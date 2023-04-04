Майский вояж в Петербурге

5
3 отзыва
Программа по дням
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Приглашаем в короткую весеннюю программу, которая включает основные достопримечательности Петербурга и пригороды: Петергоф, Царское Село и Эрмитаж.

Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными мостами, старинными площадями и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Майский вояж в Петербурге
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая

Что вас ожидает:

Шедевры великих мастеров
Шедевры великих мастеров
Посетим музеи с мировым именем и большой музейной экспозицией
Гибкая программа
Гибкая программа
Помимо основной программы, вы можете выбрать увлекательную экскурсию на вечер
Весенняя сказка
Весенняя сказка
Встретим весну в самом красивом городе нашей страны с невероятной атмосферой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пешеходная экскурсия по городу, Эрмитаж

Самостоятельный заезд.

Начало экскурсионной программы в 11:00.

Размещение в гостинице после 14:00.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, узор перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови) — уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Посещение Эрмитажа — сокровищницу мирового искусства, где Вы познакомитесь с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

  • За дополнительную оплату: посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.

Прибытие. Пешеходная экскурсия по городу, ЭрмитажПрибытие. Пешеходная экскурсия по городу, ЭрмитажПрибытие. Пешеходная экскурсия по городу, ЭрмитажПрибытие. Пешеходная экскурсия по городу, Эрмитаж
2 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

  • За дополнительную оплату: ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».

Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

У Вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе.

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село
3 день

Загородная экскурсия в Петергоф. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Петергоф. ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф. ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф. ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместное размещениеДополнительное местоОдноместное размещениеДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.

2-мест.

+ доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

12 04012 04014 7703 1853 6405 460

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

1254012 54015 7903 7054 1606 240

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт Двор

Завтрак шведский стол

14 78013 18021 2806 5006 5008 710

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс Нева

Завтрак шведский стол

18 27013 87028 41010 14010 14012 350

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

13 91013 01018 7205 2005 5907 800

Достоевский 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

14 830-19 5105 6206 555-

Достоевский 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

15 13013 85020 3306 0356 8659 465

Скидка на ребенка до 16 лет — 1 000 руб.

Цена тура без проживания, без питания — 8 925 руб.

Варианты проживания

Кирочная

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

«Москва» 4

2 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4

«Санкт-Петербург» 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4

«Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.

«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал (аэропорт) — гостиница или гостиница — ж/д вокзал (аэропорт)
  • Экскурсии за дополнительную плату:ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами»посещение исторического театра-макета «Петровская акватория».
  • Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами»
  • Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория»
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
4 апр 2023
Все организовано хорошо. Все вовремя в назначенное месте. Спасибо
М
26 мар 2023
Здравствуйте. Поездкой и ее организацией в целом остались довольны. Есть одно замечание, прошу принять к сведению и улучшить сервис. Экскурсия в Кронштадт была организована в маленьком автобусе, сидели на заднем ряду, в окна не посмотреть, а при поездке экскурсовод рассказывала про достопримечательности, которые попадались нам по пути. Считаю, что нужно либо не сажать туда туристов, либо поменять транспорт.
Т
20 мар 2023
Отличная организация тура. Экскурсии интересные, все места, которые посетили с экскурсоводом, впечатляют. Особенно захватывает дух конечно в Эрмитаже и Петергофе. Гиды замечательные. Не успевала из-за самолета на экскурсию в первый день, перенесли и организовали посещение.

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