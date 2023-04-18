В программе тура мы увидим: музей Фаберже в Шуваловском дворце, Нижний парк Петергофа, Екатерининский дворец и парк в Царском селе, Кронштадт и Морской собор.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельное размещение.
За доп. плату возможен индивидуальный трансфер.
- 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
- 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам или на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», “Кравт Невский Спа”).
- 13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
- Дополнительно: 15:30 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
Стоимость 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Посещение Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.
Стоимость — 1300 руб. /взр., 1000 руб. /реб., 1300 руб. /студ., 1300 руб. /пенс.
16:00-18:00 Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.
Стоимость — 1200 руб. /взр., 1000 руб. /шк., 1000 руб. /студ., 1000 руб. /пенс.
Экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители — белки.
- Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., 950 пенс.
15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».
Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами, встреча с гидом в холле гостиницы.
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
- Дополнительно: морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
Во время прогулки Вы увидите южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, Павел I, а также познакомитесь с их историей.
Стоимость — 850 руб. /взр.,700 руб. /шк., пенс.
Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.
Завершение программы.
- Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!.
Стоимость — 800 руб. /взр., студ., пенс.; 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 2 200 руб.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург). Континентальный завтрак.
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|29.04.23
|14650
|20800
|22000
|15250
|16300
|15100
|24100
|06.05-20.05.23
|14200
|20050
|21100
|14800
|15700
|14650
|23050
|27.05-03.06
|16600
|24850
|25600
|17050
|19450
|17050
|30550
|10.06.23
|17200
|26050
|26800
|17650
|20200
|17800
|32050
|17.06.23
|16600
|24850
|25600
|17050
|19450
|17050
|30550
|24.06.23
|17000
|25650
|26400
|17450
|19950
|17550
|31550
|01.07-22.07.23
|14200
|20050
|22300
|15400
|16300
|15400
|24100
|29.07.23
|14650
|20800
|23200
|15850
|16900
|15400
|25300
|05.08-26.08.23
|13900
|19300
|20350
|14350
|15100
|14200
|21850
|02.09.-16.09.23
|12850
|17350
|18100
|13300
|13900
|13300
|19300
|23.09.23
|12550
|16750
|17500
|13000
|13650
|13900
|18800
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|29.04.23
|14800
|20800
|15850
|14800
|22900
|06.05.23
|13900
|18850
|14800
|14050
|20800
|13.05.23
|14050
|19250
|15000
|14150
|21150
|20.05-27.05.23
|14350
|20050
|15400
|14350
|21850
|03.06.23
|16300
|22600
|17200
|15550
|24550
|10.06.23
|16900
|23650
|17800
|16150
|25600
|17.06.23
|16300
|22600
|17200
|15550
|24550
|24.06.23
|16700
|23300
|17600
|15950
|25250
|01.07.23
|15650
|21750
|16600
|15150
|23650
|08.07-22.07.23
|14350
|20050
|15400
|14350
|21850
|29.07.23
|14350
|19900
|15350
|14450
|21950
|05.08-16.09.29
|13450
|18100
|14350
|13750
|20050
|23.09.23
|13100
|17250
|14050
|13550
|19150
Атриум 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|29.04.23
|15400
|14800
|22000
|06.05.23
|14950
|14350
|21100
|13.05-20.05.23
|14350
|13750
|20050
|27.05-03.06.23
|17650
|16450
|26350
|10.06.23
|18250
|17050
|27700
|17.06.23
|17650
|16450
|26350
|24.06.23
|18050
|16850
|27250
|01.07.23
|15950
|15150
|23150
|08.07-22.07.23
|15100
|14500
|21550
|29.07.23
|15700
|14950
|22450
|05.08-26.08.23
|14950
|14350
|21100
|02.09-23.09.23
|14200
|13600
|19600
Достоевский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|29.04.23
|15700
|21700
|16600
|15400
|23650
|06.05.23-20.05.23
|15100
|20800
|16150
|14950
|22600
|27.05.23
|17950
|26350
|21700
|18250
|32050
|03.06.23
|18850
|28300
|22600
|18850
|33850
|10.06.23
|19600
|29650
|23650
|19600
|35650
|17.06.23
|18850
|28300
|22600
|18850
|33850
|24.06.23
|19350
|29200
|23300
|19350
|35050
|01.07.23- 22.07.23
|15100
|20800
|16150
|14950
|22600
|29.07.23
|15500
|21400
|16450
|15250
|23300
|05.08.23- 23.09.23
|15100
|20800
|16150
|14950
|22600
Москва 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|29.04.23
|15850
|15400
|22900
|18100
|16900
|27250
|06.05.23
|15400
|14950
|21850
|17350
|16300
|26050
|13.05-20.05.23
|14650
|14500
|20650
|16450
|15700
|24100
|27.05-03.06
|17950
|16600
|27100
|20800
|18550
|32800
|10.06.23
|18700
|17200
|28450
|21700
|19300
|34450
|17.06.23
|17950
|16600
|27100
|20800
|18550
|32800
|24.06.23
|18450
|17000
|28000
|21400
|19050
|33900
|01.07.23
|16250
|15500
|23600
|18500
|17050
|28300
|08.07-22.07.23
|15400
|14950
|21850
|17350
|16300
|26050
|29.07.23
|15700
|15250
|22550
|17850
|16700
|26850
|05.08-26.08.23
|15400
|14950
|21850
|17350
|16300
|26050
|02.09-23.09.23
|14650
|14500
|20650
|16450
|15700
|24100
Апарт-отель "Йес Марата" 3* (Санкт-Петербург). Континентальный завтрак.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|29.04.23
|18850
|17350
|28150
|06.05.23
|18250
|16750
|26800
|13.05-20.05.23
|17350
|16150
|25150
|27.05-03.06.23
|18250
|16750
|26800
|10.06.23
|18850
|17350
|28150
|17.06.23
|18250
|16750
|26800
|24.06.23
|18650
|17150
|27700
|01.07.23
|18250
|16750
|26800
|08.07.23
|17650
|16350
|25700
|15.07-22.07.23
|17350
|16150
|25150
|29.07.23
|17850
|16550
|25950
|05.08-12.08.23
|17350
|16150
|25150
|19.08.23
|16350
|15450
|23150
|26.08-23.09.23
|15850
|15100
|22150
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|29.04.23
|24400
|37600
|24400
|06.05-03.06.23
|23350
|35800
|23350
|10.06.23
|24400
|37600
|24400
|24.06.23
|24050
|37000
|24050
|01.07-22.07.23
|23350
|35800
|23350
|29.07.23
|24050
|36975
|24050
|05.08-19.08.23
|23350
|35725
|23350
|26.08.23
|21950
|32850
|21950
|02.09-23.09.23
|19150
|27100
|19150
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Варианты проживания
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Кравт Невский СПА 4
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
Апарт-отель «Йес Марата» 3
Апарт-отель YE’S Marata расположен в самом сердце Санкт-Петербурга. Путь до Невского проспекта займет не более 15 минут пешком. В непосредственной близости находится Московский вокзал. Дорога до аэропорта Пулково займет 20 минут.
В апарт-отеле работает круглосуточная стойка ресепшн. Гости могут воспользоваться широким спектром услуг: от уборки апартамента до аренды оборудования. В распоряжении гостей услуги ресторана и lobby-bar, торговая галерея, фитнес-центр и подземный паркинг.
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Арт Деко Невский 4
Отель "Art Deco Nevsky" находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.
- Индивидуальный трансфер, дневной тариф — 1 900 руб. аэропорт — отель, 1 900 руб. — вокзал — отель за машину
- Дополнительные экскурсии:морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. /взр., 700 руб. /шк., пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс.,1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1 400 руб. /чел., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 2 200 руб. /чел. экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., пенс. автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 300 руб. /студ., пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., пенс.
- Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. /взр., 700 руб. /шк., пенс.
- Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс.,1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1 400 руб. /чел., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 2 200 руб. /чел.
- Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., пенс.
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., пенс.
- Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 300 руб. /студ., пенс.
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., пенс
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет — 1200 руб.
Скидка детям 14-16 лет — 300 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения) — 500 руб.
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
У нас было два гида, Ольга и Елена. Отвечают на все вопросы, весьма компитентны в своей работе.