Вы никогда не задумывались, почему лошадь испокон веков служит людям, как подружились лошади и люди? Конная экскурсии в Кавголовском лесопарке даст вам ответы на эти и многие другие вопросы. Наша экскурсия проходит по живописным тропинкам в районе Кавголовского озера.
Вас и ваших детей ждет верховая прогулка и знакомство с этими умными, сильными и грациозными животными.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Конная экскурсии в живописном лесопарке Ребенок в городских парках обращает внимание на лошадок, хочет их погладить, покормить и сфотографировать? Мы вас очень понимаем! Наши дети тоже просили об этом и нам захотелось предложить им настоящее знакомство и общение с этими умными, сильными и грациозными животными. Мы придумали следующий маршрут:
- Выезжаем всей семьей загород;
- На природе, в естественной для лошадей среде, знакомимся со своим новым товарищем;
- Разбираемся, как оседлана лошадь, чтобы и ей, и нам было удобно;
- Разбираемся, как подавать ей команды, чтобы она все понимала;
- Как подружились лошади и люди;
- Существовали ли на самом деле кентавры;
- Куда исчезли (и исчезли ли) дикие мустанги;
- Как лошади выручали людей в непростых переделках;
• Какие народные сказки, загадки и поверья связаны с лошадьми. Продолжение знакомства с лошадьми После верховой прогулки начинается самое интересное. Вы можете:
- покормить лошадок яблочками и морковкой, которые привезете с собой для своих новых друзей;
- сфотографироваться;
- Просим ее покатать нас и отправляемся на прогулку верхом. Маршрут экскурсии проходит по живописным тропинкам в районе Кавголовского озера. У каждого экскурсанта есть наушники, чтобы во время прогулки хорошо слышать рассказ гида. Вы узнаете:.
- сходить с Анной на экскурсию по конюшне. Эти мероприятия не входят во время экскурсии. Вы можете наслаждаться общением с животными, сколько захотите. Рядом с конюшней есть зона отдыха и небольшое кафе, где можно обменяться впечатлениями о поездке. Важная информация:.
Для безопасности прогулки группу сопровождает инструктор. Инструктор ведет одну из лошадей под уздцы, другие лошади, обученные ходить «в смене», следуют за ней. Если вы захотите взять нескольких инструкторов, мы можем это организовать.
Проведение экскурсии возможно в любой день с 10:00 до 17:00 включительно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Аренда лошадей
- Инструктаж
- Сопровождение инструктора
- Аренда аудиооборудования
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Изумрудное озеро
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии возможно в любой день с 10:00 до 17:00 включительно.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для безопасности прогулки группу сопровождает инструктор. Инструктор ведет одну из лошадей под уздцы
- Другие лошади
- Обученные ходить «в смене»
- Следуют за ней. Если вы захотите взять нескольких инструкторов
- Мы можем это организовать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
