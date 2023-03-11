С Петроградской стороны начинался наш город — конечно, здесь есть традиционные маршруты и программы. Но мне бы хотелось познакомить вас с кварталами, где не водят экскурсий и вообще редко встретишь путешественников. Искателей аутентичного Петербурга порадует очарование переулков и длинных проходных дворов. Я также буду рад показать чудесные архитектурные образцы разных веков. А в рассказах о барышнях, хулиганах, обывателях и Великих князьях Петроградка обретёт динамику и глубину.

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Описание

Что вас ожидает

Переплетения эпох в районе, где время будто остановилось

Самой тихой, нехоженой, нетуристической частью Петроградской стороны мы прогуляемся до знаменитой Троицкой площади. Попутно посетим бывшую Татарскую слободу, где жили строители Петропавловской крепости. Вы узнаете, как создавался и развивался район, услышите об интересных личностях, связанных с ним, рассмотрите замечательные сооружения. Так, мы совершим путешествие из эпохи в эпоху, пересекая имперские, советские годы, современность, и попробуем увидеть преемственность в этих глобальных исторических вехах.

В районе Мокруши мы поговорим о великолепном памятнике классицизма, Князь-Владимирском соборе. Возле стоящего напротив Дворца спорта «Юбилейный», прекрасного образца советского модернизма, я расскажу, чем примечателен стиль, которым так часто напрасно пренебрегают. На Съезжинской улице вы увидите дом, описанный Достоевским. Здесь жили Кустодиев, Иван Павлов, Менделеев, Блок. Отдельное внимание уделим антуражным проходным дворам и местам, где выясняли отношения хулиганские банды Петроградской стороны и Васильевского острова.

Истории собирателя городского фольклора

Как всегда, на моих экскурсиях вы услышите любопытные факты, выдумки, мифы и легенды. Среди прочего, вас ждут:

литературные анекдоты из жизни Шостаковича и великого русского сценариста Александра Володина;

рассказ о Екатерине Душистой, персонаже романа «Ангелова кукла» главного художника БДТ Эдуарда Кочергина — где она жила и чем занималась;

легенда знаменитого лабиринта Петроградки;

интересный факт об авторе известной песни известного советского к/ф;

ужасы и трагедия Сытного рынка.

А в конце устроим небольшой интерактив о зодчих Петербурга — кто есть кто, что они строили и почему там стоит один стул.

☕ На прогулке можно будет заглянуть в одно приятное заведение — за чаем, кофе или чем-то покрепче.

Организационные детали

Нужен только искренний интерес и открытое сердце!