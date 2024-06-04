🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 135 отзывов Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас 4 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 73 отзыва Зловещие места и политические убийства Петербурга Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии 6500 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 17 отзывов Развратный Петербург Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков Начало: На Сенной площади 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 169 отзывов Криминальное прошлое Лиговского проспекта Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров Начало: В районе метро «Площадь Восстания» от 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 132 отзыва Хулиганы Петроградской стороны Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор Начало: Метро Спортивная от 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции Различить кровавый след боёв, убийств и политического насилия на улицах Северной столицы Начало: На площади Декабристов от 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Лиговка. Сквозь время Окунуться в атмосферу разных эпох и увидеть существующие и исчезнувшие здания Начало: На Лиговском проспекте от 1 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Индивидуальная 2 часа 350 отзывов Страшные истории Петербурга: путешествие по местам с привидениями Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю Начало: В центре по согласованию 5800 5 510 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 67 отзывов Петербург полусумасшедших: групповая экскурсия по Коломне Исследовать неоднозначный район и узнать город через ароматы в парфюмерной лаборатории Начало: В районе метро «Спасская» Расписание: в понедельник и среду в 15:00, в пятницу в 18:30, в субботу в 11:00 950 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский Посетить непарадные острова города и раскрыть их эклектичный характер на авто-пешеходной экскурсии Начало: у м. Спортивная 4 550 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели Раскрыть секреты зафасадного уголка блистательного Санкт-Петербурга Начало: метро Сенная площадь или метро Спасская от 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Криминальный Петербург Вело-экскурсия по следам криминальных событий и персонажей города Начало: В районе метро Сенная от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.