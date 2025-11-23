Конная экскурсии в живописном лесопарке Ребенок в городских парках обращает внимание на лошадок, хочет их погладить, покормить и сфотографировать? Мы вас очень понимаем! Наши дети тоже просили об этом и нам захотелось предложить им настоящее знакомство и общение с этими умными, сильными и грациозными животными. Мы придумали следующий маршрут:

Выезжаем всей семьей загород;

На природе, в естественной для лошадей среде, знакомимся со своим новым товарищем;

Разбираемся, как оседлана лошадь, чтобы и ей, и нам было удобно;

Разбираемся, как подавать ей команды, чтобы она все понимала;

Как подружились лошади и люди;

Существовали ли на самом деле кентавры;

Куда исчезли (и исчезли ли) дикие мустанги;

Как лошади выручали людей в непростых переделках;

• Какие народные сказки, загадки и поверья связаны с лошадьми. Продолжение знакомства с лошадьми После верховой прогулки начинается самое интересное. Вы можете:

покормить лошадок яблочками и морковкой, которые привезете с собой для своих новых друзей;

сфотографироваться;

Просим ее покатать нас и отправляемся на прогулку верхом. Маршрут экскурсии проходит по живописным тропинкам в районе Кавголовского озера. У каждого экскурсанта есть наушники, чтобы во время прогулки хорошо слышать рассказ гида. Вы узнаете:.

сходить с Анной на экскурсию по конюшне. Эти мероприятия не входят во время экскурсии. Вы можете наслаждаться общением с животными, сколько захотите. Рядом с конюшней есть зона отдыха и небольшое кафе, где можно обменяться впечатлениями о поездке. Важная информация:.

Для безопасности прогулки группу сопровождает инструктор. Инструктор ведет одну из лошадей под уздцы, другие лошади, обученные ходить «в смене», следуют за ней. Если вы захотите взять нескольких инструкторов, мы можем это организовать.