1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Развратный Петербург
Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков
Начало: На Сенной площади
18 июня в 19:00
22 июня в 20:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
12 июня в 18:00
13 июня в 15:00
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хулиганы Петроградской стороны
Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор
Начало: Метро Спортивная
12 июня в 18:00
13 июня в 15:00
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции
Различить кровавый след боёв, убийств и политического насилия на улицах Северной столицы
Начало: На площади Декабристов
Завтра в 09:00
9 июня в 15:00
от 6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лиговка. Сквозь время
Окунуться в атмосферу разных эпох и увидеть существующие и исчезнувшие здания
Начало: На Лиговском проспекте
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
от 1 340₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Страшные истории Петербурга: путешествие по местам с привидениями
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю
Начало: В центре по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 510₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Петербург полусумасшедших: групповая экскурсия по Коломне
Исследовать неоднозначный район и узнать город через ароматы в парфюмерной лаборатории
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник и среду в 15:00, в пятницу в 18:30, в субботу в 11:00
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Посетить непарадные острова города и раскрыть их эклектичный характер на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели
Раскрыть секреты зафасадного уголка блистательного Санкт-Петербурга
Начало: метро Сенная площадь или метро Спасская
13 июня в 15:00
17 июня в 15:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Криминальный Петербург
Вело-экскурсия по следам криминальных событий и персонажей города
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Неформальная обзорная экскурсия по Петербургу
По историческим улицам и площадям - на поиски оригинальных и аномальных мест
Начало: у Дворцовой площади
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1200900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- еевгений4 июня 2024Гид - разносторонне развитый, творческий мужчина, компетентный в своем деле. Экскурсия не стандартная, информация сильно отличается от официальной затертой версии, заставляет задуматься. Все отлично, рекомендую.
- ттатьяна3 июня 2024Очень интересная экскурсия! Александр - прекрасный рассказчик! Однозначно рекомендую.
- ААлина3 июня 2024Замечательная и нетривиальная экскурсия! Любопытные и интересные истории о криминальной жизни Лиговского проспекта. Александру огромная благодарность-грамотно и интересно преподносит информацию, слушаешь с открытым ртом! Время пролетело незаметно. И отдельный респект за «изюминку» данной экскурсии.
- ЕЕлена2 июня 2024Дмитрий меня удивил и очаровал моих спутников - 14, 15, 21 летних детей. . хотя детям было нельзя) но они
- ННаталья2 июня 2024Скажу сразу, это не первая наша экскурсия с Александром, идя на нее, мы с мужем точно знали, что будет мега,
- ИИгорь31 мая 2024Отличная экскурсия, очень познавательная и увлекательная. Прошла на одном дыхании благодаря не только познаниям Сергея, но и его манере подачи материала. Однозначно рекомендую.
- ВВладислав30 мая 2024Все супер, спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и хорошее настроение.
- ККсения30 мая 2024Рекомендую от всей души данную экскурсию. Сергей доходчиво рассказал о политических убийствах, получили много информации о которой мы не знали
- ГГалина28 мая 2024Потрясающая экскурсия. Сергей интересный собеседник и потрясающий рассказчик. Экскурсию рекомендую 100%. Скажу больше, мечтаю о второй экскурсии с ним. Одно пожелание, помыть автомобиль для более комфортного времяпровождения на экскурсии.
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсия организована отлично. Сергей великолепный замечательный просто высший пилотаж! Спасибо большое!!!! Невозможно увлекательно просто супер потрясающе в течении 4 часов!!!!! Сергей вел свое повествование!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Криминальные»
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