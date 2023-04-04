Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными мостами, старинными площадями и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
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мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Пешеходная экскурсия по городу, Эрмитаж
Самостоятельный заезд.
Начало экскурсионной программы в 11:00.
Размещение в гостинице после 14:00.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, узор перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови) — уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Посещение Эрмитажа — сокровищницу мирового искусства, где Вы познакомитесь с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
- За дополнительную оплату: посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
- За дополнительную оплату: ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
У Вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе.
Загородная экскурсия в Петергоф. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное размещение
|Дополнительное место
|Одноместное размещение
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
2-мест.
+ доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|12 040
|12 040
|14 770
|3 185
|3 640
|5 460
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|12540
|12 540
|15 790
|3 705
|4 160
|6 240
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт Двор
Завтрак шведский стол
|14 780
|13 180
|21 280
|6 500
|6 500
|8 710
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс Нева
Завтрак шведский стол
|18 270
|13 870
|28 410
|10 140
|10 140
|12 350
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|13 910
|13 010
|18 720
|5 200
|5 590
|7 800
Достоевский 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
|14 830
|-
|19 510
|5 620
|6 555
|-
Достоевский 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|15 130
|13 850
|20 330
|6 035
|6 865
|9 465
Скидка на ребенка до 16 лет — 1 000 руб.
Цена тура без проживания, без питания — 8 925 руб.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
«Москва» 4
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
«Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
«Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал (аэропорт) — гостиница или гостиница — ж/д вокзал (аэропорт)
- Экскурсии за дополнительную плату:ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами»посещение исторического театра-макета «Петровская акватория».
- Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами»
- Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория»
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.