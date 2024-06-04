Криминал в Санкт-Петербурге – история в экскурсиях

Найдено 13 экскурсий в категории «Криминальные» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бандитский Петербург: по следам преступлений
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
4 800 за всё до 4 чел.
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Развратный Петербург
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
17 отзывов
Развратный Петербург
Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков
Начало: На Сенной площади
18 июня в 19:00
22 июня в 20:30
1 100 за человека
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
169 отзывов
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
12 июня в 18:00
13 июня в 15:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
Хулиганы Петроградской стороны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
132 отзыва
Хулиганы Петроградской стороны
Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор
Начало: Метро Спортивная
12 июня в 18:00
13 июня в 15:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции
Различить кровавый след боёв, убийств и политического насилия на улицах Северной столицы
Начало: На площади Декабристов
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700 за всё до 10 чел.
Лиговка. Сквозь время
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Лиговка. Сквозь время
Окунуться в атмосферу разных эпох и увидеть существующие и исчезнувшие здания
Начало: На Лиговском проспекте
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
от 1 340 за всё до 5 чел.
Страшные истории Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
350 отзывов
Страшные истории Петербурга: путешествие по местам с привидениями
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю
Начало: В центре по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 510 за всё до 4 чел.
Петербург полусумасшедших: групповая экскурсия по Коломне
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
67 отзывов
Петербург полусумасшедших: групповая экскурсия по Коломне
Исследовать неоднозначный район и узнать город через ароматы в парфюмерной лаборатории
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник и среду в 15:00, в пятницу в 18:30, в субботу в 11:00
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
950 за человека
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Посетить непарадные острова города и раскрыть их эклектичный характер на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 550 за всё до 4 чел.
Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели
Раскрыть секреты зафасадного уголка блистательного Санкт-Петербурга
Начало: метро Сенная площадь или метро Спасская
13 июня в 15:00
17 июня в 15:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Криминальный Петербург
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Криминальный Петербург
Вело-экскурсия по следам криминальных событий и персонажей города
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Неформальная обзорная экскурсия по Петербургу
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Неформальная обзорная экскурсия по Петербургу
По историческим улицам и площадям - на поиски оригинальных и аномальных мест
Начало: у Дворцовой площади
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1200900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    евгений
    4 июня 2024
    Бандитский Петербург: по следам преступлений
    Гид - разносторонне развитый, творческий мужчина, компетентный в своем деле. Экскурсия не стандартная, информация сильно отличается от официальной затертой версии, заставляет задуматься. Все отлично, рекомендую.
  • т
    татьяна
    3 июня 2024
    Хулиганы Петроградской стороны
    Очень интересная экскурсия! Александр - прекрасный рассказчик! Однозначно рекомендую.
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Криминальное прошлое Лиговского проспекта
    Замечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотно и интересно преподносит информацию, слушаешь с открытым ртом! Время пролетело незаметно. И отдельный респект за «изюминку» данной экскурсии.
    Замечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотноЗамечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотноЗамечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотноЗамечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотноЗамечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотноЗамечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотноЗамечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотноЗамечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотно
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Страшные истории Петербурга
    Дмитрий меня удивил и очаровал моих спутников - 14, 15, 21 летних детей. . хотя детям было нельзя) но они
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    (14 и 15) решили, что уже достаточно взрослые для таких историй. Отличный диалог, необычная подача исторических фактов. Глубокое погружение и собственное прочтение материала, а также некоторая причастность к освещаемым событиям, не только вызывает уважение, но и дает задуматься над многим, что происходило и происходит. Спасибо, Дмитрий! Уже порекомендовала близким!)

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Хулиганы Петроградской стороны
    Скажу сразу, это не первая наша экскурсия с Александром, идя на нее, мы с мужем точно знали, что будет мега,
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    супер интересно) Александр отлично владеет информацией, любит свой город, замечательно рассказывает, экскурсия проходит в форме живого общения и четыре часа пролетают как одна минута. Если вы хотите пообщаться с умным, интеллигентным, с отличным чувством юмора человеком и узнать о Петербурге информацию, которую вам не расскажут на обзорных экскурсиях и в путеводителях, узнать историю так сказать зафасадного Петербурга, вам сюда! Очень рекомендую!

  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Зловещие места и политические убийства Петербурга
    Отличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, но и его манере подачи материала. Однозначно рекомендую.
    Отличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, ноОтличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, но
  • В
    Владислав
    30 мая 2024
    Бандитский Петербург: по следам преступлений
    Все супер, спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и хорошее настроение.
  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Зловещие места и политические убийства Петербурга
    Рекомендую от всей души данную экскурсию. Сергей доходчиво рассказал о политических убийствах, получили много информации о которой мы не знали
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    и о которой не говорят на уроках по истории. Очень эрудированный человек, экскурсия прошла на одном дыхании, было легко общаться, в общем мы остались довольны и с новыми знаниями👍

  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Зловещие места и политические убийства Петербурга
    Потрясающая экскурсия. Сергей интересный собеседник и потрясающий рассказчик. Экскурсию рекомендую 100%. Скажу больше, мечтаю о второй экскурсии с ним. Одно пожелание, помыть автомобиль для более комфортного времяпровождения на экскурсии.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Бандитский Петербург: по следам преступлений
    Экскурсия организована отлично. Сергей великолепный замечательный просто высший пилотаж! Спасибо большое!!!! Невозможно увлекательно просто супер потрясающе в течении 4 часов!!!!! Сергей вел свое повествование!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Криминальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Бандитский Петербург: по следам преступлений
  2. Зловещие места и политические убийства Петербурга
  3. Развратный Петербург
  4. Криминальное прошлое Лиговского проспекта
  5. Хулиганы Петроградской стороны
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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