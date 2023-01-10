Незабываемые дни на берегах Невы

Незабываемые дни на берегах Невы

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Незабываемые дни на берегах Невы – классическая программа, включающая основные достопримечательности Петербурга и пригороды: Петергоф, Царское Село и Кронштадт.

Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными набережными и мостами, старинными площадями и соборами. Тур подходит для первого знакомства с городом и включает в себя один свободный день, который можно провести как вам захочется или отправиться в однодневную экскурсию в Карелию, Гатчину или на о. Валаам.
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Царское село
Царское село
Полюбуетесь старинным парком, познакомитесь с блистательной резиденцией и откроете тайны Янтарной комнаты
Сердце Кронштадта
Сердце Кронштадта
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости и посетите самый большой Морской собор России
Блистательный Петергоф
Блистательный Петергоф
Вы познакомитесь с блистательной резиденцией Романовых и посетите крупнейший фонтанный парк в мире
Билет в Эрмитаж
Билет в Эрмитаж
Посетите крупнейший музей страны, который хранит в себе всю историю мировой культуры
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Познакомитесь с ювелирными шедеврами музея и пройдете по фантастическим залам Шуваловского дворца
Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, фасады роскошных дворцов, изгибы рек и каналов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).

Гости, проживающие в отелях «Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel», «Ибис» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
  • 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
  • 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30 – 19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепостьПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость
2 день

Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.

16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Трансфер в Океанариум.

За дополнительную плату: посещение Океанариума.

Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. платуЭкскурсии в Царское село и Екатерининский дворец. Экскурсии за доп. плату
3 день

Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная прогулка по центру города.

Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 За дополнительную плату: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

23:30 – 02:30 За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.

Автобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. платуАвтобусная прогулка по центру города и посещение Эрмитажа. Экскурсии за доп. плату
4 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор

Завтрак в гостинице.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией, где более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским монархом.

За дополнительную плату: 07:30 – 22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.

Автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих.

Отъезд от ст. метро «Озерки», рейсы каждый день.

За дополнительную плату: 07:00 – 23:00 Жемчужина Карелии-Рускеала.

Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.

Отъезд от метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день.

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
5 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже
6 день

Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц (время встречи уточнять перед заездом).

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

За дополнительную плату (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату: Экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. платуЭкскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. платуЭкскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. платуЭкскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. платуЭкскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Экскурсии за доп. плату
7 день

Завершение программы. Экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:00 Отъезд от гостиниц.

Время встречи уточнять перед заездом.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

За дополнительную плату: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30-02:30 За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.

Завершение программы. Экскурсия в КронштадтЗавершение программы. Экскурсия в КронштадтЗавершение программы. Экскурсия в КронштадтЗавершение программы. Экскурсия в КронштадтЗавершение программы. Экскурсия в Кронштадт

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт без кухниСмартСтандартный
26.04.2322250323002360035000251002360038150
03.05-17.05.2323600353002480037400266002450041300
24.05.2327600433002855044900328502850053800
31.05.2328400449002930046400341002930056300
07.06.2329000461002990047600348503005057800
14.06.2328400449002930046400341002930056300
21.06.2329000461002990047600348503005057800
28.06.2326000401002765043100309502765049850
05.07-19.07.2323600353002600039800278002600043400
26.07.2324200363002660041000286002600045000
02.08-23.08.2323000338002390035900254002360038900
30.08-13.09.2320900299002180031400230002180033800
20.09.2320600293002150030800227502240033300
27.09-11.10.2319100263002000027800215002540030800

Арт Деко Невский 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
МансардаКомфорт
26.04.232240031100252502360036950
03.05.232330033700252002350037400
10.05.232315033300250002340037150
17.05-24.05.232390035300260002390038900
31.05.232780040400296002630044300
07.06.232840041450302002690045350
14.06.232780040400296002630044300
21.06.232840041450302002690045350
28.06.232715039550290002590043400
05.07-19.07.232390035300260002390038900
26.07.232405035400261002415039350
02.08-13.09.232210031400239002270035300
20.09.232175030550236002250034400
27.09-11.10.232000026300221002150029900

Охтинская 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВОдноместный
СтандартныйКомфортДжуниор Сюит
26.04.23224002190035700245002240037200271005130031500
03.05.23238002280038300258002330039800280005390032900
10.05.23236002180035300242002210036800266005030031100
17.05.23246002280037300252002310038800276005230032100
24.05-31.05.23251002330038300257002360039800281005330032600
07.06.23290002600046100296002660047600314006200036800
28.06.23257002360039800266002420041300287005480033200
05.07.23255002410039300263002400040800285005430033000
12.07.23251002510038300257002360039800281005330032600
02.08.23246002280037300252002310038800276005230032100
09.08-23.08.23236002180035300242002210036800266005030031100
30.08.23222002080032500228002130034000258004750029700
06.09-20.09.23215002030031100221002090032600254004610029000
27.09.23208001990029900215002040031400249004490028300
04.10-11.10.23194001910027500203001940029000239004250026900

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
СтандартныйСупериор
26.04.232375033950261502420037700
03.05-17.05.232540036800275002510040400
24.05.233015046050367503060056150
31.05.233260051150401003270062300
07.06.233365053150414503365064700
14.06.233290051800404003290062900
21.06.233365053150414503365064700
28.06.232915044300339502900051650
05.07-19.07.232540036800275002510040400
26.07.232600037700279502555041450
02.08-20.09.232540036800275002510040400
27.09.232390034300263002420037900
04.10-11.10.232090029300239002240032900

Москва 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
26.04.23248002430036800291002690044400
03.05.23260002510038900299002780047300
10.05-17.05.23245002420036500281002660043400
24.05.23289002700045100339003040055000
31.05.23311002840049400368003230060800
07.06.23318502900050750377003305062450
14.06.23311002840049400368003230060800
21.06.23318502900050750377003305062450
28.06.23294002730045900345003080056300
05.07-19.07.23260002510038900299002780047300
26.07.23264502555039950306502840048500
02.08-23.08.23260002510038900299002780047300
30.08-20.09.23245002420036500281002660043400
27.09.23232002310033800265002530040200
04.10-11.10.23206002090028400233002270033800

Парк Инн Прибалтийская 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2осн. +д.к. реб. 6-13)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2осн. +д.к. реб. 6-13) Одноместный
СтандартныйСупериор
26.04.232330023750227003350027500252502435038450
03.05.232575024600236503535028000258002490039250
10.05-17.05.232540024200233003440027500254002450038300
24.05.232800026000249003940029900272002610043300
31.05.232930026900257004190031100281002690045800
07.06.233310030300291005130036100315003030055400
14.06.232930026900257004190031100281002690045800
21.06.232990027350263004295031850287002750047000
28.06.232865026450253004065030500276502650044550
05.07-19.07.232540024200233003440027500254002450038300
26.07.232600024650237503530027950260002495039200
02.08-23.08.232540024200233003440027500254002450038300
30.08.232440023000221003240026500244002330036300
06.09-04.10.232390022400215003140026000239002270035300

Ибис 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный
26.04.232570037700
03.05.232540037100
10.05.232605038350
17.05-31.05.232930044600
07.06.232990045800
14.06.232950045000
21.06.232990045800
28.06.232735041000
05.07-19.07.232540037400
26.07.232600038300
02.08-20.09.232540037400
27.09.232440035300
04.10-11.10.232240031100

Октябрьская 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
26.04.23267003830027800260002540040400
03.05-17.05.23278004010029000269002630042500
24.05.23316004770033400299002930051500
31.05.23335005150035600314003080056000
07.06.23355005530037800332003240060000
14.06.23360005625038350336503280061000
21.06.23350005435037250327503200059000
28.06.23335005150035600314003080056000
05.07.23322004420034200305002990053200
12.07-19.07.23296002960031400287002810047600
26.07.23304004060032400429002930049200
02.08-09.08.23296002960031400287002810047600
16.08.23291003110030850282002770046600
23.08-20.09.23266003860028100257002570041600

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Полулюкс
03.05-17.05.2332300293002840049100
24.05.2337500327003200059700
31.05.2340100344003380065000
07.06.2342700364003580070000
14.06.2343350369003630071250
21.06.2342050359003530068750
28.06.2340100344003380065000
05.07.2338500334003270061700
12.07-19.07.2335300314003050055100
26.07.2336300492003150057100
02.08-09.08.2335300314003050055100
16.08.2334650308003000053900
23.08-20.09.2331400278002750047900

Best Western Plus Center Hotel 4*, Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Комфорт
26.04.2327200258002400039300
03.05-17.05.2328400266002480041300
24.05.2332400294002820049500
31.05.2334400308002990053600
07.06-14.06.2336600324003150057600
21.06.2335500316003070055600
28.06.2334400308002990053600
05.07.2333200300002910051100
12.07-19.07.2330800284002750046100
26.07.2331400290002810047300
02.08-09.08.2330800284002750046100
16.08.2330250279002705045100
23.08-20.09.2327500254002480040100

Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПремиумПолулюкс
26.04.2329750419003440051200374003440057800
03.05-17.05.2329900428003440051800374003440057800
24.05-31.05.2333800503003950061400449003950072800
07.06.2334550516504043063200461004055074900
21.06.2334300512004012062600457004020074200
28.06-02.08.2333800503003950061400449003950072800
09.08.2333150490503865059800436503865070300
16.08-04.10.2329900428003440051800374003440057800
11.10.2328700402003320049200362003360055200

Ривер Палас Отель 4*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) йОдноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
26.04-10.05.233290030500293004790035000317003050051800
17.05-31.05.233680032900317006290038600344003290066800
07.06.233770033650324506470039500351503365068600
14.06.233680032900317006290038600344003290066800
21.06.233740033400322006410039200349003340068000
28.06-05.07.233680032900317006290038600344003290066800
12.07-19.07.233500031700305005540036800329003170059300
26.07.233575032450312505690037700336503245060950
02.08-23.08.233500031700305005540036800329003170059300
30.08.233000028500271004800031800297002850051700
06.09-20.09.232750026900254004430029300281002690047900
27.09.232660026300249004250028400275002630046200
04.10.232480025100239003890026600263002510042800

Скидки на тур:

  • школьникам до 14 лет (РФ): 2100 руб.;
  • школьникам до 16 лет (РФ): 600 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.

Экскурсионный пакет без проживания: 10 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Апарт-отель «Yard Residence» 4

5 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4

Отель «Art Deco Nevsky» 4

5 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4

Гостиница «Охтинская» 3

5 ночей

Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.

Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.

При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3Гостиница «Охтинская» 3

Отель «Достоевский» 4

5 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель «Москва» 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4

5 ночей

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 4

Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3

5 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3Отель «Ibis St. Petersburg Centre» 3

Гостиница «Октябрьская» 4

5 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4

Отель «Best Western Plus Centre» 4

5 ночей

Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.

Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

5 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

Отель «River Palace Hotel» 4

5 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. В числе удобств отеля River Palace терраса.

Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4Отель «River Palace Hotel» 4

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе Важно знать)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • 2 день
    • Автобусная экскурсия в Павловск – 1300 взр., 1000 шк., 1000 пенс., ст.;
    • Посещение Океанариума – с 01.04-31.05 – 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс., с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.
  • 3 день
    • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» – 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.;
    • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» – 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.;
    • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – 1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.
  • 4 день
    • Автобусная экскурсия в Гатчину – 2050 взр., 1750 шк., ст., 2000 пенс.;
    • Однодневная экскурсия на о. Валаам – 6990/7390 взр., 4655 шк., 6990/7390 ст., 6790/7190 пенс.;
    • Жемчужина Карелии - Рускеала – 3100 взр., 2500 шк., 2650 ст., 2650 пенс.
  • 6 день
    • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.;
    • Экскурсия по крышам Петербурга – 800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб. (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.
  • 7 день
    • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» – 850 руб. взр., 700 руб. шк., пенс.;
    • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – 1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • школьникам до 14 лет (РФ) – 2100 руб;
  • школьникам до 16 лет (РФ) – 600 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) – 300 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) – 250 руб.
Какова стоимость индивидуального трансфера?

Дневной тариф:

  • аэропорт-отель – 2000 руб. за машину;
  • вокзал-отель – 1650 руб. за машину.
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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