Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Эрмитаж

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия заканчивается на выходе из музея.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Эрмитаж
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Эрмитаж
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Эрмитаж
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Эрмитаж
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Эрмитаж
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Эрмитаж
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Эрмитаж

Что вас ожидает 🤩

  • Марсово поле
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Эрмитаж являются невозвратными, после выписки, билета их стоимость возврату не подлежит.

Данная программа включает в себя обзорную автобусную экскурсию по городу, а сразу по ее окончании - экскурсию в музей Эрмитаж. Входные билеты и экскурсовод в музее включены в стоимость экскурсии.

Во время автобусной обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу вы увидите центральную магистраль города – Невский проспект с его старинными особняками, Адмиралтейство, представляющее архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга. Вы сможете полюбоваться всемирно известными архитектурными ансамблями Дворцовой площади, Петропавловской крепости. Вы увидите великолепные храмы города: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Побываете на Сенатской и Исаакиевской площадях. Вы увидите каналы, небольшие реки, набережные и мосты, которые создают неповторимый облик города. Далее экскурсия ведет к Петропавловской крепости. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи.

В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, при возможности — храма Спас-на-крови.

Государственный музей Эрмитаж - один из крупнейших и самых известных музеев не только в России, но и во всем мире. Его история началась в 1764 году с частного собрания российской императрицы Екатерины Второй. Когда коллекция разрослась, был открыт Императорский Эрмитаж, где посетители могли увидеть картины Рембрандта, Рубенса и других представителей фламандской школы живописи XVII века. Сегодня коллекция музея насчитывает порядка 3 миллионов произведений искусств и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до наших дней.

Формат экскурсии: смешанная - автобусная и пешеходная.

В связи с особенностями процедуры подтверждения музеем (Эрмитаж) входных билетов, время начала экскурсии может быть изменено, о чем мы уведомим вас по электронной почте или телефону.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Эрмитаж
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 12:30

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
n
8 сен 2019
Обратный путь в цену не входит. Обзорная экскурсия по городу была хорошая с остановками.
Трудно найти место встречи / автобус, потому что на месте работают два туроператора. Я не нашел автобус сразу, потому что там было несколько автобусов, и персонал не сказал мне сразу в какой идти. Затем я должен был предоставить ваучер и получить распечатанные билеты. Достаточно было бы показать ваучеры в автобусе при посадке один раз. Так что распределение билетов и нахождение автобуса / гида не очень хорошо организованно. Гид ждал в автобусе.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🚗На машине🧒Можно с детьми🖼Музеи🔭Обзорные🎟Эрмитаж🗽Достопримечательности📜История и культура🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.2
296 отзывов
Очень популярно сейчас
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Трёхчасовая обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга с билетом
от 1 500 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Роза
4.2
22 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
1 500 за 1 человека
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем!»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ПЕШЕХОД
3
19 отзывов
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем!»
Во время нашей обзорной экскурсии вы побываете в самых главных местах, которыми славится Санкт-Петербург
от 4 800 за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
Sputnik
5
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
от 10 900 за 1-3 чел.
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ЛенбаТур
4.8
55 отзывов
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
от 6 200 за 1-7 чел.
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
ПЕШЕХОД
4.7
66 отзывов
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
Наша обзорная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу займет два часа
700 за 1 человека
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
3 часа
Индивидуальная
Ползком
4.7
13 отзывов
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
6 000 за 1-5 чел.
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Sputnik
5
4 отзыва
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
Во время экскурсии по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Юсуповского
от 12 900 за 1-19 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Sputnik
4.9
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу предназначена для тех, кто посещает его впервые
от 12 000 за 1-5 чел.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
1.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Денис
5
1 отзыв
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Увидеть главные памятники Северной столицы и познакомиться с ее богатой историей
650 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елизавета
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле
Приглашаю вас на экскурсию по музею под открытым небом - именно таким предстанет перед вами исторический центр
от 7 000 за 1-3 чел.
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.3
795 отзывов
Очень популярно сейчас
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
На комфортабельном автобусе вы проедете с обзорной экскурсией по местам-символам Петербурга
от 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ