4 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами, встреча с гидом в холле гостиницы.

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

Дополнительно: морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

Во время прогулки Вы увидите южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, Павел I, а также познакомитесь с их историей.

Стоимость — 850 руб. /взр.,700 руб. /шк., пенс.

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.

Завершение программы.

Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!.

Стоимость — 800 руб. /взр., студ., пенс.; 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 2 200 руб.