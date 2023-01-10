Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).
Гости, проживающие в отелях «Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel», «Ибис» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30 – 19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
За дополнительную плату: посещение Океанариума.
Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 За дополнительную плату: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
23:30 – 02:30 За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.
Завтрак в гостинице.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом.
За дополнительную плату: 07:30 – 22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.
Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих.
Отъезд от ст. метро «Озерки», рейсы каждый день.
За дополнительную плату: 07:00 – 23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала.
Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.
Отъезд от метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
За дополнительную плату (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату: Экскурсия по крышам Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:00 Отъезд от гостиниц.
Время встречи уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
За дополнительную плату: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30-02:30 За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|26.04.23
|22250
|32300
|23600
|35000
|25100
|23600
|38150
|03.05-17.05.23
|23600
|35300
|24800
|37400
|26600
|24500
|41300
|24.05.23
|27600
|43300
|28550
|44900
|32850
|28500
|53800
|31.05.23
|28400
|44900
|29300
|46400
|34100
|29300
|56300
|07.06.23
|29000
|46100
|29900
|47600
|34850
|30050
|57800
|14.06.23
|28400
|44900
|29300
|46400
|34100
|29300
|56300
|21.06.23
|29000
|46100
|29900
|47600
|34850
|30050
|57800
|28.06.23
|26000
|40100
|27650
|43100
|30950
|27650
|49850
|05.07-19.07.23
|23600
|35300
|26000
|39800
|27800
|26000
|43400
|26.07.23
|24200
|36300
|26600
|41000
|28600
|26000
|45000
|02.08-23.08.23
|23000
|33800
|23900
|35900
|25400
|23600
|38900
|30.08-13.09.23
|20900
|29900
|21800
|31400
|23000
|21800
|33800
|20.09.23
|20600
|29300
|21500
|30800
|22750
|22400
|33300
|27.09-11.10.23
|19100
|26300
|20000
|27800
|21500
|25400
|30800
Арт Деко Невский 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|26.04.23
|22400
|31100
|25250
|23600
|36950
|03.05.23
|23300
|33700
|25200
|23500
|37400
|10.05.23
|23150
|33300
|25000
|23400
|37150
|17.05-24.05.23
|23900
|35300
|26000
|23900
|38900
|31.05.23
|27800
|40400
|29600
|26300
|44300
|07.06.23
|28400
|41450
|30200
|26900
|45350
|14.06.23
|27800
|40400
|29600
|26300
|44300
|21.06.23
|28400
|41450
|30200
|26900
|45350
|28.06.23
|27150
|39550
|29000
|25900
|43400
|05.07-19.07.23
|23900
|35300
|26000
|23900
|38900
|26.07.23
|24050
|35400
|26100
|24150
|39350
|02.08-13.09.23
|22100
|31400
|23900
|22700
|35300
|20.09.23
|21750
|30550
|23600
|22500
|34400
|27.09-11.10.23
|20000
|26300
|22100
|21500
|29900
Охтинская 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) В
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|Джуниор Сюит
|26.04.23
|22400
|21900
|35700
|24500
|22400
|37200
|27100
|51300
|31500
|03.05.23
|23800
|22800
|38300
|25800
|23300
|39800
|28000
|53900
|32900
|10.05.23
|23600
|21800
|35300
|24200
|22100
|36800
|26600
|50300
|31100
|17.05.23
|24600
|22800
|37300
|25200
|23100
|38800
|27600
|52300
|32100
|24.05-31.05.23
|25100
|23300
|38300
|25700
|23600
|39800
|28100
|53300
|32600
|07.06.23
|29000
|26000
|46100
|29600
|26600
|47600
|31400
|62000
|36800
|28.06.23
|25700
|23600
|39800
|26600
|24200
|41300
|28700
|54800
|33200
|05.07.23
|25500
|24100
|39300
|26300
|24000
|40800
|28500
|54300
|33000
|12.07.23
|25100
|25100
|38300
|25700
|23600
|39800
|28100
|53300
|32600
|02.08.23
|24600
|22800
|37300
|25200
|23100
|38800
|27600
|52300
|32100
|09.08-23.08.23
|23600
|21800
|35300
|24200
|22100
|36800
|26600
|50300
|31100
|30.08.23
|22200
|20800
|32500
|22800
|21300
|34000
|25800
|47500
|29700
|06.09-20.09.23
|21500
|20300
|31100
|22100
|20900
|32600
|25400
|46100
|29000
|27.09.23
|20800
|19900
|29900
|21500
|20400
|31400
|24900
|44900
|28300
|04.10-11.10.23
|19400
|19100
|27500
|20300
|19400
|29000
|23900
|42500
|26900
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|26.04.23
|23750
|33950
|26150
|24200
|37700
|03.05-17.05.23
|25400
|36800
|27500
|25100
|40400
|24.05.23
|30150
|46050
|36750
|30600
|56150
|31.05.23
|32600
|51150
|40100
|32700
|62300
|07.06.23
|33650
|53150
|41450
|33650
|64700
|14.06.23
|32900
|51800
|40400
|32900
|62900
|21.06.23
|33650
|53150
|41450
|33650
|64700
|28.06.23
|29150
|44300
|33950
|29000
|51650
|05.07-19.07.23
|25400
|36800
|27500
|25100
|40400
|26.07.23
|26000
|37700
|27950
|25550
|41450
|02.08-20.09.23
|25400
|36800
|27500
|25100
|40400
|27.09.23
|23900
|34300
|26300
|24200
|37900
|04.10-11.10.23
|20900
|29300
|23900
|22400
|32900
Москва 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|26.04.23
|24800
|24300
|36800
|29100
|26900
|44400
|03.05.23
|26000
|25100
|38900
|29900
|27800
|47300
|10.05-17.05.23
|24500
|24200
|36500
|28100
|26600
|43400
|24.05.23
|28900
|27000
|45100
|33900
|30400
|55000
|31.05.23
|31100
|28400
|49400
|36800
|32300
|60800
|07.06.23
|31850
|29000
|50750
|37700
|33050
|62450
|14.06.23
|31100
|28400
|49400
|36800
|32300
|60800
|21.06.23
|31850
|29000
|50750
|37700
|33050
|62450
|28.06.23
|29400
|27300
|45900
|34500
|30800
|56300
|05.07-19.07.23
|26000
|25100
|38900
|29900
|27800
|47300
|26.07.23
|26450
|25550
|39950
|30650
|28400
|48500
|02.08-23.08.23
|26000
|25100
|38900
|29900
|27800
|47300
|30.08-20.09.23
|24500
|24200
|36500
|28100
|26600
|43400
|27.09.23
|23200
|23100
|33800
|26500
|25300
|40200
|04.10-11.10.23
|20600
|20900
|28400
|23300
|22700
|33800
Парк Инн Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|26.04.23
|23300
|23750
|22700
|33500
|27500
|25250
|24350
|38450
|03.05.23
|25750
|24600
|23650
|35350
|28000
|25800
|24900
|39250
|10.05-17.05.23
|25400
|24200
|23300
|34400
|27500
|25400
|24500
|38300
|24.05.23
|28000
|26000
|24900
|39400
|29900
|27200
|26100
|43300
|31.05.23
|29300
|26900
|25700
|41900
|31100
|28100
|26900
|45800
|07.06.23
|33100
|30300
|29100
|51300
|36100
|31500
|30300
|55400
|14.06.23
|29300
|26900
|25700
|41900
|31100
|28100
|26900
|45800
|21.06.23
|29900
|27350
|26300
|42950
|31850
|28700
|27500
|47000
|28.06.23
|28650
|26450
|25300
|40650
|30500
|27650
|26500
|44550
|05.07-19.07.23
|25400
|24200
|23300
|34400
|27500
|25400
|24500
|38300
|26.07.23
|26000
|24650
|23750
|35300
|27950
|26000
|24950
|39200
|02.08-23.08.23
|25400
|24200
|23300
|34400
|27500
|25400
|24500
|38300
|30.08.23
|24400
|23000
|22100
|32400
|26500
|24400
|23300
|36300
|06.09-04.10.23
|23900
|22400
|21500
|31400
|26000
|23900
|22700
|35300
Ибис 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|26.04.23
|25700
|37700
|03.05.23
|25400
|37100
|10.05.23
|26050
|38350
|17.05-31.05.23
|29300
|44600
|07.06.23
|29900
|45800
|14.06.23
|29500
|45000
|21.06.23
|29900
|45800
|28.06.23
|27350
|41000
|05.07-19.07.23
|25400
|37400
|26.07.23
|26000
|38300
|02.08-20.09.23
|25400
|37400
|27.09.23
|24400
|35300
|04.10-11.10.23
|22400
|31100
Октябрьская 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|26.04.23
|26700
|38300
|27800
|26000
|25400
|40400
|03.05-17.05.23
|27800
|40100
|29000
|26900
|26300
|42500
|24.05.23
|31600
|47700
|33400
|29900
|29300
|51500
|31.05.23
|33500
|51500
|35600
|31400
|30800
|56000
|07.06.23
|35500
|55300
|37800
|33200
|32400
|60000
|14.06.23
|36000
|56250
|38350
|33650
|32800
|61000
|21.06.23
|35000
|54350
|37250
|32750
|32000
|59000
|28.06.23
|33500
|51500
|35600
|31400
|30800
|56000
|05.07.23
|32200
|44200
|34200
|30500
|29900
|53200
|12.07-19.07.23
|29600
|29600
|31400
|28700
|28100
|47600
|26.07.23
|30400
|40600
|32400
|42900
|29300
|49200
|02.08-09.08.23
|29600
|29600
|31400
|28700
|28100
|47600
|16.08.23
|29100
|31100
|30850
|28200
|27700
|46600
|23.08-20.09.23
|26600
|38600
|28100
|25700
|25700
|41600
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Полулюкс
|03.05-17.05.23
|32300
|29300
|28400
|49100
|24.05.23
|37500
|32700
|32000
|59700
|31.05.23
|40100
|34400
|33800
|65000
|07.06.23
|42700
|36400
|35800
|70000
|14.06.23
|43350
|36900
|36300
|71250
|21.06.23
|42050
|35900
|35300
|68750
|28.06.23
|40100
|34400
|33800
|65000
|05.07.23
|38500
|33400
|32700
|61700
|12.07-19.07.23
|35300
|31400
|30500
|55100
|26.07.23
|36300
|49200
|31500
|57100
|02.08-09.08.23
|35300
|31400
|30500
|55100
|16.08.23
|34650
|30800
|30000
|53900
|23.08-20.09.23
|31400
|27800
|27500
|47900
Best Western Plus Center Hotel 4*, Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|26.04.23
|27200
|25800
|24000
|39300
|03.05-17.05.23
|28400
|26600
|24800
|41300
|24.05.23
|32400
|29400
|28200
|49500
|31.05.23
|34400
|30800
|29900
|53600
|07.06-14.06.23
|36600
|32400
|31500
|57600
|21.06.23
|35500
|31600
|30700
|55600
|28.06.23
|34400
|30800
|29900
|53600
|05.07.23
|33200
|30000
|29100
|51100
|12.07-19.07.23
|30800
|28400
|27500
|46100
|26.07.23
|31400
|29000
|28100
|47300
|02.08-09.08.23
|30800
|28400
|27500
|46100
|16.08.23
|30250
|27900
|27050
|45100
|23.08-20.09.23
|27500
|25400
|24800
|40100
Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Полулюкс
|26.04.23
|29750
|41900
|34400
|51200
|37400
|34400
|57800
|03.05-17.05.23
|29900
|42800
|34400
|51800
|37400
|34400
|57800
|24.05-31.05.23
|33800
|50300
|39500
|61400
|44900
|39500
|72800
|07.06.23
|34550
|51650
|40430
|63200
|46100
|40550
|74900
|21.06.23
|34300
|51200
|40120
|62600
|45700
|40200
|74200
|28.06-02.08.23
|33800
|50300
|39500
|61400
|44900
|39500
|72800
|09.08.23
|33150
|49050
|38650
|59800
|43650
|38650
|70300
|16.08-04.10.23
|29900
|42800
|34400
|51800
|37400
|34400
|57800
|11.10.23
|28700
|40200
|33200
|49200
|36200
|33600
|55200
Ривер Палас Отель 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) й
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|26.04-10.05.23
|32900
|30500
|29300
|47900
|35000
|31700
|30500
|51800
|17.05-31.05.23
|36800
|32900
|31700
|62900
|38600
|34400
|32900
|66800
|07.06.23
|37700
|33650
|32450
|64700
|39500
|35150
|33650
|68600
|14.06.23
|36800
|32900
|31700
|62900
|38600
|34400
|32900
|66800
|21.06.23
|37400
|33400
|32200
|64100
|39200
|34900
|33400
|68000
|28.06-05.07.23
|36800
|32900
|31700
|62900
|38600
|34400
|32900
|66800
|12.07-19.07.23
|35000
|31700
|30500
|55400
|36800
|32900
|31700
|59300
|26.07.23
|35750
|32450
|31250
|56900
|37700
|33650
|32450
|60950
|02.08-23.08.23
|35000
|31700
|30500
|55400
|36800
|32900
|31700
|59300
|30.08.23
|30000
|28500
|27100
|48000
|31800
|29700
|28500
|51700
|06.09-20.09.23
|27500
|26900
|25400
|44300
|29300
|28100
|26900
|47900
|27.09.23
|26600
|26300
|24900
|42500
|28400
|27500
|26300
|46200
|04.10.23
|24800
|25100
|23900
|38900
|26600
|26300
|25100
|42800
Скидки на тур:
Экскурсионный пакет без проживания: 10 400 руб. /чел.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.
Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.
При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. В числе удобств отеля River Palace терраса.
Стоимость дополнительных экскурсий:
Да, скидки предоставляются:
Дневной тариф:
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.