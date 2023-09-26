Незабываемые дни на берегах Невы

Групповой тур в Санкт-Петербурге
4.7
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы – классическая программа, включающая основные достопримечательности Петербурга и пригороды: Петергоф, Царское Село и Кронштадт.

Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными набережными и мостами, старинными площадями и соборами. Тур подходит для первого знакомства с городом и включает в себя один свободный день, который можно провести как вам захочется или отправиться в однодневную экскурсию в Карелию, Гатчину или на о. Валаам.
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Ближайшие даты:
1
мая
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Царское село
Царское село
Полюбуетесь старинным парком, познакомитесь с блистательной резиденцией и откроете тайны Янтарной комнаты
Сердце Кронштадта
Сердце Кронштадта
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости и посетите самый большой Морской собор России
Блистательный Петергоф
Блистательный Петергоф
Вы познакомитесь с блистательной резиденцией Романовых и посетите крупнейший фонтанный парк в мире
Билет в Эрмитаж
Билет в Эрмитаж
Посетите крупнейший музей страны, который хранит в себе всю историю мировой культуры
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Познакомитесь с ювелирными шедеврами музея и пройдете по фантастическим залам Шуваловского дворца
Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, фасады роскошных дворцов, изгибы рек и каналов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Гости, проживающие в отелях «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость
2 день

Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

09:30-10:30 Отъезд от гостиниц.

Время встречи уточнять накануне.

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.).

16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Окончание у ст. м. «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу

Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату
3 день

Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:30-11:00 Отъезд от гостиниц.

Время встречи уточнять накануне.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400
студ., 400 пенс.).

23:30-02:30 Дополнительно:

Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).

Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату
4 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор

Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом (2600 взр., 2200 шк., 2400 ст., пенс.).

Дополнительно:

05:30 (07:30)-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам. Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих.

Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. д. 10, ст. м. пл. Восстания) (цены уточнять).

Дополнительно:

06:30-23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала. Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.

Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. д. 10, ст. м. пл. Восстания) (цены уточнять).

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
5 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже
6 день

Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

За дополнительную плату(только летом):

Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. платуЭкскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. платуЭкскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. платуЭкскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. плату
7 день

Завершение программы. Экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00, выезд на экскурсию с вещами или сдача вещей в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

10:30-11:00 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно:

15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)

18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».

Завершение программы. Экскурсия в КронштадтЗавершение программы. Экскурсия в КронштадтЗавершение программы. Экскурсия в КронштадтЗавершение программы. Экскурсия в Кронштадт

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания: 11900 руб. (7-дневный тур)

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4*, завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Улучшенный

24.04.24

19400

25400

20900

21200

26900

01.05.24

24600

34200

27000

25100

37900

08.05.24

23000

30800

26000

24500

35900

15.05-22.05

26600

38300

27500

25400

40400

29.05.24

28200

40300

29700

27000

44000

05.06-26.06

29000

41300

30800

27800

45800

03.07-24.07

25400

35900

26900

25100

38900

31.07-21.08

24800

32900

26900

25100

38300

28.08-18.09

23300

30800

25100

23900

34400

25.09-02.10

20900

26900

23000

22400

30800

Россия 3*, завтрак "шведский стол

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместнй

Стандарт

Комфорт

Бизнес

Бизнес с конд.

24.04.24

23000

34100

26600

24500

41150

24200

22400

32450

25100

23000

33500

01.05.24

22400

32900

25400

23300

38900

23000

21800

29300

24800

22700

29900

08.05.24

22400

32900

28000

24900

43900

25200

23200

33700

26600

23900

34900

15.05-22.05

22400

32900

25400

23300

38900

23000

21800

29300

24800

22700

29900

29.05.24

24300

36700

27900

25000

43900

25100

23100

33800

26900

24100

34800

05.06.24

40700

69500

49850

42050

87800

44750

38450

61550

47300

40100

65900

12.06-03.07

28100

44300

32900

28400

53900

29300

25700

42800

31100

26900

44600

10.07.24

27650

43400

32300

27950

52650

28800

25400

41650

30500

26500

43400

17.07-21.08

25400

38900

29300

25700

46400

26300

23900

35900

27500

24500

37400

28.08.24

23900

35900

27350

24500

42650

24650

22850

32600

26150

23600

33650

04.09-25.09

22400

32900

25400

23300

38900

23000

21800

29300

24800

22700

29900

02.10.24

21500

31100

24650

22850

37400

22550

21350

29150

23750

22100

29750

Космос Прибалтийская 4*, завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный

Стандартный

Супериор.

24.04.24

26300

24800

23000

23900

34550

30050

27500

25400

26300

42050

01.05.24

29000

26900

25100

26000

39800

32600

29600

27500

28400

47300

08.05.24

28500

26600

24700

25700

38800

32100

29200

27200

28100

46300

15.05-29.05

27500

26000

23900

25100

36800

31100

28400

26600

27500

44300

05.06.24

34400

30650

28550

29750

50600

38000

33050

31250

32150

58100

12.06-19.06

32000

29000

26900

28100

45800

35600

31400

29600

30500

53300

26.06.24

31550

28700

26650

27800

44900

35150

31150

29300

30200

52400

03.07- 21.08

29300

27200

25400

26300

40400

32900

29900

27800

28700

47900

28.08.24

28200

26200

24400

25300

38200

31800

28900

26800

27700

45700

04.09- 02.10

26000

24200

22400

23300

33800

29600

26900

24800

25700

41300

Москва 4*, завтрак “шведский стол”

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

24.04.24

27100

26400

40100

30400

28600

46400

01.05.24

29000

27800

44000

32600

30200

50900

08.05.24

28500

27500

42800

32200

30000

50200

15.05.24-22.05.24

27500

26900

40400

31400

29600

48800

29.05.24

31500

29500

48400

37000

33200

59800

05.06.24-19.06.24

33500

30800

52400

39800

35000

65300

26.06.24

32750

30300

51000

38600

34200

62900

03.07.24-21.08.24

29000

27800

44000

32600

30200

50900

28.08.24

28500

27500

42800

32200

30000

50200

04.09.24-25.09.24

27500

26900

40400

31400

29600

48800

02.10.24

23300

23600

32300

26000

25400

37400

Ривер Палас Отель 4*, завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)

Одноместный

Стандартный с видом на Город

Стандартный с видом на Неву

24.04-08.05

36500

33200

32000

53300

38300

34400

33200

56900

15.05.24

39500

35450

34000

62550

43050

37650

36450

69400

22.05-29.05

40100

35900

34400

64400

44000

38300

37100

71900

05.06.24

77700

60900

59400

134400

81400

63300

62100

141900

12.06-03.07

40100

35900

34400

64400

44000

38300

37100

71900

10.07.24

40850

36150

34900

62650

43000

37550

36350

66900

17.07-21.08

41000

36200

35000

62300

42800

37400

36200

65900

28.08.24

38700

34700

33500

57800

40500

35900

34700

61400

04.09-25.09

34100

31700

30500

48800

35900

32900

31700

52400

02.10.24

29600

28700

27500

43400

33500

31400

29900

50900

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*, завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Мансарда

Стандарт

Улучшенный

24.04.24

21500

26900

21500

26900

25100

23900

34400

01.05.24

25100

36000

25100

36000

27100

25200

39700

08.05.24

24500

34400

24500

34400

26300

24800

38300

15.05-22.05

25400

36800

25400

36800

27500

25400

40400

29.05.24

28000

40200

28000

40200

29900

27000

44000

05.06-26.06

29300

41900

29300

41900

31100

27800

45800

03.07-24.07

25400

36800

25400

36800

27500

25400

40400

31.07-18.09

23600

32900

23600

32900

25400

24200

36800

25.09-02.10

21500

27800

21500

27800

23600

23000

31400

Достоевский 4*, завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

24.04.24

23300

32900

25400

24500

34400

01.05-22.05

23300

32900

30800

29600

45800

29.05.24

32750

47600

36350

32750

55100

05.06-03.07

36500

53300

41900

35900

64400

10.07.24

30250

43800

32650

30650

48900

17.07-25.09

29000

41900

30800

29600

45800

02.10.24

23300

32900

25400

24500

34400

Атриум 3*, завтрак "шведский стол". 7 минут пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

24.04.24

24400

23500

34800

01.05.24

28400

26900

42800

08.05.24

28150

26700

42300

15.05-22.05

26900

25700

39800

29.05.24

30200

28250

46100

12.06-19.06

33500

30800

52400

26.06.24

32650

30150

50800

03.07-21.08

28400

26900

42800

28.08.24

27900

26500

41800

04.09-25.09

26900

25700

39800

02.10.24

22400

21800

30800

24.04.24

24400

23500

34800

Русь 4*, завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Классик (стандарт)

Джуниор Сюит

24.04.24

25100

29300

27500

26000

37400

01.05-15.05

31400

38900

35600

32900

54800

22.05.24

35800

43500

39600

36300

62200

29.05-03.07

38000

45800

41600

38000

65900

10.07.24

35800

43500

39600

36300

62200

17.07-11.09

31400

38900

35600

32900

54800

18.09.24

29300

35700

32900

30600

49000

25.09-02.10

25100

29300

27500

26000

37400

Порт Комфорт Лиговский 29 4*, завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт (быв. Смарт Плюс)

Супериор

24.04.24

26900

27100

38400

26600

39500

31600

62900

01.05.24

30500

30500

43400

29600

45500

35600

74900

08.05.24

29800

30000

42200

29000

44800

35100

73700

15.05.24

29400

29700

41500

28600

44400

34800

73000

22.05.24

31900

31000

46450

31150

46250

36100

76700

29.05-19.06

34400

32300

51400

33700

48100

37400

80400

26.06.24

34050

32300

50650

33300

48100

37400

80400

03.07-21.08

32100

32300

46700

31200

48100

37400

80400

28.08.24

31600

31500

45700

30700

46900

36500

77900

04.09-25.09

30500

29600

43400

29600

44000

34400

71900

02.10.24

28400

29600

39800

27800

44000

34400

71900

Cronwell Inn Стремянная 4*, завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

24.04.24

27600

43300

29100

28500

46300

01.05-15.05

29600

47300

31100

29900

50300

22.05.24

31400

50800

32900

31000

53800

29.05-03.07

35000

57800

36500

33200

60800

10.07-14.08

31100

50300

32600

30800

53300

21.08.24

28850

45800

30350

29300

48800

28.08-25.09

28400

44900

29900

29000

47900

02.10.24

26600

41300

28100

27800

44300

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Студия

24.04.24

27900

42750

29100

44850

30050

28450

47250

01.05-15.05.24

28400

44000

29600

46100

30800

28700

48500

22.05.24

29100

45350

30400

47750

31600

29250

50100

29.05.24

32900

52750

34750

56600

36050

32300

59000

05.06.24

34100

55350

36150

59000

37850

33500

62600

12.06-03.07.24

32600

52100

34400

56000

35600

32000

58100

10.07.24

32300

51500

34050

55250

35150

31700

57250

17.07-14.08.24

30800

48500

32300

51500

32900

30200

53000

21.08.24

30150

47250

31650

50250

32350

29850

51850

28.08-25.09.24

26900

41000

28400

44000

29600

28100

46100

02.10.24

26800

40750

28000

42850

28900

27450

44500

Невский берег (93) 3*, завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Стандартный

24.04.24

29150

41300

01.05-29.05

30500

44000

05.06.24

42650

68300

12.06-24.07

38000

59000

31.07.24

33750

50750

07.08-21.08

32900

49100

28.08.24

31200

45600

04.09-02.10

27800

38600

Невский берег (122) 3*, завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

24.04.24

29150

41300

34250

31250

51800

01.05.24

30500

44000

35900

32900

55100

08.05-29.05

30500

44000

35900

32900

55100

05.06.24

42650

68300

48200

41750

79550

12.06-24.07

38000

59000

43400

38000

70100

31.07.24

33750

50750

39400

35250

62100

07.08-21.08

32900

49100

38600

34700

60500

28.08.24

31200

45600

36600

33000

56500

04.09-02.10

27800

38600

32600

29600

48500

Ибис 3*, завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Стандартный

24.04-15.05

29600

43100

22.05-19.06

34100

52400

26.06.24

33300

50600

03.07-21.08

31700

47000

28.08.24

31000

45800

04.09-18.09

29600

43400

25.09.24

28300

40800

02.10.24

25700

35600

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Комфорт

24.04.24

29900

28300

27500

42900

01.05-15.05.24

31700

29900

29000

45800

22.05.24

36300

32900

32200

55200

29.05.24

38600

34400

33800

59900

05.06.24

39800

35400

34600

62300

12.06.24

38600

34400

33800

59900

19.06.24

39500

35150

34400

61700

26.06.24

39200

34900

34200

61100

03.07.24

37500

33700

33000

57300

10.07-14.08.24

35300

32300

31400

52100

21.08.24

33700

31000

30200

49600

28.08-25.09.24

30500

28400

27800

44600

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

Люкс (быв. Полулюкс)

Премиум

24.04-01.05

33500

47300

37400

62300

41000

58400

38900

08.05.24

34250

48800

38350

65050

42350

60550

40000

15.05.24

38000

56300

43100

78800

49100

71300

45500

22.05-14.08

38000

56300

43100

78800

49100

71300

45500

21.08.24

36700

53800

41400

73800

46600

67500

43600

28.08-02.10

34100

48800

38000

63800

41600

59900

39800

Багратион 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Стандартный

24.04.24

33950

50300

01.05.24

36500

56300

08.05.24

35800

54300

15.05-22.05.24

34400

50300

29.05.24

37100

55850

05.06.24

48550

78900

12.06-24.07.24

39800

61400

31.07.24

37050

57150

07.08-21.08.24

36500

56300

28.08.24

35800

54300

04.09-25.09.24

34400

50300

02.10.24

31400

44300

Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2150 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 650 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 7 дней 300 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 7 дней 300 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 7 дней 700 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель «Yard Residence» 4

6 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4

Отель «Art Deco Nevsky» 4

6 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4

Отель «Достоевский» 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель «Москва» 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Cosmos Pribaltiyskaya Hotel

6 ночей

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Cosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya Hotel

Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3

6 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3

Гостиница «Октябрьская» 4

6 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4

Отель «Best Western Plus Centre» 4

6 ночей

Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.

Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

6 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

Отель «River Palace Hotel» 4

6 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. В числе удобств отеля River Palace терраса.

Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4

Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Отель Багратион

6 ночей

Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.

Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.

Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.

В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.

Отель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель Багратион

Россия 3

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Невский берег 3

6 ночей

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

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Кронвелл Инн 4

6 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным экоотелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в то же время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4

Атриум 3

6 ночей

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

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Порт Комфорт Лиговский 29 4

6 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

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Русь 4

6 ночей

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
26 сен 2023
В сентябре с 6 по 12 числа мы провели время в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Величественный город, теплая, солнечная погода - все это оставило приятные впечатления.
Т
24 сен 2023
Это был мой первый опыт путешествия с туристическим агентством и я осталась очень довольна. Обязательно обращусь к вам и в следующий раз!
С
24 июля 2023
Отличный тур на 7 дней, для первого знакомства с городом то что надо, программа насыщенная и интересная, хорошие гиды, всё супер!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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