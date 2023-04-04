1 день

Прибытие. Пешеходная экскурсия по городу, Эрмитаж

Самостоятельный заезд.

Начало экскурсионной программы в 11:00.

Размещение в гостинице после 14:00.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, узор перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови) — уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Посещение Эрмитажа — сокровищницу мирового искусства, где Вы познакомитесь с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.