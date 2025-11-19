Индивидуальная экскурсия по временной выставке полотен А. Куинджи в корпусе Бенуа Русского музея - “Иллюзия света”. На выставке представлено почти 2 сотни работ одного из самых необычных русских пейзажистов, живопись которого завораживает и заставляет замирать. Мы не только насладимся этими чудесными работами мастера-колориста, но и узнаем ряд интересных и малоизвестных фактов о художнике и его полотнах.

Описание экскурсии

Индивидуальная экскурсия по временной выставке полотен А. Куинджи в корпусе Бенуа Русского музея - “Иллюзия света”. На выставке представлено почти 2 сотни работ одного из самых необычных русских пейзажистов, живопись которого завораживает и заставляет замирать. Мы не только насладимся этими чудесными работами мастера-колориста, но и узнаем ряд интересных и малоизвестных фактов о художнике и его полотнах. О чём поговорим?

- Как мальчик из бедной мариупольской семьи стал известным художником; - В чём же магия полотен Куинджи, что делает их особенными; - Какой видели "Лунную ночь на Днепре" современники художника и почему не состоялась её покупка Третьяковым, не смотря на сильное желание мецената; - Правда ли, что Айвазовский был учителем Куинджи: чему и как именно он обучил начинающего художника; - Рассмотрим причины вхождения Куинджи в круг передвижников и причины выхода из этого художественного объединения; - Что послужило поводом для 20-летнего “молчания” Архипа Куинджи? И о многом другом!:.

Информация* Начало экскурсии у Русского музея. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты. Входные билеты не входят в стоимость экскурсии и приобретаются самостоятельно. Важная информация: Данная экскурсия подходит не только гостям города, но и его жителям. Будем рады видеть всех, кто интересуется творчеством Архипа Ивановича Куинджи.

