1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке, групповой трансфер, бесплатно).

Гости, проживающие в отелях «Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel», «Ибис» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;

12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;

13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;

13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;

13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30 – 19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.