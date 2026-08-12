Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

За два часа мы, виляя тайными дворами и маневрируя между зданиями с удивительной судьбой, прогуляемся сквозь 2 века истории Петроградской стороны. Приготовьтесь увидеть нетуристические дворы, сфотографировать народный стрит-арт, открыть сдержанную красоту Петроградки и увидеть её главные памятники острова — существующие и уже исчезнувшие.

Описание экскурсии

Места притяжения Петроградки

В нашем насыщенном маршруте — 12 проходных дворов дома трёх Бенуа, дом с башнями, самый модный киноцентр, особняк Кшесинской и, конечно же, пара колоритных парадных. Вам откроются истории особняков и их обитателей, привычки и обычаи простых жителей и элиты прошлых веков. Мы разберёмся в типологии дворов, увидим настоящий «двор чести» и непарадные закоулки, посмотрим на странный «Аквариум».

Взглянуть на остров сквозь два столетия

Чтобы вы увидели Петроградскую сторону такой, какой она была в 17-19 веках, мы приготовили для вас ретро-фотографии и литографии: на их поиски в архивах ушли долгие месяцы. Благодаря этим находкам, мы прогуляемся по истории города на Неве от 20 века до его основания. Воссоздадим в воображении исчезнувшие памятники, вспомним о временах, когда Петроградка была заброшена, а после расцвела в эпоху северного модерна.

Кому подойдет прогулка

Увлеченным ценителям Петербурга, которые хотят открыть непарадные, но аутентичные районы города.

Организационные детали