Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Места притяжения Петроградки

В нашем насыщенном маршруте — 12 проходных дворов дома трех Бенуа, дом с башнями, самый модный киноцентр и особняк Кшесинской, домик Петра, крейсер Аврора и, конечно же, пара колоритных парадных. Вам откроются истории особняков и их обитателей, привычки и обычаи простых жителей и элиты прошлых веков. Мы разберемся в типологии дворов, увидим настоящий «двор чести» и непарадные закоулки, посмотрим на странный «Аквариум» и место, где находился первый храм города. А уличное творчество на гаражах удивительным образом сделает образ Петроградки живым и завершенным.

Взглянуть на остров сквозь два столетия

Чтобы вы увидели Петроградскую сторону такой, какой она была в 17-19 веках, мы приготовили для вас ретро-фотографии и литографии: на их поиски в архивах ушли долгие месяцы. Благодаря этим находкам, мы прогуляемся по истории города на Неве от 20 века до его основания. Воссоздадим в воображении исчезнувшие памятники, вспомним о временах, когда Петроградка была заброшена, а после расцвела в эпоху северного модерна.

Кому подойдет прогулка

Увлеченным ценителям Петербурга, которые хотят открыть непарадные, но аутентичные районы города.

Организационные детали