Данная программа включает в себя обзорную автобусную экскурсию по городу, а сразу по ее окончании - экскурсию в музей Эрмитаж. Входные билеты и экскурсовод в музее включены в стоимость экскурсии.

Во время автобусной обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу вы увидите центральную магистраль города – Невский проспект с его старинными особняками, Адмиралтейство, представляющее архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга. Вы сможете полюбоваться всемирно известными архитектурными ансамблями Дворцовой площади, Петропавловской крепости. Вы увидите великолепные храмы города: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Побываете на Сенатской и Исаакиевской площадях. Вы увидите каналы, небольшие реки, набережные и мосты, которые создают неповторимый облик города. Далее экскурсия ведет к Петропавловской крепости. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи.

В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, при возможности — храма Спас-на-крови.

Государственный музей Эрмитаж - один из крупнейших и самых известных музеев не только в России, но и во всем мире. Его история началась в 1764 году с частного собрания российской императрицы Екатерины Второй. Когда коллекция разрослась, был открыт Императорский Эрмитаж, где посетители могли увидеть картины Рембрандта, Рубенса и других представителей фламандской школы живописи XVII века. Сегодня коллекция музея насчитывает порядка 3 миллионов произведений искусств и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до наших дней.

Формат экскурсии: смешанная - автобусная и пешеходная.

В связи с особенностями процедуры подтверждения музеем (Эрмитаж) входных билетов, время начала экскурсии может быть изменено, о чем мы уведомим вас по электронной почте или телефону.