хотели прогуляться по Петроградской стороне.
Нашему гиду Евгению удалось создать невероятную атмосферу и рассказать о данном районе очень интересно! Маршрут продуман, ничего лишнего, время летит незаметно)
Спасибо за возможность погрузиться в нескучную историю :)
К
10 мая 2021
Интересный маршрут. Нас было четверо, включая ребенка 10 лет. Всем экскурсия понравилась. Гид Виктор рассказывал весело и не занудно. ! При случае вновь обратимся за экскурсией к этим ребятам))
А
8 мая 2021
Ходили на экскурсию с Виктором. Очень понравилось! Прекрасный гид, очень интересно рассказывал, поднял настроение!
Т
6 мая 2021
Очень рекомендую!
О
27 апр 2021
Евгению огромное Спасибо ! Увлекательно, интересно, с юмором ! Несмотря на дождливую погоду все было очень познавательно и увлекательно! Рекомендую👍
т
26 апр 2021
маршрут составлен грамотно, все века и стили вперемешку, но это и ценно, абсолютно не формальный подход, интересно.
Гид Виктор просто красавчик, отличная речь и чувство юмора, отработал 2 часа, не умолкая. Больше и не нужно, ходили много.
отличная экскурсия, будем заказывать и другие
Н
20 апр 2021
Евгений - отличный рассказчик с хорошо поставленным голосом и отливными знаниями историии Санкт Петербурга

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