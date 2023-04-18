Многоликий Петербург

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Классический тур в Санкт-Петербург на 4 дня идеально подойдет для знакомства с городом.

В программе тура мы увидим: музей Фаберже в Шуваловском дворце, Нижний парк Петергофа, Екатерининский дворец и парк в Царском селе, Кронштадт и Морской собор.
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Шедевры Фаберже
Шедевры Фаберже
Увидим настоящие чудеса ювелирного искусства, которые скрываются за фасадами Шуваловского дворца
Насыщенный отдых
Насыщенный отдых
За 4 дня увидим все основные локации Петербурга, а также получим большой выбор дополнительных экскурсий
История военно-морского флота России
История военно-морского флота России
Полюбуемся видами Каботажной гавани и покатаемся на панорамных качелях

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельное размещение.

За доп. плату возможен индивидуальный трансфер.

  • 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
  • 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам или на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», “Кравт Невский Спа”).
  • 13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

  • Дополнительно: 15:30 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

Стоимость 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс.

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей ФабержеПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей ФабержеПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей ФабержеПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей Фаберже
2 день

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Посещение Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

  • Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.

Стоимость — 1300 руб. /взр., 1000 руб. /реб., 1300 руб. /студ., 1300 руб. /пенс.

16:00-18:00 Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.

Стоимость — 1200 руб. /взр., 1000 руб. /шк., 1000 руб. /студ., 1000 руб. /пенс.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»
3 день

Экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители — белки.

  • Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., 950 пенс.

15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».

Экскурсия «По старой Петергофской дороге»Экскурсия «По старой Петергофской дороге»Экскурсия «По старой Петергофской дороге»Экскурсия «По старой Петергофской дороге»
4 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами, встреча с гидом в холле гостиницы.

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

  • Дополнительно: морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

Во время прогулки Вы увидите южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, Павел I, а также познакомитесь с их историей.

Стоимость — 850 руб. /взр.,700 руб. /шк., пенс.

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.

Завершение программы.

  • Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!.

Стоимость — 800 руб. /взр., студ., пенс.; 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 2 200 руб.

Автобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в Кронштадт

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург). Континентальный завтрак.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ОдноместныйОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтандартный
29.04.2314650208002200015250163001510024100
06.05-20.05.2314200200502110014800157001465023050
27.05-03.0616600248502560017050194501705030550
10.06.2317200260502680017650202001780032050
17.06.2316600248502560017050194501705030550
24.06.2317000256502640017450199501755031550
01.07-22.07.2314200200502230015400163001540024100
29.07.2314650208002320015850169001540025300
05.08-26.08.2313900193002035014350151001420021850
02.09.-16.09.2312850173501810013300139001330019300
23.09.2312550167501750013000136501390018800

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
МансардаКомфорт
29.04.231480020800158501480022900
06.05.231390018850148001405020800
13.05.231405019250150001415021150
20.05-27.05.231435020050154001435021850
03.06.231630022600172001555024550
10.06.231690023650178001615025600
17.06.231630022600172001555024550
24.06.231670023300176001595025250
01.07.231565021750166001515023650
08.07-22.07.231435020050154001435021850
29.07.231435019900153501445021950
05.08-16.09.291345018100143501375020050
23.09.231310017250140501355019150

Атриум 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
29.04.23154001480022000
06.05.23149501435021100
13.05-20.05.23143501375020050
27.05-03.06.23176501645026350
10.06.23182501705027700
17.06.23176501645026350
24.06.23180501685027250
01.07.23159501515023150
08.07-22.07.23151001450021550
29.07.23157001495022450
05.08-26.08.23149501435021100
02.09-23.09.23142001360019600

Достоевский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСупериор
29.04.231570021700166001540023650
06.05.23-20.05.231510020800161501495022600
27.05.231795026350217001825032050
03.06.231885028300226001885033850
10.06.231960029650236501960035650
17.06.231885028300226001885033850
24.06.231935029200233001935035050
01.07.23- 22.07.231510020800161501495022600
29.07.231550021400164501525023300
05.08.23- 23.09.231510020800161501495022600

Москва 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
29.04.23158501540022900181001690027250
06.05.23154001495021850173501630026050
13.05-20.05.23146501450020650164501570024100
27.05-03.06179501660027100208001855032800
10.06.23187001720028450217001930034450
17.06.23179501660027100208001855032800
24.06.23184501700028000214001905033900
01.07.23162501550023600185001705028300
08.07-22.07.23154001495021850173501630026050
29.07.23157001525022550178501670026850
05.08-26.08.23154001495021850173501630026050
02.09-23.09.23146501450020650164501570024100

Апарт-отель "Йес Марата" 3* (Санкт-Петербург). Континентальный завтрак.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
29.04.23188501735028150
06.05.23182501675026800
13.05-20.05.23173501615025150
27.05-03.06.23182501675026800
10.06.23188501735028150
17.06.23182501675026800
24.06.23186501715027700
01.07.23182501675026800
08.07.23176501635025700
15.07-22.07.23173501615025150
29.07.23178501655025950
05.08-12.08.23173501615025150
19.08.23163501545023150
26.08-23.09.23158501510022150

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
29.04.23244003760024400
06.05-03.06.23233503580023350
10.06.23244003760024400
24.06.23240503700024050
01.07-22.07.23233503580023350
29.07.23240503697524050
05.08-19.08.23233503572523350
26.08.23219503285021950
02.09-23.09.23191502710019150

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Варианты проживания

Москва 4

3 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Кравт Невский СПА 4

3 ночи

Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная.

Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.

При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.

Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.

В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

Апарт-отель «Йес Марата» 3

3 ночи

Апарт-отель YE’S Marata расположен в самом сердце Санкт-Петербурга. Путь до Невского проспекта займет не более 15 минут пешком. В непосредственной близости находится Московский вокзал. Дорога до аэропорта Пулково займет 20 минут.

В апарт-отеле работает круглосуточная стойка ресепшн. Гости могут воспользоваться широким спектром услуг: от уборки апартамента до аренды оборудования. В распоряжении гостей услуги ресторана и lobby-bar, торговая галерея, фитнес-центр и подземный паркинг.

Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

3 ночи

Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Атриум 3

3 ночи

Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3

Арт Деко Невский 4

3 ночи

Отель "Art Deco Nevsky" находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.
  • Индивидуальный трансфер, дневной тариф — 1 900 руб. аэропорт — отель, 1 900 руб. — вокзал — отель за машину
  • Дополнительные экскурсии:морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. /взр., 700 руб. /шк., пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс.,1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1 400 руб. /чел., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 2 200 руб. /чел. экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., пенс. автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 300 руб. /студ., пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., пенс.
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. /взр., 700 руб. /шк., пенс.
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс.,1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1 400 руб. /чел., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 2 200 руб. /чел.
  • Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., пенс.
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., пенс.
  • Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 300 руб. /студ., пенс.
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., пенс
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет — 1200 руб.

Скидка детям 14-16 лет — 300 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения) — 500 руб.

Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 апр 2023
Наш мини отпуск удался! Всё понравилось и гостиница и экскурсии. Автобусы хорошие, чистые, гида хорошо слышно.
У нас было два гида, Ольга и Елена. Отвечают на все вопросы, весьма компитентны в своей работе.
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
А
9 янв 2023
Поездка прошла прекрасно, тур с 2 по 5 января 2023. Гостиница Фонтанка, часть отеля Азимут. Тур был Петербург Лайт. Отличная организация, прекрасные экскурсии, отель тоже очень понравился, в центре, близко от метро. Экскурсии почти ежедневные, отличный гид Галина. Посмотрели всё, куда не могли попасть самостоятельно в прошлом году. Спасибо, получили прекрасные впечатления.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Экскурсионный тур: Санкт-Петербург, Петергоф, Кронштадт и программа на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур: Санкт-Петербург, Петергоф, Кронштадт и программа на выбор
Погулять по парку Петергофа, увидеть «точку отсчёта» Петербурга и побывать в Карелии или Выборге
Санкт-Петербург, встреча в холле отеля «Русь» по а...
7 июля
21 июля
11 авг
18 авг
11 390 за человека
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Россия, Санкт-Петербург
22 авг
29 авг
5 сен
12 сен
от 33 450 за человека
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Санкт-Петербург
12 мая
от 8 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ