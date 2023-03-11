Самой тихой, нехоженой, нетуристической частью Петроградской стороны мы прогуляемся до знаменитой Троицкой площади. Попутно посетим бывшую Татарскую слободу, где жили строители Петропавловской крепости. Вы узнаете, как создавался и развивался район, услышите об интересных личностях, связанных с ним, рассмотрите замечательные сооружения. Так, мы совершим путешествие из эпохи в эпоху, пересекая имперские, советские годы, современность, и попробуем увидеть преемственность в этих глобальных исторических вехах.
В районе Мокруши мы поговорим о великолепном памятнике классицизма, Князь-Владимирском соборе. Возле стоящего напротив Дворца спорта «Юбилейный», прекрасного образца советского модернизма, я расскажу, чем примечателен стиль, которым так часто напрасно пренебрегают. На Съезжинской улице вы увидите дом, описанный Достоевским. Здесь жили Кустодиев, Иван Павлов, Менделеев, Блок. Отдельное внимание уделим антуражным проходным дворам и местам, где выясняли отношения хулиганские банды Петроградской стороны и Васильевского острова.
Как всегда, на моих экскурсиях вы услышите любопытные факты, выдумки, мифы и легенды. Среди прочего, вас ждут:
А в конце устроим небольшой интерактив о зодчих Петербурга — кто есть кто, что они строили и почему там стоит один стул.
☕ На прогулке можно будет заглянуть в одно приятное заведение — за чаем, кофе или чем-то покрепче.
Нужен только искренний интерес и открытое сердце!