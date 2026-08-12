Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

В нашем насыщенном маршруте — 12 проходных дворов дома трёх Бенуа, дом с башнями, самый модный киноцентр, особняк Кшесинской и, конечно же, пара колоритных парадных. Вам откроются истории особняков и их обитателей, привычки и обычаи простых жителей и элиты прошлых веков. Мы разберёмся в типологии дворов, увидим настоящий «двор чести» и непарадные закоулки, посмотрим на странный «Аквариум».
Взглянуть на остров сквозь два столетия
Чтобы вы увидели Петроградскую сторону такой, какой она была в 17-19 веках, мы приготовили для вас ретро-фотографии и литографии: на их поиски в архивах ушли долгие месяцы. Благодаря этим находкам, мы прогуляемся по истории города на Неве от 20 века до его основания. Воссоздадим в воображении исчезнувшие памятники, вспомним о временах, когда Петроградка была заброшена, а после расцвела в эпоху северного модерна.
Кому подойдет прогулка
Увлеченным ценителям Петербурга, которые хотят открыть непарадные, но аутентичные районы города.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Посещение парадных опционально и зависит от возможности это сделать в момент экскурсии
Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
в среду в 15:00, в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1350 ₽
Дети до 18 лет
950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 15:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 45700 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с читать дальшеуменьшить
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
127
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11
3
5
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–
Т
Татьяна
Наша экскурсия проходила с Анной. Яркая, эмоциональная, вдохновляющая. Два часа пролетели незаметно. Анна о нас заботилась, предлагала места где можно отдохнуть. Впечатления только положительные.
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Анастасия
Классная экскурсия! Несмотря на проливной дождь - всё состоялось! Гид волшебным образом дождалась, когда закончится ливень, так возможности добраться до нее вплавь не было! И да, как написано, в сопроводительном смс к экскурсии, что берите с собой зонтик - берите обязательно, это Питер! Лёгкая подача информации, неспешный ритм - несмотря на решую экскурсию, никто не устал и было очень интересно!
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Л
Лариса
Анна - отличный гид, интересный рассказчик, доброжелательный и приятный в общении человек. Прогулка прошла динамично, успели много посмотреть и узнать про Петроградскую сторону, архитектуру района, исторических личностей, связанных с этим местом. Прогулка понравилась, рекомендую
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С
Светлана
Мне посчастливилось оказаться единственным участником экскурсии, моим гидом была Анна. От момента встречи и до расставания почти через три часа это было удивительное путешествие по улицам, домам, судьбам, событиям и читать дальшеуменьшить
эпохам. Я ходила открыв рот, не выключая камеру телефона и впитывая дух Петербурга - Петрограда-Ленинграда, в который меня с энтузиазмом и огромной отдачей погружала Анна. Мы рассматривали дворы, подъезды, детали зданий, находили закономерности и параллели, Анна очень тонко расставляла акценты и ловила мое настроение, интересно и ярко отвечала на вопросы, даже если я уклонялась от темы. Спасибо за впечатляющую экскурсию!
+2
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Л
Людмила
В эту поездку остановились на Петроградской стороне, поэтому, конечно, отправились на экскурсию, чтобы узнать о ней побольше.
Нам очень понравилась прогулка с Анной, харизматичым и эрудированным историком. Она провела нас по читать дальшеуменьшить
дворам разных типов (это было захватывающе) и главным проспектам, зашли в несколько парадных. Анна рассказала об исторических эпохах в жизни Петроградки. И на протяжении всей прогулки была очень внимательна ко всей группе: где присесть, где встать в тенёк)
Благодарим очень за чудесную экскурсию!
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A
Alex
Очень неравнодушный и внимательный гид Анна. Интересно рассказывает, приятный голос. Помимо текста подготовила изображения на планшете, которые позволяют глубже погрузиться в материал. Экскурсия вместо заявленных двух часов длилась дольше (о читать дальшеуменьшить
чем Анна сразу предупредила), хотя в некоторых случаях это минус, поскольку как у меня не удалось дослушать до конца из-за наличия дальнейших планов, но если у вас есть запас времени, то это плюс. Материала у Анны явно на больших отрезок времени. В Питере я не первый раз, но впервые опробовал такой формат экскурсий, мне понравилось, очень много для меня было нового, какие-то места в принципе без информации «от местных» не получить. Однозначно рекомендую!
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