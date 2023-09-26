Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными набережными и мостами, старинными площадями и соборами. Тур подходит для первого знакомства с городом и включает в себя один свободный день, который можно провести как вам захочется или отправиться в однодневную экскурсию в Карелию, Гатчину или на о. Валаам.
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Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
Гости, проживающие в отелях «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
09:30-10:30 Отъезд от гостиниц.
Время встречи уточнять накануне.
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.).
16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).
Окончание у ст. м. «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу
Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:30-11:00 Отъезд от гостиниц.
Время встречи уточнять накануне.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400
студ., 400 пенс.).
23:30-02:30 Дополнительно:
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно:
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом (2600 взр., 2200 шк., 2400 ст., пенс.).
Дополнительно:
05:30 (07:30)-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам. Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих.
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. д. 10, ст. м. пл. Восстания) (цены уточнять).
Дополнительно:
06:30-23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала. Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. д. 10, ст. м. пл. Восстания) (цены уточнять).
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
За дополнительную плату(только летом):
Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завершение программы. Экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00, выезд на экскурсию с вещами или сдача вещей в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
10:30-11:00 Отъезд от гостиниц. Время встречи уточнять накануне.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно:
15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)
18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания: 11900 руб. (7-дневный тур)
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Арт Нуво Палас 4*, завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Улучшенный
24.04.24
19400
25400
20900
21200
26900
01.05.24
24600
34200
27000
25100
37900
08.05.24
23000
30800
26000
24500
35900
15.05-22.05
26600
38300
27500
25400
40400
29.05.24
28200
40300
29700
27000
44000
05.06-26.06
29000
41300
30800
27800
45800
03.07-24.07
25400
35900
26900
25100
38900
31.07-21.08
24800
32900
26900
25100
38300
28.08-18.09
23300
30800
25100
23900
34400
25.09-02.10
20900
26900
23000
22400
30800
Россия 3*, завтрак "шведский стол
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместнй
Стандарт
Комфорт
Бизнес
Бизнес с конд.
24.04.24
23000
34100
26600
24500
41150
24200
22400
32450
25100
23000
33500
01.05.24
22400
32900
25400
23300
38900
23000
21800
29300
24800
22700
29900
08.05.24
22400
32900
28000
24900
43900
25200
23200
33700
26600
23900
34900
15.05-22.05
22400
32900
25400
23300
38900
23000
21800
29300
24800
22700
29900
29.05.24
24300
36700
27900
25000
43900
25100
23100
33800
26900
24100
34800
05.06.24
40700
69500
49850
42050
87800
44750
38450
61550
47300
40100
65900
12.06-03.07
28100
44300
32900
28400
53900
29300
25700
42800
31100
26900
44600
10.07.24
27650
43400
32300
27950
52650
28800
25400
41650
30500
26500
43400
17.07-21.08
25400
38900
29300
25700
46400
26300
23900
35900
27500
24500
37400
28.08.24
23900
35900
27350
24500
42650
24650
22850
32600
26150
23600
33650
04.09-25.09
22400
32900
25400
23300
38900
23000
21800
29300
24800
22700
29900
02.10.24
21500
31100
24650
22850
37400
22550
21350
29150
23750
22100
29750
Космос Прибалтийская 4*, завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
Одноместный
Стандартный
Супериор.
24.04.24
26300
24800
23000
23900
34550
30050
27500
25400
26300
42050
01.05.24
29000
26900
25100
26000
39800
32600
29600
27500
28400
47300
08.05.24
28500
26600
24700
25700
38800
32100
29200
27200
28100
46300
15.05-29.05
27500
26000
23900
25100
36800
31100
28400
26600
27500
44300
05.06.24
34400
30650
28550
29750
50600
38000
33050
31250
32150
58100
12.06-19.06
32000
29000
26900
28100
45800
35600
31400
29600
30500
53300
26.06.24
31550
28700
26650
27800
44900
35150
31150
29300
30200
52400
03.07- 21.08
29300
27200
25400
26300
40400
32900
29900
27800
28700
47900
28.08.24
28200
26200
24400
25300
38200
31800
28900
26800
27700
45700
04.09- 02.10
26000
24200
22400
23300
33800
29600
26900
24800
25700
41300
Москва 4*, завтрак “шведский стол”
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
24.04.24
27100
26400
40100
30400
28600
46400
01.05.24
29000
27800
44000
32600
30200
50900
08.05.24
28500
27500
42800
32200
30000
50200
15.05.24-22.05.24
27500
26900
40400
31400
29600
48800
29.05.24
31500
29500
48400
37000
33200
59800
05.06.24-19.06.24
33500
30800
52400
39800
35000
65300
26.06.24
32750
30300
51000
38600
34200
62900
03.07.24-21.08.24
29000
27800
44000
32600
30200
50900
28.08.24
28500
27500
42800
32200
30000
50200
04.09.24-25.09.24
27500
26900
40400
31400
29600
48800
02.10.24
23300
23600
32300
26000
25400
37400
Ривер Палас Отель 4*, завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
Одноместный
Стандартный с видом на Город
Стандартный с видом на Неву
24.04-08.05
36500
33200
32000
53300
38300
34400
33200
56900
15.05.24
39500
35450
34000
62550
43050
37650
36450
69400
22.05-29.05
40100
35900
34400
64400
44000
38300
37100
71900
05.06.24
77700
60900
59400
134400
81400
63300
62100
141900
12.06-03.07
40100
35900
34400
64400
44000
38300
37100
71900
10.07.24
40850
36150
34900
62650
43000
37550
36350
66900
17.07-21.08
41000
36200
35000
62300
42800
37400
36200
65900
28.08.24
38700
34700
33500
57800
40500
35900
34700
61400
04.09-25.09
34100
31700
30500
48800
35900
32900
31700
52400
02.10.24
29600
28700
27500
43400
33500
31400
29900
50900
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*, завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Мансарда
Стандарт
Улучшенный
24.04.24
21500
26900
21500
26900
25100
23900
34400
01.05.24
25100
36000
25100
36000
27100
25200
39700
08.05.24
24500
34400
24500
34400
26300
24800
38300
15.05-22.05
25400
36800
25400
36800
27500
25400
40400
29.05.24
28000
40200
28000
40200
29900
27000
44000
05.06-26.06
29300
41900
29300
41900
31100
27800
45800
03.07-24.07
25400
36800
25400
36800
27500
25400
40400
31.07-18.09
23600
32900
23600
32900
25400
24200
36800
25.09-02.10
21500
27800
21500
27800
23600
23000
31400
Достоевский 4*, завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Супериор
24.04.24
23300
32900
25400
24500
34400
01.05-22.05
23300
32900
30800
29600
45800
29.05.24
32750
47600
36350
32750
55100
05.06-03.07
36500
53300
41900
35900
64400
10.07.24
30250
43800
32650
30650
48900
17.07-25.09
29000
41900
30800
29600
45800
02.10.24
23300
32900
25400
24500
34400
Атриум 3*, завтрак "шведский стол". 7 минут пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
24.04.24
24400
23500
34800
01.05.24
28400
26900
42800
08.05.24
28150
26700
42300
15.05-22.05
26900
25700
39800
29.05.24
30200
28250
46100
12.06-19.06
33500
30800
52400
26.06.24
32650
30150
50800
03.07-21.08
28400
26900
42800
28.08.24
27900
26500
41800
04.09-25.09
26900
25700
39800
02.10.24
22400
21800
30800
24.04.24
24400
23500
34800
Русь 4*, завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Классик (стандарт)
Джуниор Сюит
24.04.24
25100
29300
27500
26000
37400
01.05-15.05
31400
38900
35600
32900
54800
22.05.24
35800
43500
39600
36300
62200
29.05-03.07
38000
45800
41600
38000
65900
10.07.24
35800
43500
39600
36300
62200
17.07-11.09
31400
38900
35600
32900
54800
18.09.24
29300
35700
32900
30600
49000
25.09-02.10
25100
29300
27500
26000
37400
Порт Комфорт Лиговский 29 4*, завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт (быв. Смарт Плюс)
Супериор
24.04.24
26900
27100
38400
26600
39500
31600
62900
01.05.24
30500
30500
43400
29600
45500
35600
74900
08.05.24
29800
30000
42200
29000
44800
35100
73700
15.05.24
29400
29700
41500
28600
44400
34800
73000
22.05.24
31900
31000
46450
31150
46250
36100
76700
29.05-19.06
34400
32300
51400
33700
48100
37400
80400
26.06.24
34050
32300
50650
33300
48100
37400
80400
03.07-21.08
32100
32300
46700
31200
48100
37400
80400
28.08.24
31600
31500
45700
30700
46900
36500
77900
04.09-25.09
30500
29600
43400
29600
44000
34400
71900
02.10.24
28400
29600
39800
27800
44000
34400
71900
Cronwell Inn Стремянная 4*, завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
24.04.24
27600
43300
29100
28500
46300
01.05-15.05
29600
47300
31100
29900
50300
22.05.24
31400
50800
32900
31000
53800
29.05-03.07
35000
57800
36500
33200
60800
10.07-14.08
31100
50300
32600
30800
53300
21.08.24
28850
45800
30350
29300
48800
28.08-25.09
28400
44900
29900
29000
47900
02.10.24
26600
41300
28100
27800
44300
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Студия
24.04.24
27900
42750
29100
44850
30050
28450
47250
01.05-15.05.24
28400
44000
29600
46100
30800
28700
48500
22.05.24
29100
45350
30400
47750
31600
29250
50100
29.05.24
32900
52750
34750
56600
36050
32300
59000
05.06.24
34100
55350
36150
59000
37850
33500
62600
12.06-03.07.24
32600
52100
34400
56000
35600
32000
58100
10.07.24
32300
51500
34050
55250
35150
31700
57250
17.07-14.08.24
30800
48500
32300
51500
32900
30200
53000
21.08.24
30150
47250
31650
50250
32350
29850
51850
28.08-25.09.24
26900
41000
28400
44000
29600
28100
46100
02.10.24
26800
40750
28000
42850
28900
27450
44500
Невский берег (93) 3*, завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Стандартный
24.04.24
29150
41300
01.05-29.05
30500
44000
05.06.24
42650
68300
12.06-24.07
38000
59000
31.07.24
33750
50750
07.08-21.08
32900
49100
28.08.24
31200
45600
04.09-02.10
27800
38600
Невский берег (122) 3*, завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
24.04.24
29150
41300
34250
31250
51800
01.05.24
30500
44000
35900
32900
55100
08.05-29.05
30500
44000
35900
32900
55100
05.06.24
42650
68300
48200
41750
79550
12.06-24.07
38000
59000
43400
38000
70100
31.07.24
33750
50750
39400
35250
62100
07.08-21.08
32900
49100
38600
34700
60500
28.08.24
31200
45600
36600
33000
56500
04.09-02.10
27800
38600
32600
29600
48500
Ибис 3*, завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Стандартный
24.04-15.05
29600
43100
22.05-19.06
34100
52400
26.06.24
33300
50600
03.07-21.08
31700
47000
28.08.24
31000
45800
04.09-18.09
29600
43400
25.09.24
28300
40800
02.10.24
25700
35600
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Комфорт
24.04.24
29900
28300
27500
42900
01.05-15.05.24
31700
29900
29000
45800
22.05.24
36300
32900
32200
55200
29.05.24
38600
34400
33800
59900
05.06.24
39800
35400
34600
62300
12.06.24
38600
34400
33800
59900
19.06.24
39500
35150
34400
61700
26.06.24
39200
34900
34200
61100
03.07.24
37500
33700
33000
57300
10.07-14.08.24
35300
32300
31400
52100
21.08.24
33700
31000
30200
49600
28.08-25.09.24
30500
28400
27800
44600
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
Люкс (быв. Полулюкс)
Премиум
24.04-01.05
33500
47300
37400
62300
41000
58400
38900
08.05.24
34250
48800
38350
65050
42350
60550
40000
15.05.24
38000
56300
43100
78800
49100
71300
45500
22.05-14.08
38000
56300
43100
78800
49100
71300
45500
21.08.24
36700
53800
41400
73800
46600
67500
43600
28.08-02.10
34100
48800
38000
63800
41600
59900
39800
Багратион 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Стандартный
24.04.24
33950
50300
01.05.24
36500
56300
08.05.24
35800
54300
15.05-22.05.24
34400
50300
29.05.24
37100
55850
05.06.24
48550
78900
12.06-24.07.24
39800
61400
31.07.24
37050
57150
07.08-21.08.24
36500
56300
28.08.24
35800
54300
04.09-25.09.24
34400
50300
02.10.24
31400
44300
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2150 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 650 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 7 дней 300 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 7 дней 300 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 7 дней 700 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель «Yard Residence» 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Art Deco Nevsky» 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Cosmos Pribaltiyskaya Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Гостиница «Октябрьская» 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Отель «Best Western Plus Centre» 4
Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Отель «River Palace Hotel» 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. В числе удобств отеля River Palace терраса.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным экоотелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в то же время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.