Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху

Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу

5
4 отзыва
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С Петроградской стороны начинался наш город — конечно, здесь есть традиционные маршруты и программы.

Но мне бы хотелось познакомить вас с кварталами, где не водят экскурсий и вообще редко встретишь путешественников. Искателей аутентичного Петербурга порадует очарование переулков и длинных проходных дворов. Я также буду рад показать чудесные архитектурные образцы разных веков.

А в рассказах о барышнях, хулиганах, обывателях и Великих князьях Петроградка обретёт динамику и глубину.
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
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Описание

Что вас ожидает

Переплетения эпох в районе, где время будто остановилось

Самой тихой, нехоженой, нетуристической частью Петроградской стороны мы прогуляемся до знаменитой Троицкой площади. Попутно посетим бывшую Татарскую слободу, где жили строители Петропавловской крепости. Вы узнаете, как создавался и развивался район, услышите об интересных личностях, связанных с ним, рассмотрите замечательные сооружения. Так, мы совершим путешествие из эпохи в эпоху, пересекая имперские, советские годы, современность, и попробуем увидеть преемственность в этих глобальных исторических вехах.

В районе Мокруши мы поговорим о великолепном памятнике классицизма, Князь-Владимирском соборе. Возле стоящего напротив Дворца спорта «Юбилейный», прекрасного образца советского модернизма, я расскажу, чем примечателен стиль, которым так часто напрасно пренебрегают. На Съезжинской улице вы увидите дом, описанный Достоевским. Здесь жили Кустодиев, Иван Павлов, Менделеев, Блок. Отдельное внимание уделим антуражным проходным дворам и местам, где выясняли отношения хулиганские банды Петроградской стороны и Васильевского острова.

Истории собирателя городского фольклора

Как всегда, на моих экскурсиях вы услышите любопытные факты, выдумки, мифы и легенды. Среди прочего, вас ждут:

  • литературные анекдоты из жизни Шостаковича и великого русского сценариста Александра Володина;
  • рассказ о Екатерине Душистой, персонаже романа «Ангелова кукла» главного художника БДТ Эдуарда Кочергина — где она жила и чем занималась;
  • легенда знаменитого лабиринта Петроградки;
  • интересный факт об авторе известной песни известного советского к/ф;
  • ужасы и трагедия Сытного рынка.

А в конце устроим небольшой интерактив о зодчих Петербурга — кто есть кто, что они строили и почему там стоит один стул.

☕ На прогулке можно будет заглянуть в одно приятное заведение — за чаем, кофе или чем-то покрепче.

Организационные детали

Нужен только искренний интерес и открытое сердце!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
м
11 мар 2023
Это была удивительная экскурсия, Дмитрий прекрасный рассказчик. Петербург удивительный город с богатой историей и множеством интересный мест, которые без гида мы не замечаем. А на этой экскурсии нам часть из них показали и еще удивительно интересно рассказали. Уезжали в Москву очарованные городом. Всем рекомендуем.
В
27 фев 2023
Хотели в праздничные дни погулять не в центре, выбрали Петроградке, но и там было довольно шумно. Благо, что нас было всего четверо и Дмитрий старался, чтобы мы все слышали его рассказ. Получили удовольствие от прогулки, от живейшего рассказа гида, от желания ответить на наши вопросы.
М
17 фев 2023
Потрясающая экскурсия! Дмитрий - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Несмотря на то, сколько раз ты до этого был в Петербурге - всегда останется что-то, чего ты не заметил, не понял. Что же? Я практически ничего не знала про Петроградку:) Точнее все, что знала - слишком очевидные вещи (вернее здания) в самом начале и в самом конце этой замечательной прогулки, как выяснилось:) Ну а учитывая, что все это родные для Дмитрия места, места где жили и живут его друзья - выходит очень познавательно и лично, несмотря на исторические сноски (да и вообще история Петроградской стороны - это не совсем то, что было на уроках Истории в школе, как только город "перебрался" на противоположный берег Невы), легенды и разного рода байки.
Так что, не успев толком дойти квартиры, я уже начала писать своим коллегам и друзьям, рекомендуя эту экскурсию, но, что-то мне подсказывает, что у такого гида и другие экскурсии ничем не хуже!
О
6 фев 2023
Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Приехали из Москвы, но в прошлом жили и учились в Питере. Не думали, что откроем что то новое для себя! Дмитрий оказался увлекательным рассказчиком и открывателем нового для нас Петербурга! В следующие посещения Птера будем брать другие экскурсии и наслаждаться историей знакомых улиц и отдельных домов! Рекомендуем!

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